Betting Insider
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Веселый Роджер77.8% WR1.34% ROI
Веселый РоджерROI 1.34
1.85Победит Ливерпуль
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
В Атаку!
Сегодня в Австрии,пройдет противостояние РБ Зальцбург против Ливерпуля.Мой прогноз,матч будет насыщенным на моменты и скорее всего на голы!
1.Вероятно,австрийцы попытаются навязать мерсисайцам свой футбол и тогда жди уколы на контратаках,от англичан.А кто играет у Ливерпуля в атаке и на что способны эти парни, все мы знаем!
Думаю,если оборона Ливерпуля сильно не напортачит,то тогда особо без шансов для РБ.
2.Если все же,игра сразу пойдет в открытую,то тогда смею предположить,обмен моментами,где скажется заведомо более высокий уровень красной машины.
11
Повторить за 1.76
Rollsmaybach62.6% WR7.74% ROI
RollsmaybachROI 7.74
1.9Боруссия Дортмунд фора (-1.5)
Боруссия Д — Славия|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Славия|Лига чемпионов УЕФА
Доброго всем дня !
Боруссия принимает Славию! Много туту не напишешь ! Славия Прага имеет два очка на счету , и никаких шансов на выход дальше просто нет . Гости сами по себе слабее еще и играют в гостях. А вот Хозяевам нужна полюбому и с хорошим колличеством голов так как Боруссия сейчас имеет семь очков ровно столько же сколько и у Интера ! А Интер в свою очередь играет со Вторым составом Барсы ! Из этого всего следует что хозчева будут рвать и метать :) Всем хорошего и прибыльного дня !
12
Повторить за 1.88
Виктор Васильев100% WR0% ROI
Виктор Васильев10ROI 0
2.09РБ Лейпциг тотал больше 1.5
Лион — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Лион — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Ну что, мой вариант ставки на этот матч весьма рисковый,но кто не рискует тот как говорится не выигрывает бабло.Я думаю что Лейпциг захочет взять реванш,так как прошлый матч между этими командами завершился победой Леона 2:0 и это при том что Леон играл на выезде,думаю в этот раз Быки дадут бой,и по стараются выиграть.Я уверен что Лейпциг с его супер атакующей игрой и хорошей линией атаки смогут забить 2 гола как минимум.
1
Повторить за 2.04
🇬🇷🤑El Greko🍀🇬🇷67.2% WR8.44% ROI
🇬🇷🤑El Greko🍀🇬🇷ROI 8.44
1.65Победит Аякс
Аякс — Валенсия|Лига чемпионов УЕФА
Аякс — Валенсия|Лига чемпионов УЕФА
Сегодня Йохан Кройфф Арену ожидает праздник. Аякс принимает гостей из Валенсии в рамках заключающего тура Лиги Чемпионов. Большинство важных аспектов сегодня на стороне "аяксидов". Начиная от места проведения заключающего матча, до количества травмированных основных игроков в составе противника.

Сейчас "божьи сыновья" (так называют игроков Аякса в Голландии) занимают 1 место в таблице группы H. "Аяксиды" успели набрать 10 очков за прошедшие туры. Но даже занятое на данный момент 1 место в группе и такое количество заработанных очков, команде из Амстердама не гарантирует 100%-ый выход в плей-офф ЛЧ. Идеальный расклад на сегодня - победа над ослабленной Валенсией, находящейся в тяжёлом положении (расскажу об этом чуть позже), и выход в плей-офф с 1 места.
Дома Аякс очень силен. Многие берут в рассчет прошедшую домашнюю игру, в которой "аяксиды" потерпели поражение со счётом 0:2 от Виллема II. Конечно, нельзя брать во внимание только полу-основной состав, который Тен Хааг выпустил явно не просто так. Опытный голландец наверняка настраивает команду именно на победу в ближайшем матче. Виктория облегчит жизнь клуба в будущем. Позволит выйти с 1 места и в дальнейшем попасть на менее сильного соперника в плей-офф, который, как правило, выходит со 2 места. На руку пойдёт переполненный лазарет Валенсии.

Судьба сыграла злую шутку с "летучими мышами". Сразу 9 игроков не смогут принять участие в решающем будущее команды матче. Это Денис Черышев, через которого Валенсия часто строила свои атаки; Яспер Силлессен - основной голкипер, который получил травму в прошедшем матче с Леванте; Макси Гомес - неотъемлемое звено атаки "бэтменов". Помимо этих топов, матч будут смотреть по телевизору/с трибун Эсекьель Гарай, Гонсало Гуэдеш, Джеффри Кондогбия, Ли Кан Ин, Кристиано Пиччини и Рубен Собрино... Как вам такое сборище?
Вряд ли Аякс будет играть "на ничью", понимая весь расклад, как в положении своей команды, так и в положении Валенсии. Учитывая то, что "аяксиды" по сути своей очень сильны дома, Валенсию, которая выйдет практически вторым составом, вряд ли будет ожидать "лёгкая прогулка". Конечно, я не хороню гостей. Малыш может и взбрыкнуть, как говорится. Но рассчитывать даже на ничью Валенсии будет крайне сложно.

Аякс обязан предоставить себе и своим болельщикам рождественский подарок в виде победы в заключающем матче ЛЧ этого года. Сегодня рассчитываю исключительно на фактор домашнего стадиона, неудачно-сложившуюся ситуацию в стане "летучих мышей", сумасшедшую форму хозяев и турнирное расположение обеих команд😎🍀💰🙏🏾
11
Повторить за 1.64
Ставка в +59.2% WR6.71% ROI
Ставка в +ROI 6.71
1.82Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Лион — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Лион — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
"Лион" занимает 7 место в турнирной таблице своей национальной лиги, их соперники - команда "РБ Лейпциг" расположилась на 2 строчке. Команды последний раз встречались между собой 2 октября 2019 г. на поле команды "РБ Лейпциг", в том матче победу одержали гости. В текущем сезоне турнира "Европа. Лига Чемпионов" команда "Лион" сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "РБ Лейпциг" за те же 5 матчей выиграла 3 раза, 1 матч завершила вничью и лишь однажды потерпела поражение. "Лион" в среднем забивает 1,4 гола за игру, пропускает 1,2. "РБ Лейпциг" забивает 1,6, пропускает 1,2.
Предматчевые факты

1.В последних 5 матчах, где принимает участие "РБ Лейпциг", забивают обе команды.
2."РБ Лейпциг" забивает более 1 мяча в 7 матчах кряду.
3.В каждом из последних 5 матчей с участием команды "РБ Лейпциг" было забито более 2 мячей.
4."РБ Лейпциг" забивает в 11 матчах кряду.
5."РБ Лейпциг" забивает в 18 выездных матчах кряду.
0
Повторить за 1.82
"Shaman"57.3% WR-3.64% ROI
"Shaman"ROI -3.64
1.615Тотал больше 2.5
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
Интер — Барселона|Лига чемпионов УЕФА
"Интер Милан" занимает 1 место в турнирной таблице своей национальной лиги, их соперники - команда "Барселона" расположилась на 1 строчке. Команды последний раз встречались между собой 2 октября 2019 г. на поле команды "Барселона", в том матче победу одержали хозяева. В текущем сезоне турнира "Европа. Лига Чемпионов" команда "Интер Милан" сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "Барселона" за те же 5 матчей выиграла 3 раза, 2 матчей завершила вничью и не проиграла ни разу. "Интер Милан" в среднем забивает 1,8 гола за игру, пропускает 1,4. "Барселона" забивает 1,4, пропускает 0,6.
Предматчевые факты
Команда "Барселона" одержала победу в 5 последних матчах.
"Барселона" не проигрывает на протяжении 6 матчей.
Команда "Интер Милан" одержала победу в 6 из последних 8 матчей.
Команда "Барселона" одержала победу в 12 из последних 14 матчей.
Ни один из последних 7 выездных матчей команды "Барселона" не закончился вничью.
Команда "Барселона" одержала победу в 5 из последних 7 матчей на выезде.
"Интер Милан" забивает 1 и менее мячей команде "Барселона" в 3 матчах кряду.
0
Повторить за 1.62
MoneY SportS66.7% WR0.49% ROI
MoneY SportSROI 0.49
1.51Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
команда "Ред Булл Зальцбург" сыграла 5 матчей, в которых одержала 2 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матчей. Команда "Ливерпуль" за те же 5 матчей выиграла 3 раза, 1 матч завершила вничью и лишь однажды потерпела поражение. "Ред Булл Зальцбург" в среднем забивает 3,2 гола за игру, пропускает 2,2. "Ливерпуль" забивает 2,2, пропускает 1,6. Исходя из этого, я считаю что каждая команда забьёт не менее одного мяча.
0
Повторить за 1.51
Вадим Некрасов69.1% WR5.98% ROI
Вадим НекрасовROI 5.98
1.83Победит Зенит или ничья
Бенфика — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Бенфика — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Питерцы уже почти выбрались из группы в плей-офф, состояние в таблице напряженное и нужно приложить сил в крайнем матче, Бенфика показывает не особо хорошие результаты,если Зенит планирует без проблем выйти в Плей-офф, то конечно им нужна победа, а при ничье сидеть и надеяться,что Лейпциг сможет удержать Лион
Я думаю, что Зенит сможет удержать как минимум ничью, поэтому берём, что команда из Питера не проиграет
0
Повторить за 1.83
My Bet53.8% WR-6.18% ROI
My BetROI -6.18
1.77Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Аякс — Валенсия|Лига чемпионов УЕФА
Аякс — Валенсия|Лига чемпионов УЕФА
Блин пару слов написал с ошибками бывает
Я уже писал что я не любитель описывать описание к матчу!)
Всем привет, даже не знаю как и написать здесь!)
Три команды претендуют на выход в 1/8
Понятно Челси там будет рвать и метать, понятно что в матче аякс - Валенсия
Аякс идет фаворитом не смотря ни на что, что проиграли у себя дома! И Валенсия за хочет ли она играть футбол ха с я Аяксом за попытку выйти в 1/8 или все же попасть в лигу Европы...и не тратить силы не знаю чего хотят мыши,
В этом мачте можно поставить по разному! Обе забьют и тб (2.5) смотрится не плохо! Хоть и Валенсия не забила гол у себя дома против Аякса и проиграла 0:3,
ну Валенсия в гостях пять из пяти матчей забивает! Взять гол влайве когда вырастет коэффициент на Валенсию даже не знаю можно взять и попробовать взять ИТБ 1(2)
Смотрится прям идеально
Да не будет играть промес и возможно еще кто то ну это парнр вам смотреть надо в инете и так у меня времени нету!)
Я возьму обе забьют и ТБ(2.5)
Думаю матч будет очень интересный так как у аякса 10 очков а у Валенсии и челси по 8
Если согласны ставьте лайки если нет пиши свой вариант в комментариях всем удачи и успеха
0
Повторить за 1.76
KlicceRR0% WR0% ROI
KlicceRRROI 0
1.27Победит Ливерпуль или ничья
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Одна из первых заключительных игр группового этапа - это матч Ред Булл - Ливерпуль.

Ливерпуль идёт к долгожданному чемпионству в АПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя (Лестер) 8 очков! В своей группе мерсисайдцы идут на 1-ом месте. Даже ничья гарантирует Ливерпулю участие в плей-офф.

Ред Булл уверенно идёт в чемпионате, а в групповом этапе уже обеспечил участие в Евровесне.

Исходя из аналитики я не стану рисковать и возьму 2Х за 1,27
0
Повторить за 1.27
Андрій Мельник50% WR-1.04% ROI
Андрій МельникROI -1.04
1.77Победит Ливерпуль
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Останні матчі групового етапу Ліги Чемпіонів.
Да РБ Зальцбург хороша команда, уміють атакувати та забивати, от тільки сьогодні проти них "Червона машина Клопа". Якщо чесно, я навіть не уявляю як має грати Зальцбург щоб перемогти. Якщо вони спробують грати першим номером, то контратаками Ліверпуль їх розірве, той же Салах і Мане в компанії з Фірміно + одні з кращих крайніх захисників просто летітимуть в контратаки. Якщо ж Зальцбург буде грати другим номером, Ліверпуль за рахунок класа та індивідуальної майстерності забє та не один раз. Як на мене, тут без варіантів.
0
Повторить за 1.76
Kolyan4ik62.5% WR-1.75% ROI
Kolyan4ikROI -1.75
1.3Победит Боруссия Дортмунд
Боруссия Д — Славия|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Славия|Лига чемпионов УЕФА
Матч Лиги Чемпионов УЕФА
Боруссия Дортмунд - Славия Прага
Мой прогноз П1
Боруссия идёт на 3 месте 7 очков
Интер тоже 7 очков
Боруссии обязательна нужна победа
Славия уже точно остаётся без еврокубков у них 2 очка за 5 туров
Да и понятно было что они ничего не с могут сделать в этой группе хотя они очень классно сыграли и с Барселоной 0:0 ни кто не мог ожидать такого легкой игры не будет для Боруссии но сегодня им нужна победа
0
Повторить за 1.3
Футболмания53.6% WR22.2% ROI
ФутболманияROI 22.2
1.89Боруссия Дортмунд фора (-1.5)
Боруссия Д — Славия|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Славия|Лига чемпионов УЕФА
Привет, любители азарта!
Чё там с детства за Славию?)))
Фавр в любой момент может покинуть свой пост главного тренера. Если его тактика с ложной девяткой сегодня обделается, то он с большой вероятностью будет уволен. Славии не светит Европа в этом году, хотя нервы андердог потрепал многим ставочникам, раз за разом удивляя своим характером. Но сегодня Боруссия Д будет играть на максимум возможностей и почем-то мне думается, что будет погром с хоккейным счётом. Предлагаю сыграть через фору данную встречу.
1
Повторить за 1.88
eRano.zEr83.3% WR3.3% ROI
eRano.zErROI 3.3
1.63Тотал больше 2.5
Лион — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Лион — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Здравствуйте, во многих моих прогнозах я пытался донести свои мысли до Вас, но теперь я буду более краток. Буду описывать игру и давать прогноз.

Сегодня сыграют "Лион" против "Лейпцига".

Первая игра между этими командами закончилась со счётом 0-2 в пользу "Лиона".
Лейпциг уже гарантировал себе место в плей-офф, и сегодня основаная инициатива должна исходить от хозяев.

"Лион" в свою очередь должны сегодня обыгрывать "быков" и надеяться на удачную игру "Бенфики" против "Зенита".
Самая равная группа у этих команд- поэтому и сохраняют интериоризация до последнего.

"ЛИОН"- команда играет нестабильно, забивают и пропускают очень часто. В Лиге чемпионов они сыграли 5 игр. ( 1-1; 0-2; 2-1; 3-1; 2-0) забили 7 мячей, пропустили 6.
В среднем 1 мяч за игру забивают и 1 пропускают.

Пропускают встречу: Коне, Корне, Маркал, Тэтэрушану.


"Лейпциг"- команда в этом сезоне играет очень хорошо, и я отмечу работу молодого специалиста, который возглавил команду и очень уверенно справляется с задачами.
Гости уже обеспечили себе выход из группы, а сегодня будет принципиальная игра, куда они приехали, чтобы взять реванш за поражение со счётом 0-2.

У коллектива Ю. Нагельсманна было много травм, то одни возвращались и снова травмировались, то другие футболисты.

Я не думаю, что он будет сильно рисковать здоровьем своих подопечных, но однозначно сегодня не уйдут без забитых мячей.

Гости очень хороши в атаке, они практически во всех играх забили, кроме игры против "Лиона" на своём поле, а это ещё один стимул, чтобы выйти из первого места и попасть на более простого соперника.

Пропускают встречу: Кампль, Адамс, Кандидо, Конате, Орбан.


Итог: Встречу между "Львами" и "Быками" я оцениваю как открытую- это те команды которые любят забивать и много атакуют.

Будет открытая игра с забитыми мячами. Жду минимум 3+ голов, и поэтому мой прогноз Т.Б. 2,5

2
Повторить за 1.63
Александр Ляказеть64.6% WR2.81% ROI
Александр ЛяказетьROI 2.81
1.83Победит Ливерпуль
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Ред Булл — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Очень сложный матч для прогноза.Хотел не ставит на этот матч,но как можно обойти такой матч?Встречаются две атакующие команды,поэтому очень много голов точно увидим.Напомню,что матч пройдёт в Австрии на стадионе Зальцбург.Начнем пожалуй,с хозяева.



Да,Зальцбург сейчас просто в огне.Тренер тоже очень хороший.Зальцбург это команда,которая просто забивает про оборону и все бежат в атаку.На данный момент,в команда лучше всех пока Холлан.Парену всего 18.Что касается,самого Лиге Чемпионова,то у Зальцбурга есть шансы,но,нужно только победа над Ливерпульям.Зато,по любому они теперь будут играть и продолжить свой путь,в Лиге Европы.7 очков у Зальцбурга из 5 матчах ЛЧ и это прекрасный результат.2 победы над Генком(6:2 и 1:4) одержанно.При этом,16 мячей забито.А сегодня им принимать грозного Ливерпулья.



Подопечные Юргена Клоппа не остановит!Ливерпуль в своем Чемпионате,правит миром.10 очков от 2-го место.Если так продолжится,то конечно еще раз будут бороться за Чемпионство в ЛЧ.Чемпионат важнее,потому что,не выигрывали уже давно.Что касается,Лиге Чемпионов,то дело идут неплохо.Сегодня нужно побеждать Зальцбург,чтобы занять первое место."Мерсисайдцы" набрали 10 очков из 5 матчей и это неплохо.Но,"красные" разочаровали своих фанатов в прошлом туре,где не смогли отомстить на своем поле Наполи(первый матч 2:0 в пользу Наполи,второй 1:1 на Энфилде).Сегодня будет непросто.Зато,Ливерпуль в двух предыдущих туров АПЛ,смогли обыграть Эвертона 5:2 и Борнмута 0:3.Думаю,после этого,должны обыграть и Зальцбурга.



Вывод:Мой прогноз на этот матч победит Ливерпуль.Жду много борьбы,атакующего и интересного футбола.Обилие голов,точно мы увидим.Я честно,хотел поставит на ОЗ+ТБ 2,5,но кф низкий.Но,все равно,"мерсисайдцы" должны победит дебютанта Лиги Чемпионов.Возможно,1-3 победит Ливерпуль.Первый матч этих команд,нам подарила фейерверк голов,где завершился 4:3 в пользу Ливерпулья на Энфилде.Всем удачных ставок и хорошего настроение!Подписывайтесь на мой профил,чтобы вместе делали прогнозы и много много выигрывали!Верит в Ливерпуль!



Александр для вас!
4
Повторить за 1.76
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