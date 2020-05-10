Гэтжи нокаутировал Фергюсона. Букмекеры уже оценили шансы Хабиба с новым противником

На прошедшем UFC 249 Гэтжи нокаутировал Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом в легком весе. Он прервал серию Тони из 12 побед, которая длилась с 2012 года.
Еще до турнира Дэйна Уайт заявил, что победитель этого боя станет следующим противником Хабиба Нурмагомедова. Аналитики букмекеров обновили коэффициенты на возможный поединок:
- Хабиб – 1.33;
- Гэтжи – 3.33.
Хабиб – Гэтжи: кто победит? Пишите в комментариях
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