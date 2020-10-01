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Макгрегор – Порье: победу ирландца в реванше ждут с вероятностью 71,4%. Коэффициенты на главный бой декабря

Конор Макгрегор в Твиттере анонсировал благотворительный бой с Дастином Порье. Букмекеры уже определили фаворита:

(1.4) Макгрегор – Порье (2.75)

Таким образом, вероятность победы Макгрегора – 71,4%. Победу Порье оценили в 36,4%.

Как указывается в посте Конора, поединок пройдет 12 декабря в Дублине. Однако официального заявления UFC пока не было, и букмекеры допускают, что бой может так и не состояться.

  • Конор Макгрегор проведет бой в UFC до 31 декабря 2020 года: Да – 3.55, Нет – 1.25.

Последний раз Конор и Порье дрались в 2014 году – тогда победу одержал ирландец. За профессиональную карьеру Макгрегор провел 26 боев (22 победы, 19 нокаутов).

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Илья Петриенко60% WR2.48% ROI
2.65Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Дерби между двумя сильнейшими командами АПЛ, Ливерпуль против Арсенала! Прошедший их матч закончился со счётом 3:1, в пользу Ливерпульцев, достаточно впечатляющий результат. Но матч состоялся в Примьер лиге, а теперь это будет 1/8 Кубка Англии, впрочем Арсенал будет бороться до последнего, т.к. в примьере у сожалению у них не очень большие шансы на победу. А вот в кубке если хорошо постараться и приложить максимум усилий, то возможно что нибудь и выгорит.
Поэтому я не рискнул ставить на чью либо победу и счёл более разумным сделаю такую ставку. Удачи!
1
Повторить за 2.56
griendwa75% WR2% ROI
1.68Победит Милан
Риу Аве — Милан|Лига Европы УЕФА
Риу Аве — Милан|Лига Европы УЕФА
Не знаю, как вы, но для миланцев это встреча — дело чести и проигрывать они ее никак не могут. Да и что скажут болельщики? Великий клуб и даже не прошел в Лигу Европы, с таким-то усилением? Ну и даже без Ибры и Романьоли «Милан» должен побеждать достаточно легко португальского середняка, коим и является «Риу Аве».

Конечно, без лидеров «россонери» будет сложновато, но есть Диас, забивший первый мяч за свой новый клуб. Продолжает с концовки прошлого сезона феерить Чалханоглу — турок в шикарной форме. Поэтому не вижу других вариантов в этой встрече, как поставить на победу «Милана».
0
Повторить за 1.54
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