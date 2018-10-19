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Ставка дня|ROI -5.63
1.68Победит АльмерияАльмерия — Реус Депортиу | Испания. Кубок
Ставь лайк, если сделал такую же ставку! 71% пользователей Betting Insider выбрали ставку победа Альмерии за 1.68 в матче Альмерия — Реус Депортиу.
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6Повторить за 1.666
Спонсор прогноза
Дон Марафон|ROI -5.04
2.95НичьяЛокомотив — Ростов | Россия. Премьер-лига
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13
22Повторить за 2.91
Назар Назаров2|ROI 0.5
1.72Победит Айнтрахт ФранкфуртАйнтрахт Ф — Фортуна | Германия. Бундеслига
Айнтрахт однозначно вижу фаворитом в этой встречи.Подкупает то как бережно относятся футболисты этой команды к своим созданым моментам,только представьте каждый 2 удар по воротам непременно попадает Вствор,а это потенциальный момент для взятия ворот.
В домашних играх 54% всех ударов по воротам пришлись в створ ворот соперника,тогда как у Фортуны этот показатель равен 34%.А теперь самое главное какую пользу принесли эти удары в створ,из 54% попаданий в створ 47% было реализовано в голы!!Тогда как Фортуна из 34% реализовала в гол какие то ничтожные 9%.Единственное за что тревожно в этой встречи,так это отсутствие Ребича,это конечно большая потеря,но учитывая всё таки хорошую командную игру думаю это не станет большой проблемой для Айнтрахта,тем более что ещё неизвестно в каком состоянии после игр сборной пребывает сам Ребич,может это тот случай, когда его отсутствие из за полученной красной карточки пойдёт на пользу всей команде.
6
1Повторить за 1.74
Радимов|ROI 0.13
1.89Победит ЗенитДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
«Динамо» сейчас не в лучшей форме. Перед перерывом команда потерпела несколько поражений в чемпионате, в том числе крупное в Краснодаре. При этом «Динамо» не забило ни одного мяча в этих матчах. Не думаю, что за 10 дней многое можно исправить. В команде не хватает исполнителей, играют практически одним и тем же составом, и спад, конечно, был неизбежен. Приезжающий в гости «Зенит» в последнее время с «Динамо» хорошо играет, особенно на выезде. Прошлогодний матч – исключение, закончившееся счетом 0:0. И «Динамо» будет очень сложно что-то сделать с обороной «Зенита».

Во-первых, «Зенит» победит. Атака питерцев в любом случае должна забить голы. У «Зенита» достаточно футболистов, которые сейчас в хорошей форме, чтобы это сделать.

А ставку сделаю на то, что «Динамо» не забьет. Если уж оно не забило ни «Краснодару», ни «Анжи», ни «Крыльям», то почему должно забить «Зениту»? «Динамо» создаст минимум моментов, будет играть в закрытый футбол (в 5 защитников), что снизит его шансы отличиться в этом матче.

Источник: Legalbet
4
1Повторить за 1.88
tupeev|ROI 0.24
1.67Победит АльмерияАльмерия — Реус Депортиу | Испания. Кубок
Абсолютно не знаю кто такая Альмерия ,просто хочу попробовать что такое Ставка дня , можно ли доверять
0
0Повторить за 1.666
Тимофей Кришталь|ROI 0.44
1.85Локомотив тотал больше 1Локомотив — Ростов | Россия. Премьер-лига
Должна уже команда с таким подбором игроков начать стабильно забивать!🤗
0
0Повторить за 1.85
БАТЯ|ROI 0
1.4Победит ГалатасарайГалатасарай — Бурсаспор | Турция. Высшая лига
Лидер чемпионата традиционно хорошо играет дома, в частности, против Бурсаспора. Команда Фатиха Терима должна продолжать выигрышную серию протиа бурсцев.
0
0Повторить за 1.4
Александр Скворцов2|ROI 0
1.67Победит АльмерияАльмерия — Реус Депортиу | Испания. Кубок
Просто нравится команда
0
0Повторить за 1.666
GoldBet|ROI 10.44
3.125Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - ДаАнжи — ЦСКА | Россия. Премьер-лига
Рискнем чутка, очень сложный матч для анализа, нужно учитывать очень много факторов:
"За Анжи"
- поддержка фанатов
- придет заводила Хабиб
- у ЦСКА не стабильная молодая команда
- 15 игроков из ЦСКА участвовали в матчах сборных, большинство отыграло по 2 игры, особенно лидеры
- за молодежку Чернов сыграл отвратительно, Магнуссон и Бекао тоже сами у себя на уме, в своей штрафной площадке могут начать обводить игроков атаки соперника
- полузащита сырая у ЦСКА, Кучаев адекватный чел, но он максимум выйдет на замену, остальные кроме Влашича находятся в подавленном состоянии после поражения Австрийцам
- Обляков любимчик ВМГ, уверен в этом матче точно запорет выход 2 в или еще какую либо перспективную атаку
"За ЦСКА"
- проблемы в зп футболистов Анжи
- уровень игроков Анжи низкий
- Акинфеев шлялся по вузам, так что не устал, с него минимум пару суперсейвов нужно ждать
- Чалов раззабивался
- появляются перспективы в линии полузащиты, 2 игрока Хосонов и Кучаев вернулись из лазарета
- турнирное положение обязывает побеждать
- ВМГ отличный мотиватор
- ВМГ профи в построении игры в обороне
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Итог: игра будет не предсказуемая, но уровень РПЛ намекает на то, что ЦСКА победит с преимуществом в 1 или 2 мяча
0
0Повторить за 3.125
Михаил Гольский|ROI 0
1.67Победит АльмерияАльмерия — Реус Депортиу | Испания. Кубок
Альмерия достойно выступает в последних играх
1
0Повторить за 1.666
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