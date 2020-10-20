История этого боя сама по себе достойна внимания. До сих пор фанаты лезут на стену из-за того, что поединок Хабиба с Тони Фергюсоном в очередной раз сорвался. Благополучно избежал чемпион этого боя или на то были объективные обстоятельства – этот вопрос мы затрагивать не будем, а то сами подеремся.







Но, как бы то ни было, Тони не испугался и все равно зашел в клетку с доминирующим панчером Джастином Гейджи, где был уничтожен. Таким образом, главным претендентом на титул UFC в легком весе стал Джастин, а его бой с Хабибом за пояс чемпиона состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.



Изначально поединок был запланирован на сентябрь, но лига повела себя благородно и перенесла бой на месяц позже. Это было сделано в знак уважения к Хабибу Нурмагомедову, который недавно потерял отца.

Форма и готовность

В готовности что того, что другого бойца сомневаться не приходится от слова «совсем», для каждого из них – это главный бой в карьере.

Джастин сразу после победы над Фергюсоном закрылся у себя в зале и готовится конкретно к Хабибу. У него есть супер-команда, самые крутые помощники и океан мотивации.

Что касается Хабиба, то даже несмотря на личную трагедию, он продолжил тренироваться. Он понимает сильные и слабые стороны своего оппонента, о чем не стесняется говорить вслух. Его беспокоит и ударная мощь Гейджи, и способность преподносить сюрпризы и даже умение защищаться от тейкдаунов. Это нормально. Абсолютно нет никакого высокомерия, это очень плохой знак для американца. Хабиб будет готов и будет в лучшей своей форме. У него есть цель – он хочет завершить карьеру с рекордом 30:0, а бой с Гейджи будет 29-м по счету.

Хабиб: «В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые дышат тебе в спину. Если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем».

Что говорят бойцы

Так или иначе, мы вынуждены в наших прогнозах отталкиваться от претендента. Ведь только от него зависит, по большому счету, исход поединка. Возможности и силу Нурмагомедова мы прекрасно знаем, нам важно знать, есть ли у Гейджи какой-нибудь прием против этого лома.

Сам Гейджи уверен, что есть: «Я был борцом национального уровня и боролся в первом дивизионе с действительно крутыми парнями, которые были в расцвете сил. В бою с Хабибом передо мной будет определенная зона. Не очень большая, но это будет зона смерти каждый раз, как он будет в нее входить. В этой зоне я демонстрирую свои лучшие качества – устраиваю бойни и создаю автокатастрофы. Поэтому моя цель – создать как можно больше таких катастроф, в которых страдают наши тела, мой кулак встречается с его головой, а его кулак встречается с моей. Конечно, я готов к пяти раундам в октагоне. Моя основная задача — держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать. У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов».

Дэниэль Кормье, который кое-что понимает в этом спорте, частично согласен с Джастином и видит в нем самого опасного оппонента для Хабиба: «Есть веские причины, почему я его считаю наиболее опасным для Хабиба. Первое это способность защищаться от борьбы. Он борец высокого уровня. Я знаю, что он не использует эти навыки для атак так часто, как этого хотят люди, но он борец высокого уровня. Его бокс и ударные навыки хороши. Фантастическая выносливость и стальная челюсть. Это очень и очень сложный поединок для Хабиба».

Но в то же время, в победу претендента он не верит: «При всем этом я считаю, что Хабиб Нурмагомедов — самый доминирующий боец в истории спорта. Я знаю, что для этого статуса есть кандидаты, но никто из них не проводил бои так, будто это легкая прогулка, как это происходит в боях Хабиба Нурмагомедова. Я верю, что он уйдет из спорта непобежденным, и верю, что он это сделает скоро. 28-0, у него нет ни одной ошибки. Он самый доминирующий боец в истории UFC. Посмотрите, как хорошо себя показал Дастин Порье в бою с Дэном Хукером. И сравните, что с ним сделал Хабиб. Дастин между раундами говорил, что не может выбраться из партера. Он просто зверь»

Мнение автора

Нет, друзья, я здесь победителя выбирать не буду – даже не уговаривайте. Здесь возможно все. Возможно, что Хабиб без лишней гаскони спокойно переведет поединок вниз и задушит «борца национального уровня». Никто не удивится. Но никто и не удивится, если Джастин потушит свет чемпиону в первом же раунде. Или перерубит ему ногу своим страшным лоу-киком. Или замордует джебами и выиграет судейским решением.

Но если вы все-таки приставите мне к голове пистолет и заставите выбрать ставку, то я выберу «досрочное завершение боя». Без привязки к победителю.

Что говорят букмекеры

Букмекерские конторы видят большим фаворитом Хабиба Нурмагомедова, но закладываться на их позицию в данном конкретном случае никак нельзя. Здесь налицо очень большой прогруз линии, так как основная масса бетторов заряжает как раз на Хабиба.

Так почти всегда бывает на топовых боях, а этот бой – больше, чем просто топовый. Прогруз здесь ещё круче.

Нурмагомедов, победа – 1,38 ;

; Гейджи, победа – 3,32 ;

; Тотал больше 4,5 – 2,20 ;

; Тотал меньше 4,5 – 1,63 ;

; Нурмагомедов победит досрочно – 2,30 ;

; Гейджи победит досрочно – 3,75.

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Автор: Евгений Santevit

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