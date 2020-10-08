Хабиб – Фергюсон: вероятность, что поединок состоится в 2021-м – 43,5%. Это уже шестая попытка организовать бой

Глава UFC Дэйн Уайт заявил, что ведутся переговоры о проведении поединка Нурмагомедов – Фергюсон.

«Не думаю, что когда-либо видел, чтобы бой переносился так часто, как у этих двух. Меня почти пугает их новый поединок. Что произойдет? Астероид упадет на землю?» – сказал Уайт.

Фергюсон уже заявил о своей готовности драться с Хабибом. Однако букмекеры еще не обновили коэффициенты на возможный поединок. Вот как они оценивали шансы бойцов в апреле, когда поединок сорвался из-за пандемии:

(1.45) Хабиб – Фергюсон (3.2)

Это уже шестая попытка организовать бой. Букмекеры оценили, когда мы увидим Хабиба и Фергюсона в одном октагоне:

На то, что бой состоится в 2020 году букмекеры дают вероятность в 6,67%;

В 2021-м – 43,48%.

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