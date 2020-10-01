Макгрегор – Порье: победу ирландца в реванше ждут с вероятностью 71,4%. Коэффициенты на главный бой декабря

Конор Макгрегор в Твиттере анонсировал благотворительный бой с Дастином Порье. Букмекеры уже определили фаворита:

(1.4) Макгрегор – Порье (2.75)

Таким образом, вероятность победы Макгрегора – 71,4%. Победу Порье оценили в 36,4%.

Как указывается в посте Конора, поединок пройдет 12 декабря в Дублине. Однако официального заявления UFC пока не было, и букмекеры допускают, что бой может так и не состояться.

Конор Макгрегор проведет бой в UFC до 31 декабря 2020 года: Да – 3.55, Нет – 1.25.

Последний раз Конор и Порье дрались в 2014 году – тогда победу одержал ирландец. За профессиональную карьеру Макгрегор провел 26 боев (22 победы, 19 нокаутов).

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