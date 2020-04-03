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Макгрегор, Гэтжи и другие бойцы, которые могут заменить Хабиба. Букмекеры оценили все варианты

Новость об отказе Хабиба Нурмагомедова от боя против Тони Фергюсона на UFC 249 оказалась не первоапрельской шуткой. Пока Дэна Уайт оправдывается, букмекеры обдумывают, с кем подерется Фергюсон. Вот их варианты:

  • Джастин Гэтжи – 1.50;
  • Дастин Порье – 1.80;
  • Хорхе Масвидаль – 2.00;
  • Конор Макгрегор – 3.00;
  • Нейт Диас – 4.20;
  • Александр Эрнандес – 6.50;
  • Хама Уорти – 6.50;
  • Ислам Махачев – 6.50;
  • Оттман Азайтар – 6.50;
  • Дональд Серроне – 7.00;

В некоторых парах аналитики букмекеров уже назвали фаворита и определили коэффициенты:

  • (1.65) Фергюсон – Гэтжи (2.35)
  • (1.62) Фергюсон – Порье (2.30)

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе: 6 октября 2018 года на UFC 229 он защитил свой титул в поединке против Конора Макгрегора. 

Кто заменит Хабиба? Пишите в комментариях

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