Номер 1 рейтинга UFC «вне категорий» снова попал в неприятную историю. Из-за отсутствия событий в мире ММА букмекерские конторы отреагировали мгновенно и уже открыли линию:

Лишат ли Джонса титула до конца года? ДА – 1.20. НЕТ – 4.20

ДА – 1.20. НЕТ – 4.20 Будет ли вновь арестован? ДА – 1.6. НЕТ – 2.00

ДА – 1.6. НЕТ – 2.00 Проведет ли он ночь в тюрьме до конца года? ДА – 1.70. НЕТ – 2.10

ДА – 1.70. НЕТ – 2.10 Выйдет ли он в октагон до конца года? ДА – 4.00. НЕТ – 1.20

Напомним, что два дня назад Джон Джонс был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде и неаккуратное обращение с оружием. Его освободили под залог. К сожалению, это далеко не первое нарушение закона со стороны чемпиона (пьянство, драки, домогательства, допинг, стрельба).

Его дело могут закрыть из-за распространения коронавируса в США, сообщает BJPENN. А вот по поводу лишения титула, мнения бойцов и экспертов разделились.

Кто Ваш любимый боец в UFC? Пишите в комментарии

Рекомендуем ознакомиться:

Хабиб и Фергюсон проведут бой на PlayStation. Букмекеры оценили вероятность события

На что поставить в ММА, единоборствах в ближайшие выходные

Бойца заменили прямо перед ивентом? Этим можно воспользоваться для ставки