Betting Insider

Бой Хабиб – Фергюсон могут отменить или перенести из-за коронавируса. Букмекерские коэффициенты, где и когда состоится поединок

Еще недавно президент UFC Дэйна Уайт был убежден, что бой Хабиба и Фергюсона состоится по плану – 18 апреля 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса поединок могут отменить или перенести.

Букмекерская компания Parimatch уже оценила будущее боя и сделала свой прогноз: 

  • Бой состоится 18 апреля 2020 года – 2.20;
  • Будет перенесен – 1.62.

Также уже известны места, куда могут перенести бой из Нью-Йорка:

  • ОАЭ – 2.00;
  • США – 5.00;
  • Китае – 5.00;
  • Япония – 7.00;
  • На круизом лайнере в океане – 7.00;
  • Страны Африки – 7.00;
  • Россия – 15.00;
  • Индия – 15.00;
  • Украина – 30.00;
  • Беларусь – 30.00;
  • Казахстан – 30.00;
  • На Луне (в космосе) – 100.00.

Если бой все же состоится, то фаворитом этом пары по версии букмекеров является Хабиб Нурмагомедов – на его победу можно поставить с коэффициентом 1.34. За победу Тони Фергюсона дают 3.60.

Напомним, что поединок Хабиба и Фергюсона по разным причинам отменялся уже четыре раза.

Когда и где состоится бой Хабиб – Фергюсон? Кто победит? Пишите в комментариях

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Комментарии
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капец
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Думаю Хабиб победит
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Наверно бой будет абу дабе и победит хабиб нурмагамедов за хабиб
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я тожы думаю что хабиб победит
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5
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Ответ на комментарий Льоня Слєп 
я думаю що хабіб победит
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Хабиб его разберёт.
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В общем пока состоится бой Фергюссону будет 40
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