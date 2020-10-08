Betting Insider

Хабиб – Фергюсон: вероятность, что поединок состоится в 2021-м – 43,5%. Это уже шестая попытка организовать бой

Глава UFC Дэйн Уайт заявил, что ведутся переговоры о проведении поединка Нурмагомедов – Фергюсон

«Не думаю, что когда-либо видел, чтобы бой переносился так часто, как у этих двух. Меня почти пугает их новый поединок. Что произойдет? Астероид упадет на землю?» – сказал Уайт.

Фергюсон уже заявил о своей готовности драться с Хабибом. Букмекеры уже обновили коэффициенты на возможный поединок:

(1.32) Хабиб – Фергюсон (3.59)

Это уже шестая попытка организовать бой. Сейчас букмекеры перестали принимать ставки на то, когда мы увидим Хабиба и Фергюсона в одном октагоне. Однако еще 8 октября по этой линии можно было поставить по таким кэфам:

  • На то, что бой состоится в 2020 году букмекеры дают вероятность в 6,67% (14.9); 
  • В 2021-м – 43,48% (2.3).

Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи: прогнозы и коэффициенты на UFC 254

Макгрегор – Порье: победу ирландца в реванше ждут с вероятностью 71,4%. Коэффициенты на главный бой декабря

😱 Мейвезер – лудоман? Долг боксера по ставкам: 50 млн долларов 💰

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
когда бой будет когда будет
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Аскар Солмонов 
пока не известно... даже в 2021 шансы 50 на 50 получается
ПожаловатьсяОтветить
Эль Кукуй 😛
ПожаловатьсяОтветить
бой Хабиба под новый год я думаю будет
ПожаловатьсяОтветить
Думаю в 2021г будет бой
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Keen Capper45.8% WR-1.14% ROI
2.21Тотал меньше 2.5
Астон Вилла — Лидс|АПЛ
Астон Вилла — Лидс|АПЛ
У букмекеров фаворитом матча идет «Астон Вилла» - и с этим сложно не согласиться. Бирмингемцы выиграли в АПЛ все четыре матча. Забивает команда регулярно, к тому же в обороне полный порядок.
«Лидс» тоже хорош на старте, но стабильности все же не хватает. К тому же вылетел Кельвин Филлипс, а это уже серьезная потеря. Вряд ли тут гости станут играть на атаку. В матче с «Вулверхэмптоном» они выглядели уже тяжеловато, да и «Астон Вилле» непросто все же играть с позиции силы.
Прогноз - ТМ 2.5
0
Повторить за 2.2
Алексей Николаевич3155% WR0.1% ROI
2.81Победит Спартак
Краснодар — Спартак|РПЛ
Краснодар — Спартак|РПЛ
В этой встрече фоворитом является Спартак ,так как у Краснодара очень много игроков в лазарете а оборона Краснодара просто решито, у основного состава кб было очень много времени на отдыха ,против Енисея играла не основа,отдыхали Джикия ,Джиго,не было иностранцев кроме Понсе,пологаю Спартак с самого начала начнет довить Краснодар прессингом,быки явно спасуют в этой игре,Тедеско гений, победа этой встречи еще решилась когда он решил не выстовлять основу на Енисей так как игра с точки зрения турнироного положения не имела значений,к тому же Спартак усилися Виктором Мозесом,Зобнин переведен в центр ,фсе факторы играют за Москвичей,но еще не маловажный фактор стоит учитывать что Краснодар дома играет успешно,но имено в этой встрече фактор будет не в их пользу,мой прогноз победа Спартака ,в этой встрече ставить не собираюсь просто посмотрю хороший футбол под пивко)
0
Повторить за 2.81
Предыдущий
Следующий