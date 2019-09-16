Betting Insider

Прогнозы на спорт

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Валера Куплиевский1|ROI -8.77
Валера Куплиевский1|ROI -8.77
2.36Победит Ливерпуль
Наполи — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Наполи — Ливерпуль|Лига чемпионов УЕФА
Очень удивился когда увидел такой большой кэф на победу красных.
У Наполи огромные проблемы в обороне, от Юве пропустил 4, от Фиорентины пропустили 3. У Наполи неплохая атака но против такого Ливерпуля это мало что значит. Ливерпуль все тот же Ливерпуль, Фирмино Мане и Салах в строю, оборону Наполи они вскроют. Ливерпуль намного лучше сбалансированное и сильнее во всех линиях. Не вижу тут причин заиграть победу красным. Удачи!
3
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A Bola e Futbola|ROI 22.92
A Bola e Futbola|ROI 22.92
2.94Победа Эльфсборг и тотал больше 2.5 - Да
АФК Юнайтед — Эльфсборг|Чемпионат Швеции
АФК Юнайтед — Эльфсборг|Чемпионат Швеции
Аллсвенскан
Эскильстуна - Эльфсборг
Риск тб2,5 и победа гостей. Обе забьют выглядит более аккуратно.
Встреча середняка чемпионата и беспросветного аутсайдера.
Эскильстуна выдала серию поражений три из них дома. Конечно каждая серия может прерваться, но думаю не сегодня.
Хозяева имеют огромные проблемы с составом: Павле Вагич дисквалифицирован, также не сыграют основной защитник Бьёркман, кроме того шесть игроков центра поля не примут участие в матче.
У Эльфсборга не будет вратаря и дисква у основного защитника Странда.
В личных встречах на поле Эскильстуны тотальное превосходство гостей. Все три победы были с обменом голами и тоталом больше 2,5.
В общем все говорит в пользу гостей.
Выбор всегда за вами.
0
Повторить за 2.9
Yaroslav713|ROI 1.03
Yaroslav713|ROI 1.03
1.47Победит Торино
Торино — Лечче|Чемпионат Италии
Торино — Лечче|Чемпионат Италии
Торино - явный фаворит в матче , преимущество своего поля , уверенная игра в этом сезоне ( 2 игры - 2 победы ) , состав без потерь . Лечче - новичок серии А , пока по игре видно , что клуб не готов играть на таком уровне или просто не адаптировался ( 2 игры - 2 поражения ) , если от Интера 4 можно сделать скидку на результат , то от Вероны поражение в домашних стенах это провальный результат. Заигрываю п1 за 1.47
0
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monday|ROI 9.12
monday|ROI 9.12
3.38Победа Торино и тотал больше 3.5 - Да
Торино — Лечче|Чемпионат Италии
Торино — Лечче|Чемпионат Италии
Еще одна проверка для Лечче на проф. пригодность после матча с Интером. Возможно, разгромное поражение от Интера это случайность? Скорее закономерность. Команда приобрела и арендовала достаточно много футболистов, но без весомых усилений, а лучшие бомбардиры команды прошлого сезона Андреа Ла Мантия и Марко Манкозу пока что молчат. Жёлто-красные не смогли забить даже Вероне.

У Торино была неплохая предсезонная подготовка из 5 матчей Лиги Европы, что позволило разогреться перед чемпионатом и одержать победы в первых турах над Сассуоло и Аталантой. Не повезло в стыках с Вулверхэмптоном, где команда проиграла с общим счетом 5-3, что ж, теперь все силы направлены на высокие позиции во внутреннем чемпионате, а контракт с Мадзурри подкрепляет веру в позитивный настрой внутри команды.

Торино классно играет на домашней арене, в прошлом сезоне были побеждены 12 команд в 19 играх, в том числе топы Серии А. Лечче в гостях не блещет, но огрызнуться может, да и пора бы.

Полагаю, что безвыигрышная серия Лечче и выигрышная серия Торино продолжатся и команды порадуют нас голами.
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Повторить за 3.38
Ставки от ЗПГС|ROI 0
Ставки от ЗПГС|ROI 0
1.65Победит РостовСтавка дня
Ставка дня
Ростов — Ахмат|РПЛ
Ростов — Ахмат|РПЛ
Ростов - Ахмат. Ростовчане к удивлению многих набрали хорошую форму, и занимают высокую позицию в турнирной таблице, если присмотреться к очным противостояниям команд,то перевес встаёт на сторону гостей, но если же учитывать форму команд тут явный перевес ростовчан , Ростов выиграл четыре последние домашние игры и лишь одну свёл в ничью,гости напротив из четырех выездных игр набрали лишь один балл, и три игры проиграл,предположу хозяева продлят выигрышную серию.
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Повторить за 1.64
Микола Білак|ROI -0.67
Микола Білак|ROI -0.67
2.5Обе команды забьют - Нет
Астон Вилла — Вест Хэм|АПЛ
Астон Вилла — Вест Хэм|АПЛ
В заключительном матче 5 тура Английской Премьер лиги встречаются новачок лиги Астон Вилла и твердый середняк Вест Хэм.
В новом сезоне Астон Вилла пока идёт на 18 месте и имеет только одну победу над Эвертоном 2:0 в домашних стенах. Вест Хэм в случае победы может сравнятся с Ман Сити и выйти на 3 место, где команда очень давно не была. Ожыдаю спокойной игры с обеих сторон и малое количество голов.
Прогноз от меня обе забьют-нет за коэффициент 2,50
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Повторить за 2.5
Petr77ru|ROI -3.6
Petr77ru|ROI -3.6
1.727Победит Лион
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Привет дорогие соратники! Сегодня хочу уделить пару строк Лиги Чемпионов.
Поговорим о Российской команде Питерском Зените которому достался французский Лион. Я думаю лирику разводить особого не нужно, Лион конечно вынесет этот мешок с деньгами. На лигу чемпионов подкупить уже не получится.
Я думаю Ростов или ЦСКА, Локомотив вот команды которые смогли бы противостоять французскому Лиону. У зенита( к сожалению) нет шансов.

Думаю Леон отгрузит на своем поле 2-4 гола, зенит 0-1
Ох , как я хочу ошебится.
Моя ставка П1 за 1,75 фонбет
0
Повторить за 1.73
badalexis4|ROI 0
badalexis4|ROI 0
3.8Ничья
Ростов — Ахмат|РПЛ
Ростов — Ахмат|РПЛ
INTRO: Проверяю свою модель прогнозирования матчей на основе xG/xGA статистики. По результатам моделирования беру подходящие ставки с предпологаемым ROI 5+.

На сегодняшний матч РПЛ между Ростовом и Ахматом модель дает прогноз:
П1: 34%
Х: 33%
П2: 32%
В итоге самая рациональная ставка получается Х с ROI=24%.
Всем удачи и не забывайте что адекватно стратегии оцениваются только на дистанции 1000+ матчей.
0
Повторить за 3.82
Помогите на ипотеку|ROI 1.21
Помогите на ипотеку|ROI 1.21
1.65Победит Динамо Москва
Динамо — Уфа|РПЛ
Динамо — Уфа|РПЛ
«Динамо» в последних матчах серьезно прибавило в качестве футбола, да и очки клуб стал набирать стабильно, однако пока это не сильно помогает ему в продвижении к зоне еврокубков. Тем не менее, оторваться от опасной зоны «динамовцы» могут уже сегодня – в соперниках у них «Уфа», которая в гостях играет очень неудачно, да и в целом является очень удобным соперником для «Динамо».
Оба коллектива стабильностью не отличаются, но в классе у хозяев есть преимущество, которое они наверняка превратят в три очка.
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Повторить за 1.61
Аким Фёдоров|ROI -3.99
Аким Фёдоров|ROI -3.99
1.94Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Аланьяспор — Фенербахче|Чемпионат Турции
Аланьяспор — Фенербахче|Чемпионат Турции
«Аланияспор» изумительно начал сезон - из трех матчей три выигранные игры. Команда находится на первом месте в турнирной таблице с девятью очками. Последнюю игру аланцы выиграли с большим трудом - со счетом 3:2 повержен «Йени Малатьяспор».

У клуба имеется два результативных форварда - Паписс Сиссе и Хуниор Фернандес, забившие пять голов на двоих.
«Фенербахче» гениально стартовал с нетрудной для клуба победы 5:0 над «Газиантепом». Дружина Янала Эрсуна находится на втором месте в лиге, отстав от соперника всего на два очка. В предыдущем туре она сыграла вничью 1:1 с «Трабзонспором», ведя в счете.

У команды есть безупречная связка в лице бомбардиров Набиля Дирара и Ведата Мурики, каждый из которых отличился дважды.
Фенербахче» забивает 17 игр подряд.
«Фенербахче» выиграл четыре очных противостояния из пяти предыдущих.
«Фенербахче» не проигрывал в этом сезоне.
Предстоящий матч для «Фенербахче» слишком приципиален, поэтому гости сделают все, чтобы выиграть. Матч будет богат на голы и моменты, ведь очные встречи всегда результативны. Хозяева замечательно стартовали и много забивали, но гости гораздо опытнее и это скажется.
0
Повторить за 1.87
Прогнозы от chufa|ROI 4.19
Прогнозы от chufa|ROI 4.19
1.87Тотал больше 2
Динамо — Уфа|РПЛ
Динамо — Уфа|РПЛ
Российский футбол в этом сезоне радует своей результативностью.
Динамо в этом году затеяло перестройку, усилились вполне качественными футболистами. Исходя из этого им нужно показывать не только результат сегодня, но и качественный футбол.
В прошлом сезоне динамо и Уфа оба матча сыграли тб 2.5, в Москве ни разу в их противостоянии не было забито меньше 2 мячей.
Не думаю, что матч закончится с минимальным счётом.
0
Повторить за 1.86
Justforfun|ROI -0.46
Justforfun|ROI -0.46
2.65Победит Вест Хэм
Астон Вилла — Вест Хэм|АПЛ
Астон Вилла — Вест Хэм|АПЛ
На сегодняшнюю скупую линию есть один очень неплохой матч. Что касается хозяев поля, то индивидуально команда из себя что-то представляет, все таки в летнем трансферном окне они оставили почти 100 миллионов, но вот сыгранности нет. Одна победа над очень странным Эвертоном. Что касается Вест Хема, то тут все выглядит очень сладко относительно состава и не считая игры против чемпиона, Манчестер Сити, они показали неплохой отрезок из 3х игр, набрав 7 очков. Команда подходит в полной готовности. Астон Вилла в данном случае должна быть бита.
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Повторить за 2.64
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI -7.8
Блог Зарабатывай на спорте и азарте|ROI -7.8
1.47Победит Аякс
Аякс — Лилль|Лига чемпионов УЕФА
Аякс — Лилль|Лига чемпионов УЕФА
Аякс стал настоящим открытием прошлого сезона. Команде, которой не пророчили даже выход из группы в Лиге Чемпионов, удалось выбить из турнира Мадридский Реал и Ювентус, и остановиться в одном шаге от финального матча. Но, молодой команде Тен Хага банально не хватило опыта. Тем не менее, в этот Аякс влюбились многие и в этом сезоне от него ждут больших результатов. К тому же, такие соперники, как Лилль, Челси и Валенсия, вряд ли могут помешать Амстердамцам снова добраться до стадии плейофф.

Что касается Лилля, то он в прошлом сезоне смог занять вторую строчку во Французском первенстве и напрямую попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Последний раз Лилль участвовал в розыгрыше главного клубного турнира Европы в сезоне 2014\2015. Но, несмотря на долгожданное попадание в Лигу Чемпионов, руководство Лилля никак не укрепило свою команду. Кажется, что именно Лилль является главным аутсайдером квартета H. В Амстердаме эту команду ждёт явная неудача.

Прогноз: Аякс начет групповой этап с победы. Лилль уступает своему сопернику по многим параметрам.
0
Повторить за 1.49
Stavka100pydov|ROI 1.07
Stavka100pydov|ROI 1.07
1.65Победит РостовСтавка дня
Ставка дня
Ростов — Ахмат|РПЛ
Ростов — Ахмат|РПЛ
Всем привет. Два матча сегодня закрывают девятый тур Российской премьер лиги, один из них Ростов- Ахмат. Сравнить Ростов в прошлом сезоне и в этом, две абсолютно разные команды. В прошлом, игра от обороны, в этом яркий атакующий футбол. Конечно заслуга Валерия Карпина. Ахмат да же дома перестал быть грозной силой, а уж на выезде тем более. Перед написанием прогноза искал, когда же Ахмат последний раз выигрывал в гостях. Было это в прошлом сезоне, в игре против Анжи. То что Ростов выиграет, сомнений нет, хорошо бы тут поставить тотал больше и победу хозяев поля, но тут такого нет, поэтому ставлю просто на победу Ростова.
0
Повторить за 1.64
Роман Нагучев|ROI -2.9
Роман Нагучев|ROI -2.9
2.375Ростов фора (-1)
Ростов — Ахмат|РПЛ
Ростов — Ахмат|РПЛ
Известный эксперт Роман Нагучев предлагает поставить на Ф1 (-1) в матче «Ростов» – «Ахмат». Вот его доводы:

«Ростов» один из лидеров чемпионата, а «Ахмат» на грани того, чтобы уволить Рашида Рахимова. Их результаты в последнее время не впечатляют, притом что у «Ростова» сама по себе история противостояния с «Ахматом» вполне средняя, то есть нет никакого большого преимущества, а в ставках всегда нужно исходить из ситуации в данный момент, считает эксперт.

Роману кажется, что «Ростов» сейчас в лучшей форме. Он думает, что счет 2:0 в пользу хозяев вполне вероятен.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.3
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