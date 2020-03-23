Бой Хабиб – Фергюсон могут отменить или перенести из-за коронавируса. Букмекерские коэффициенты, где и когда состоится поединок

Еще недавно президент UFC Дэйна Уайт был убежден, что бой Хабиба и Фергюсона состоится по плану – 18 апреля 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса поединок могут отменить или перенести.



Букмекерская компания Parimatch уже оценила будущее боя и сделала свой прогноз:

Бой состоится 18 апреля 2020 года – 2.20 ;

; Будет перенесен – 1.62.

Также уже известны места, куда могут перенести бой из Нью-Йорка:

ОАЭ – 2.00 ;

; США – 5.00 ;

; Китае – 5.00 ;

; Япония – 7.00 ;

; На круизом лайнере в океане – 7.00 ;

; Страны Африки – 7.00 ;

; Россия – 15.00 ;

; Индия – 15.00 ;

; Украина – 30.00 ;

; Беларусь – 30.00 ;

; Казахстан – 30.00 ;

; На Луне (в космосе) – 100.00.

Если бой все же состоится, то фаворитом этом пары по версии букмекеров является Хабиб Нурмагомедов – на его победу можно поставить с коэффициентом 1.34. За победу Тони Фергюсона дают 3.60.

Напомним, что поединок Хабиба и Фергюсона по разным причинам отменялся уже четыре раза.

Когда и где состоится бой Хабиб – Фергюсон? Кто победит? Пишите в комментариях

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