Номер 1 рейтинга UFC «вне категорий» снова попал в неприятную историю. Из-за отсутствия событий в мире ММА букмекерские конторы отреагировали мгновенно и уже открыли линию:
- Лишат ли Джонса титула до конца года? ДА – 1.20. НЕТ – 4.20
- Будет ли вновь арестован? ДА – 1.6. НЕТ – 2.00
- Проведет ли он ночь в тюрьме до конца года? ДА – 1.70. НЕТ – 2.10
- Выйдет ли он в октагон до конца года? ДА – 4.00. НЕТ – 1.20
Напомним, что два дня назад Джон Джонс был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде и неаккуратное обращение с оружием. Его освободили под залог. К сожалению, это далеко не первое нарушение закона со стороны чемпиона (пьянство, драки, домогательства, допинг, стрельба).
Его дело могут закрыть из-за распространения коронавируса в США, сообщает BJPENN. А вот по поводу лишения титула, мнения бойцов и экспертов разделились.
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