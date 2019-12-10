Вы попали на Betting Insider – социальную сеть для любителей ставок. Здесь можно найти прогнозы на спорт, почитать аналитические материалы, изучить статистику, сравнить свои прогнозы с мнением экспертов – бывших футболистов, спортивных комментаторов.

Сайт betting.team не ограничивается спортивными прогнозами и крутым чтивом со статистикой, у нас можно делать ставки на спорт. Betting Insider – виртуальный букмекер, принимающий ставки на спорт в нашей вымышленной валюте – беткоинах.

Мы не только позволяем сделать ставку на топовые события, но и ведем честную статистику по каждому пользователю – так вы проверите успешность своих ставок на дистанции. Прематч или лайв – играйте как вам нравится.

Сейчас у нас есть следующие разделы с прогнозами на спорт:

У кого-то обязательно возникнет вопрос: зачем нужен сайт Betting Insider, когда можно играть в настоящих букмекерских конторах на реальные деньги? У нашего проекта есть свои плюсы, главный из которых – обучение и тестирование своих стратегий перед игрой у реального букмекера. Пользователи сайта учатся ставкам на спорт, участвуют в розыгрышах призов и не рискуют при этом настоящими деньгами.

Также на Betting Insider можно подписаться на самых успешных прогнозистов, следя за их стратегией ставок и аналитикой. Можно повторить прогноз, если аргументация покажется достаточной убедительной. Лучшие капперы собраны на вкладке «Рейтинг» в верхнем меню сайта. Также капперам будут полезны следующие разделы меню:

База знаний – настоящая энциклопедия ставок, здесь есть и развернутые статьи о букмекерских ставках, и разъяснение базовых понятий. Например, в базе знаний мы даем определения основным букмекерским терминам.

Матч-центр – здесь собраны матчи и турниры, доступные для ставок на сайте. По умолчанию матч-центр открывается со ставками на сегодня, но можно выбрать игры на завтра или по конкретной дате в календаре. Выбирайте нужный матч – читайте прогнозы к нему от лучших капперов сайта, а также делайте свои ставки.

Прогнозы – в разделе можно выбрать два варианта отображения ленты – общая и подписки. Общая лента формируется из прогнозов пользователей и экспертов – бывших футболистов и комментаторов. В ленте по подпискам отображаются только прогнозы пользователей, на которых вы подписались.

Рейтинг – на этой вкладке можно посмотреть лучших капперов среди обычных пользователей и экспертов сайта. Рейтинг пользователей можно сортировать за месяц или все время работы Betting Insider.

Блог – в этом разделе мы регулярно публикуем аналитические материалы, новости и подборки прогнозов от экспертов. Если хотите следить за беттингом и новостями букмекерского бизнеса, заглядывайте в блог.

Бесплатные прогнозы на спорт от профессионалов

Как вы уже поняли, на betting.team можно найти прогнозы на спорт на сегодня не только от простых капперов, но и от экспертов – спортивных комментаторов и бывших игроков. Это совсем не означает, что прогнозы от профессионалов обязательно точные и принесут успех, но интересно сравнить собственный уровень с Василием Уткиным или Георгием Черданцевым.

Мы ежедневно собираем бесплатные прогнозы известных личностей с разных площадок и публикуем их на Betting.Team. Теперь вы всегда можете открыть рейтинг экспертов и узнать, кто из них лучше прогнозирует футбольные и другие спортивные события.