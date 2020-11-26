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Тайсон – Джонс: победу Майка ждут с вероятностью 67%. Коэффициенты на бой 28 ноября

28 ноября состоится выставочный бой экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона и бывшего чемпиона мира в четырех дивизионах Роя Джонса-младшего. Бой за пояс WBC Frontline Battle Belt пройдет в Лос-Анджелесе.

Букмекеры уже определили фаворита этого боя:

(1.50) Тайсон – Джонс (2.40)

Таким образом, вероятность победы Тайсона – 67%. Победу Джонса оценили в 42%. На то, что будет больше 6,5 раундов, можно поставить с коэффициентом 1.75, меньше – 2.00.

За профессиональную карьеру Тайсон провел 58 боев (50 побед, 44 нокаута). На счету в Роя Джонса 66 побед в 75 поединках (47 нокаутов).

Энди Фостер, глава Атлетической комиссии штата Калифорния, сообщил, что 

  • боксеры будут драться в шлемах, но после длительных споров это ограничение убрали;
  • боксеры будут драться в 12-унцовых перчатках, которые предназначены для спаррингов;
  • на бою не будут работать судьи, невозможно будет нокаутировать соперника и не будет объявлен победитель.

Президент UFC был удивлен запрету на нокаут, что заставило его рассмеяться на пресс-конференции. 

Позже Райан Кавана, один из организаторов, уточнил правила и заявил, что бойцам все же разрешено нокаутировать друг друга. «Те, кто говорит об отсутствии судейства или победителя, либо не понимают правил, либо отрабатывают собственную повестку дня», – подытожил Райан.

Последний бой 54-летнего Тайсона состоялся в 2005 году, 51-летний Рой Джонс-младший боксировал на профессиональном уровне в 2018 году. 

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Комментарии
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Guard 4 Game
51.2% WR-1.5% ROI
Мне кажется Тайсон победит, а коэффициент не плохой🤔
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Аида Сабирзанова
45.3% WR-3.99% ROI
конечно же Тайсон
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vas.russ
48.3% WR-9.34% ROI
Не стоит забывать, что бой, а если быть точным, шоу, является выставочным. То, что там пояс какой-то со смешным названием - ширма просто, заманушка, ребята... Сейчас народ двинется со всей дурью ставить за хороший кэф на Майка... а выиграет по очкам Джонни😜
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Шаукат Ахсанов
0% WR0% ROI
Тайсон проиграет
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