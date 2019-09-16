Сообщество Betting Insider - первая в России социальная сеть для игроков на ставках.

Идея создать сообщество Betting Insider, в котором объединились профессиональные бетторы, новички и просто любители спорта по сути превращает беттинг в самостоятельный профессиональный спорт со своими звездами индустрии и наблюдающей за ними аудиторией.

Почему Betting Insider - лучшее место для игроков и простых любителей прогнозов на спорт? Благодаря системе прозрачной статистики и тотального доступа ко всей информации мы сделали Betting Insider очень неуютным местом для сказочников и фокусников, которые любят скрывать неудачные ставки и подменивать статистику. Это место, где любители делать ставки на спорт и лица, заинтересованные в развитии спортивной аналитики могут абсолютно откровенно обменяться мыслями по поводу развития индустрии, тенденций развития беттинга и нюансов различных стратегий.

Пользователям betting.team доступна любая информация о каждом игроке: процент прибыльности, последние прогнозы, текущая форма и уровень компетенции в конкретном спорте. Если вы сами игрок, то выберите самого сильного и стабильного, а затем изучите его прогнозы на спорт и алгоритм мышления. Если вы наблюдатель, то просто получите удовольствие от чужих классных мыслей или заработайте на них, повторив ставку наиболее успешного беттора.

Хорошие бесплатные прогнозы на Betting Insider доступны каждому!

Betting.team - это не только статистика прогнозов на спорт, но и подборка полных статистических данных о матчах команд. В нашем матч-центре вас вооружат до зубов убойной информацией об индивидуальной статистике команд, последних результатах спортивных поединков, новых коэффициентах и разнообразных инструментах для анализа и прогноза.

Благодаря системе абсолютной взаимосвязи на ресурсе вы прямо в матч-центре можете кликнуть по ссылке “Прогнозы” и перейти в ленту всех ставок, посвященной выбранному матчу. Ну а далее, к примеру, изучить только те, которые сделаны бетторами с наивысшим личным коэффициентом проходимости ставок.

Betting Insider также выходит на рынок с новаторским сервисом “Инсайды матчей”. Он научит вас обращать внимание на аномальные изменения коэффициентов и вычислять странные матчи. Овладейте поведенческим анализом и находите идеи уже на стадии движения коэффициентов.

Чтобы стать членом сообщества Betting Insider, достаточно зайти на главную страницу сайта betting.team и кликнуть по ссылке «Войти», расположенной в правом верхнем углу. Если у вас нет аккаунта в сообществе Betting Insider или на сайте betting.team, система предложит пройти быструю и несложную процедуру регистрации. В дальнейшем зарегистрированный аккаунт будет действителен как для сайта betting.team, так и для социальной сети Betting Insider.

Отметим, что принимать участие в жизни сообщества можно не только с десктопной версии, но и с помощью приложений для IoS и Android, которые постоянно совершенствуются и обновляются.

Регистрируйтесь в сообществе Betting Insider и присоединяйтесь к миру прогнозов на спорт и беттинга!