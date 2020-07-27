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Тайсон – Джонс: победу Майка ждут с вероятностью 61,7%. Коэффициенты на бой легенд

Легендарный боксер Майк Тайсон вернется на ринг для выставочного боя с Роем Джонсом. Букмекерская компания Parimatch уже определила фаворита:

(1.62) Майк Тайсон – Рой Джонс (2.30)

Таким образом, вероятность победы Тайсона – 61,7%. Победу Джонса оценили в 43,5%.

Поединок пройдет 13 сентября в Калифорнии.

За профессиональную карьеру Тайсон провел 58 боев (50 побед, 44 нокаута). 

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Комментарии
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победит дружба
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удачи MIKE TYSON
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Майк в порядке, порезвее Джон а будет.
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Больше популярных прогнозов
Максим Анатольевич👌🏻59.1% WR2.13% ROI
2.09Обе команды забьют и тотал меньше 5.5 - Да
Парма — Аталанта|Чемпионат Италии
Парма — Аталанта|Чемпионат Италии
Приветствую всех зрителей итальянского футбола! И мой прогноз на матч Парма - Аталанта

Также в своём профиле я опубликовал экспресс в закрытом доступе из двух событий с кф 2.33. Если ты желаешь повторить данный экспресс вместе со всеми, то у тебя есть возможность перейти в мой профиль, оформить платную подписку и повторить экспресс вместе с остальными!
-По поводу "Высоковероятных" экспрессов. В эту среду 29 числа стартуют события из следующей серии "Высоковероятных" экспрессов. По данной рубрике у нас 6+ 0-
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Матч Парма - Аталанта
Начинаются финальные туры Серии А. В Лигу Чемпионов на следующий год гарантированно проходят: Ювентус, Интер, Аталанта и Лацио. Все последующие матчи для Аталанты не более, чем товарищеские и тренировочные перед главным матчем в 1/4 ЛЧ против ПСЖ, который состоится 12 августа.
1) Аталанта сейчас не настроена играть так, как они играли после пандемии. Ну это просто не за чем. Всё чего они хотели - они уже добились. Об этом также говорил и главный тренер Джанпьеро Гасперини
2) Об этом также говорит и последние минимальные матчи Аталанты. Ничья с Миланом и Вероной, скромная победа 1:0 над Болоньей
3) Стоит ли рисковать главными игроками перед ответственным матчем с ПСЖ? Я думаю здесь ответ очевиден. Достаточно и той травмы, которую получил Иличич, но надеюсь к ЛЧ восстановится

Ни у той и ни у другой команды в этой встрече нет дополнительного мотивационного толчка. Не ожидаю от гостей агрессивного футбола, даже если это и будет победа, то забито будет не более 3-4 мячей. Но для подстраховки возьму ОЗ через ТМ 5.5, к тому же за такую ставку дают отличный кф
7
Повторить за 2.01
😷Поночка55.6% WR16% ROI
1.909Победит Наполи или ничья
Интер — Наполи|Чемпионат Италии
Интер — Наполи|Чемпионат Италии
Вот и подоспели последние матчи сезона в Италии🇮🇹, которые традиционно очень сложно поддаются анализу и заканчиваются логическим исходом. Современный футбол и так стал максимально непредсказуемым, а такие поединки прогнозировать вдвойне сложнее🧐.
⚫🐍🔵
Интеру на финальную треть сезона достался вполне удобный календарь, а из действительно серьёзных соперников были Сассуоло и Рома, которых они как раз не обыграли. А перед перерывом ещё было ещё и поражение от Ювентуса. Победить Брешию, СПАЛ, Дженоа - легко! А Болонья, Верона и Фиорентина почему-то уже не по зубам🤷‍♀️. Нет и близко той стабильности, которая хоть немного бы помогла команде в борьбе за скудетто.
Тяжело будет найти причину, которая повлияет на мотивационную составляющую перед этим матчем. Конте не скрывая так и сказал:
"Второе место для лузеров". И я сомневаюсь, что позавчерашняя победа "старой синьоры" придаст серьёзного настроя игрокам нерадзурри. Скорее, как раз наоборот.

Очень быстро после травмы набрал форму Лукаку, а Санчес после перерыва демонстрирует тот футбол, который у него был ещё в Арсенале.
Если с атакой всё достаточно хорошо, то не в обороне. Ко всему прочему добавилась потеря Де Врея. И, как может начудить Раноккья многие знают.
🤍🍕💙
Просто сумасшедший получился матч неаполитанцев против Сассуоло. Четыре отменённых гола из-за офсайда от одной команды! Насколько мне не изменяет память, я по моему такого ещё не видела🤪.
Но стоит сказать, что все голы отменены абсолютно справедливо и по делу.
С каждым днём всё ближе ответная игра Наполи против Барселоны в Лиге Чемпионов. Гаттузо уже пора думать о распределении сил и приоритетов более серьёзно. Абсолютно ничего уже команде не нужно в этом чемпионате. Путёвка в еврокубки уже в кармане, но стоит похвалить "ослов", что они всё равно не играть в пол ноги. Действительно подтверждается моё мнение о Рино, как о человеке максималисте не только в бытность игрока, но теперь и в роли тренера.

Команды уже встречались недавно в полуфинале кубка где была зафиксирована ничья в основное время. Есть ощущение, что и этот поединок может пройти по похожему сценарию. Наполи регулярно забивает любым командам, сухой осталась только Аталанта. Интер кстати тоже только раз не сумел забить. Повезло Фиорентине💜.

Основной потерей у гостей это конечно же дисквалификация Дриса Мертенса. Но в остальном все готовы. И я не думаю, что из-за скорой игры с каталонцами, Гаттузо будет сильно ротировать состав. Отдых отдыхом, а форму терять перед такой важной встречей тоже нельзя.

Я не знаю, что должно заставить Интер максимально серьёзно отнестись к этой игре. На бумаге фаворит. Вот только я этого совсем не вижу😋.
❗❗❗
Традиционно перед игрой Наполи рассмотрим ставку на жёлтые карточки. "Ослы" по-прежнему 20-я команда сезона по этому показателю - 70 предупреждений. У Интера - 91.
⬇️
Наполи Фора(0) по ЖК, кф. 1.83

Ещё интересный момент и с процентов владения. Наполи лучшая команда сезона по этому показателю, как в домашних играх так и гостевых. Интер хоть и не Брешия, но у неаполитанцев под руководством Гаттузо этот показатель с каждым матчем растёт - 57.2%
⬇️
ТБ50.5% владения Наполи, кф. 1.82
💋💋
17
Повторить за 1.87
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