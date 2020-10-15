Макгрегор – Порье: новая дата боя – 23 января. Букмекеры уже назвали фаворита

Конор Макгрегор в инстаграме показал афишу благотворительного боя с Дастином Порье. Букмекеры уже определили фаворита.

Таким образом, вероятность победы Макгрегора – 66,7%. Победу Порье оценили в 33,4%.

Ранее Конор сообщал в твиттере, что поединок пройдет 12 декабря в Дублине.

Последний раз Конор и Порье дрались в 2014 году – тогда победу одержал ирландец. За профессиональную карьеру Макгрегор провел 26 боев (22 победы, 19 нокаутов).

Напомним, что за последние 4 года Конор Макрегор трижды объявлял о завершении карьеры:



Впервые это случилось в апреле 2016-го года, после поражения от Нэйта Диаса. Поддавшись эмоциям он «решил уйти, пока молод», но через два дня вернулся, а впоследствии одолел Диаса в реванше.

В марте 2019-го года Конор снова «ушел» из ММА. На этот раз причиной послужило нежелание Даны Уайта делиться акциями UFC. Макгрегор посчитал, что его имя используют для раскрутки других бойцов. В январе 2020 года Макрегор впервые после поражения от Хабиба вернулся в октагон и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.

Летом текущего года Конор снова сообщил в своих соцсетях о завершении карьеры. На этот раз уже мало кто воспринял это всерьез. Позже ирландец начал активно тренироваться в зале и набирать форму – о чем свидетельствует его инстаграм. Кажется очевидным, что впереди его ждет очень важный бой, а в будущем, возможно, и реванш с Хабибом.

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