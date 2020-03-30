Эфир в инстаграме из Дагестана: «У Фергюсона будет другой соперник. Я не против». Букмекеры уже назвали, кто заменит Хабиба на UFC 249

Хабиб Нурмагомедов провел эфир в инстаграме, где рассказал о ситуации с предстоящим боем на UFC 249 против Тони Фергюсона, который должен состояться 19 апреля. Вот главные моменты, о которых он рассказал:

На 99% бой должны были перенести в Абу-Даби;

Команду Хабиба не пустили в ОАЭ из-за карантина и закрытых границ;

На данный момент боец в Дагестане – готовится и тренируется;

Теперь UFC договаривается о проведении поединка в одном из штатов США;

Нурмагомедов не может выехать из России из-за того, что закрыты границы в большинстве государств мира;

Хабиб: «Как я знаю, у Тони Фергюсона будет другой соперник. Я не против».

Напомним коэффициенты на место проведения боя:

ОАЭ – 2.30 (Ранее – 2.00);

(Ранее – 2.00); США – 1.90 (Ранее – 5.00);

(Ранее – 5.00); Россия – 10.00 (Ранее – 15.00).

Букмекеры были готовы к таким обстоятельствам и назвали возможного соперника Фергюсона, если Хабиб не сможет принять участие в бое. Уже есть линия на поединок с Гэтжи:

Фергюсон – 1.60 ;

; Гэйджи – 2.35.

Напомним, что Конор Макрегор не раз заявлял, что готов заменить любого из соперников поединка, однако коэффициентов на такой вариант замены пока что нет.

Также изменились коэффициенты букмекеров на то, состоится ли бой Хабиб – Фергюсон: Да – 4.00 (ранее – 1.30), Нет – 1.22 (ранее – 3.45).

Официального решения по проведению турнира UFC 249 от Дэйны Уайта еще нет.

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