Betting Insider

Макгрегор – Порье: новая дата боя – 23 января. Букмекеры уже назвали фаворита

Конор Макгрегор в инстаграме показал афишу благотворительного боя с Дастином Порье. Букмекеры уже определили фаворита.

(1.49) Макгрегор – Порье (2.5)

Таким образом, вероятность победы Макгрегора – 66,7%. Победу Порье оценили в 33,4%.

Ранее Конор сообщал в твиттере, что поединок пройдет 12 декабря в Дублине. 

Последний раз Конор и Порье дрались в 2014 году – тогда победу одержал ирландец. За профессиональную карьеру Макгрегор провел 26 боев (22 победы, 19 нокаутов).

Напомним, что за последние 4 года Конор Макрегор трижды объявлял о завершении карьеры:

  • Впервые это случилось в апреле 2016-го года, после поражения от Нэйта Диаса. Поддавшись эмоциям он «решил уйти, пока молод», но через два дня вернулся, а впоследствии одолел Диаса в реванше.
  • В марте 2019-го года Конор снова «ушел» из ММА. На этот раз причиной послужило нежелание Даны Уайта делиться акциями UFC. Макгрегор посчитал, что его имя используют для раскрутки других бойцов. В январе 2020 года Макрегор впервые после поражения от Хабиба вернулся в октагон и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.
  • Летом текущего года Конор снова сообщил в своих соцсетях о завершении карьеры. На этот раз уже мало кто воспринял это всерьез. Позже ирландец начал активно тренироваться в зале и набирать форму – о чем свидетельствует его инстаграм. Кажется очевидным, что впереди его ждет очень важный бой, а в будущем, возможно, и реванш с Хабибом.

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Комментарии
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Сначала новые 
да
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Кокан уже не тот.
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Выиграет порье
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Как профессиональный аналитик, могу с уверенностью сказать что победит Конор
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Конор к сожалению
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Конор *** муха он вернулся он победит
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Порье)))
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Доброго времени суток!
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Думаю силы у клубов равны, только смотря на состав "нерадзурри" видишь, что игроки поопытнее будут.
Так что же выиграет опыт или молодость?
Здесь думаю будет голевая ничья, и помимо ОЗ рекомендую присмотреться к фолам, в частности, "россонери". Жаркие получаются встречи.Думаю нас ожидает много голов и возможно красные карточки и пенальти.Ставлю на Обе команды забьют и ТБ 2.5 - Да.
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