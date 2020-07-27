Тайсон – Джонс: победу Майка ждут с вероятностью 61,7%. Коэффициенты на бой легенд

Легендарный боксер Майк Тайсон вернется на ринг для выставочного боя с Роем Джонсом. Букмекерская компания Parimatch уже определила фаворита:

Таким образом, вероятность победы Тайсона – 61,7%. Победу Джонса оценили в 43,5%.

Поединок пройдет 13 сентября в Калифорнии.



За профессиональную карьеру Тайсон провел 58 боев (50 побед, 44 нокаута).

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