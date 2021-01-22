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UFC 257: Макгрегор – Порье, Хукер – Чендлер и другие бои. Все коэффициенты на турнир

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В воскресенье 24 января на Бойцовском острове пройдет турнир UFC 257, мейн-ивентом которого станет бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Поединок начнется не ранее 8:00 (по мск).

В карде запланировано еще 11 боев, которые будут идти всю ночь с 01:00 (по мск). Мы собрали все коэффициенты и статистику в одном месте. Вперед!

Ник Лентц (30-11) – Мовсар Евлоев (13-0)

⏰ 01:00

  • П1 – 4.77 (вероятность – 20%)
  • П2 – 1.21 (80%)
  • ТМ раундов (2,5) – 3.10 (31%)
  • ТБ (2,5) – 1.37 (69%)

Сможет американец, у которого в рекорде 11 поражений и 2 проигранных боя подряд, остановить Евлоева на пути к титульному поединку?

Сара МакМанн (12-5) – Джулианна Пенья (10-4)


⏰ 01:30

Эндрю Санчез (14-5) – Махмуд Мурадов (24-6)

⏰ 02:00

  • П1 – 2.17 (44%)
  • П2 – 1.74 (56%)
  • ТМ (2,5) – 2.20 (43%)
  • ТБ (2,5) – 1.67 (57%)

Узбекский боец из 24 побед 16 одержал нокаутами, а в предыдущем поединке с одного удара отправил спать опытнейшего Тревора Смита. 

Халил Раунтри (9-4) – Марцин Прахнио (13-5)


⏰ 02:30

Амир Альбази (13-1) – Жалгас Жумагулов (13-4)

⏰ 03:00

  • П1 – 2.02 (48%)
  • П2 – 1.85 (52%)
  • ТБ (2,5) – 1.40 (68%)
  • ТМ (2,5) – 2.96 (32%)

Казахстанский боец стал чемпионом Fight Nights Global, перешел в UFC, но в дебютном поединке проиграл. Его оппонент, напротив, свой первый бой в UFC выиграл очень уверенно, сабмишеном в 1-м раунде. Тем не менее, небольшим фаворитом идет Жалгас.

Оттман Азайтар (13-0) Мэтт Фревола (8-1-1)

⏰ 04:00

Арман Царукян (15-2) – Насрат Хакпараст (12-3)


⏰ 04:30

  • П1 – 1.37 (70%)
  • П2 – 3.26 (30%)
  • ТБ (2,5) – 1.43 (66%)
  • ТМ (2,5) – 2.83 (34%)

Дерзкий россиянин не стесняется сравнивать себя с Хабибом, а два предыдущих боя в сильнейшей лиге мира выиграл единогласными решениями. У его соперника из 12-ти побед 9 – нокаутами (в том числе 2 в 3 последних боях). 

Брэд Таварес (17-7) – Антонио Карлос Дж. (14-4)


⏰ 05:00

Аманда Рибас (10-1-0) – Марина Родригес (12-1-2)


⏰ 05:30

Джессика Ай (16-8) – Джоанн Кальдервуд (14-6)

⏰ 06:30

  • П1 – 1.96(49%)
  • П2 – 1.90 (51%)

Каждая из девушек большинство своих боев довела до судейского решения, поэтому и коэффициенты у букмекеров соответствующие – на ТМ раундов (2,5) предлагается 3.60.

Дэн Хукер (20-9) – Майкл Чендлер (21-5)


⏰ 07:30

  • П1 – 1.81 (53%)
  • П2 – 2.07 (47%)
  • ТБ (2,5) – 1.85 (51%)
  • ТМ (2,5) – 1.95 (49%)

Очень интригующее противостояние – 6-й номер рейтинга UFC встретится с бывшим чемпионом Bellator и, возможно, закроет вопрос о том, насколько UFC круче. Или нет? Букмекеры не дают однозначного ответа, коэффициенты очень близкие, и на победу кого-либо из бойцов в первом раунде они тоже не очень верят – коэффициент на такой исход у Parimatch 3.50 (29%).

Но! У Хукера ровно половина побед нокаутами, а Чендлер в двух своих предыдущих поединках наглухо вырубал топовых (по меркам Bellator) оппонентов уже в первом раунде.

Конор Макгрегор (22-4) – Дастин Порье (26-6)


⏰ 08:00

  • П1 – 1.34 (73%)
  • П2 – 3.59 (27%)
  • Досрочное окончание боя: да – 1.22 (78%), нет – 4.25 (22%)
  • Макгрегор победит KO/TKO/DQ: да – 1.57 (61%), нет – 2.41 (39%)
  • Порье победит KO/TKO/DQ: да – 6.50 (15%), нет – 1.11 (85%)

Конор Макгрегор максимально заряжен и пообещал закончить бой в течение одной минуты. Parimatch на ТМ (1,5) предлагает коэффициент 2.17 (46%)

Автор: Евгений Santevit

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