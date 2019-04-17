Betting Insider

Прогнозы на сегодня

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Жаббаров Наиль|ROI 4.46
1.77Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Айнтрахт Ф — Бенфика|Лига Европы УЕФА
Айнтрахт Ф — Бенфика|Лига Европы УЕФА
Всем доброго времени суток друзья!Как же я обожаю ответные матчи на выбывание в европейских турнирах)Редко они бывают спокойными и скучными!Вот и здесь жду жести,бойни,слез и кучу голов)Айнтрахту нужно отыгрывать разницу в два мяча,думаю почему они могут забить Бенфики объяснять не стоит,играя в первом матче в меньшинстве играя при равных.Но вот последняя домашняя проигранная игра против Аугсбурга подсказывает что ворота немцев сухими не останутся.Бенфике тоже не стоит сушить вёсла,так как грамотный автобус они играть ещё не научились,так что от португезов что они также покажут зубы.Всем удачи)
0
Повторить за 1.77
Meirzhan Orazgaliyev|ROI 0.66
1.571Обе команды забьют - Да
Наполи — Арсенал|Лига Европы УЕФА
Наполи — Арсенал|Лига Европы УЕФА
Очень не плохой кэф. за проходимую ставку, долго расписывать об атакующем потенциале расписывать не буду это и так всем ясно. Гостевой Арсенал и Наполи без своего основного защитника на котором держится вся защита Неаполя это два основных фактора на эту ставку. Анчеллоти очень опытный тренер и думаю настроит наполи на быстрый гол, ну и Эмери не будет настраивать тактику на защиту. Тотал 2 больше абсолютный проход.
0
Повторить за 1.58
Безумный Макс|ROI 0.29
2.11Победа Валенсия и тотал меньше 4.5 - Да
Валенсия — Вильярреал|Лига Европы УЕФА
Валенсия — Вильярреал|Лига Европы УЕФА
Очень хороший коэффициент для этой ставки. Команды играют в одной лиге и очень хорошо знакомы друг с другом . В этом году команды уже встретились дважды, и оба раза победителем выходила Валенсия. Возвращаясь к лиге Европы в первый матч Валенсии все решила с точки зрения прохода , Валенсия является явным фаворитом . Обе команды играют в весьма открытый футбол , но у Валенсии защита играет более надежно По этому скорее всего обе команды забьют , но я предлагаю поставить что Валенсия победит и ТМ 4,5
0
Повторить за 2.09
Дмитрий Морин|ROI 1.16
1.53Тотал больше 2.5
Айнтрахт Ф — Бенфика|Лига Европы УЕФА
Айнтрахт Ф — Бенфика|Лига Европы УЕФА
Игра немецкого Айнтрахта в Португалии не задалась с самого начала. Обит Эван Н’Дика очень грубо сфолил и был удалён. Судья не ограничился одним наказанием и назначил пенальти в ворота Траппа. Несмотря на то, что АЙнтрахт пропустил четыре мяча, сам сумел забить два, а ценятся они намного больше, так как являются гостевыми. То есть немцам будет достаточно победы со счётом 2:0, чтобы пройти в полуфинал Лиги Европы.

Если в противостоянии с Интером всё решил один забитый гол, то теперь франкфуртскому Айнтрахту придётся забивать, как минимум два. Благо, есть кому: в топ-20 лучших бомбардиров Бундеслиги Лука Йович и Анте Ребич.

Бенфику нельзя назвать команду с надёжной оборонительной линией, португальцы пропустили в шести из десяти последних матчах на выезде.
1
Повторить за 1.53
Воевода|ROI 3.94
2.03Тоттенхэм фора (1.5)
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Ребят, если я не разбираюсь в футболе, то эта ставка не зайдёт. Но в футболе я разбираюсь) Все грузят на Манчестер Сити, они явный фаворит на своем поле, но хочу вас предостеречь вбухивать деньги в черную дыру. ТТХ способен и удивит сегодня. Да МС будет владеть преимуществом по владению, но когда было иначе у команд Гвардиолы? Однако, убежден, что МС находится сейчас на спаде, команда мало создает, многие клубы сумели подстроиться под стиль МС и поэтому у хозяев все чаще наблюдается творческий кризис. ТТХ будет ждать своего шанса и обязательно его найдет. Фора на ТТХ с приятным коэффициентом это то, что нужно брать!
3
BetKaty|ROI 0.19
2.04Ливерпуль тотал больше 1.5
Порту — Ливерпуль (1-4)|Лига чемпионов УЕФА
Порту — Ливерпуль (1-4)|Лига чемпионов УЕФА
Трудно представить, что этот нынешний Ливерпуль будет отсиживаться весь матч в обороне, удерживая счет. Будут и атаковать, и контратаковать, в общем моменты у них будут точно. (Там правда вместо Фирмино почему-то Ориги, Хендерсон в запасе, но это не так существенно, наверное, Клопп знает значит, что делает))
В общем, Ливерпуль забьет, и мне вот кажется, что даже больше одного. Поэтому - тотал Ливерпуля больше 1.5!
0
Andrey Preyman|ROI -1.43
1.79Тотал больше 3
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Команды атакующие, команды забивные. Перввй матч закончился в пользу Тоттенхэма, что явно не нравится дружине Гвардиола. Ожидаю от Сити агрессивной игры и нацеленности на максимальное количество забитых голов чем скорее, тем лучше, чтобы сразу снять все вопросы и не оставлять решение с выходом в полуфинал нервной концовке. Однако, решил не рисковать с голами на первый тайм. Но учитывая атакующий стиль команд и высокие ставки для проигравшего в первой игре Сити, считаю ставку на 3 больше года оптимальной.
2
Паша Иркутский.|ROI -2.76
1.81Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
По МСК- Добрый вечер, друзья. Не секрет, что каждый ждёт этого невероятного матча. Мансити-тоттенхем. Два невероятных противостояния столкнутся совсем скоро. Не думаю, что сороки будут отсиживаться в глухой обороне. Впереди кубок и я полагаю, это не плохая мотивация для них. Тем более, зайти так далеко... пути назад Нет. В другом углу ринга Манчестер Сити. Сами понимаете, что это за команда и какие у неё амбиции. В этом пари я думаю самым разумным ходом будет ОЗ (Обе забьют) если быть максимально честным, я бы взял ещё победу тоттенхема, но это довольно рискованно. По этому склонен оставить все как есть))) товарищи ставить или нет, сугубо личное дело каждого, никого не принуждаю, ответственности за ваши личные денежные средства не несу. Всем побед и хорошего вечера))))
3
Юрий Маратович|ROI -2.4
2.14Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Порту — Ливерпуль (1-4)|Лига чемпионов УЕФА
Порту — Ливерпуль (1-4)|Лига чемпионов УЕФА
Порту опытный еврокубковый боец и на своём поле редко уходит без забитого мяча. Разницу в два мяча в ответном матче отыграть можно - не такая уж это и непосильная задача. Ливерпуль тоже не будет ставить «автобус» у своих ворот, а захочет забить на чужом поле, чтобы иметь своего рода «страховку». При таком раскладе в паре ожидаю забитых мячей с обеих сторон, но считаю, что слишком много голов забито не будет - максимум три.
0
Тюменец|ROI -5.93
1.74Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Добрый вечер! Считаю что в этом матче победа останется за Ман. Сити, и вот почему:команда в этом году нацелена удачно выступить в Лч, играет при своих трибунах, 12 игр подряд Сити дома выиграло, и я считаю(это моё мнение) что исполнители у Сити получше, которые могут решить исход матча в свою пользу, и плюсом нет Кейна,у Тоттенхема, а это важный игрок команды Почеттино, но в тоже время и большого количества голов я не жду, думаю матч будет тяжёлым, нервным, будет забито не более 5 голов, считаю где то 2:0 Сити по силам выиграть, всем удачи и фарта! 😉
4
HALKi|ROI -3.69
1.76Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
В первой игре «Сити» был неплох, однако незабитый в начале встречи пенальти Серхио Агуэро, несколько надломил команду, а точнее, воодушевил лондонцев, и сколько команда Хосепа Гвардиолы не пыталась взломать оборону соперника, у них мало что получалось, а если и выходило создать угрозу воротам соперника, то Уго Льорис все подчищал за своими защитниками, не позволив «горожанам» забить столь нужный, и важный гол на выезде.
Тоттенхэм добился очень хорошего результата дома, главным образом, не два забить на своем поле, и сумев отличиться за десять минут до конца. Примечательно, что главный голеадор команды Харри Кейн к тому времени уже покинул поле из-за травмы. «Шпоры» сумели сдержать атакующую мощь «Сити», сыграв терпеливо, в контратакующей манере, и теперь им остается сыграть в похожем стиле на «Этихаде».
Сделать это будет не так просто, дома «горожане» играют агрессивно, и способны выжать все соки из соперника, и быть может, что скорее всего, команде Маурисио Почеттино удастся забить, но при этом «Сити» должен побеждать, но вот хватит ли им этого для общей победы, предсказать сложно.
0
WIN TO WIN|ROI -2.51
1.75Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
«Горожане» небезосновательно считаются фаворитом домашнего поединка, да и противостояния в целом. «Мансити» к предстоящей встрече подходит практически без кадровых проблем, в отличие от «Тоттенхэма», который потерял Гарри Кейна. Да и еще ряд ключевых игроков имеют повреждения. Манкуниацы сейчас на ходу. Практически без сбоев выступают не только дома, но и в гостях. «Шпоры» на выезде отыграли последний отрезок сезона слабо.
2
dimka-8906|ROI 4.11
1.47Тотал больше 2.5
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
У Пепа и его банды задание выиграть и все в это верят но по мне Почетино и компани ставят такую же задачу и то что агуеро не забил пенку говорит о том что нервишки тоже шалят а других адреналин бьет из за всех щелей и сказать что сити в первой игре доминировал ,неее, тотем тот ещё соперник бойкий и пускай Кейна нет но защита та же адреналин у парней тот же и бой будет по мне сегодня результативный .
0
Антон Жучек|ROI 2.4
1.159Победит Манчестер Сити или Тоттенхэм
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Игра будет очень зрелищной... Одной нужно забивать другая будет ждать ошибки соперника... Поэтому ставлю или п1 или п2 ..ничьи в этом матче не может быть... Потенциал обоих команд колосальн...исполнители на высшем уровне... Гер гвардиола мастер игр на такой стадий.. Не зря его считают лучшим тренером десятилетия... Поэтому если тотенхем не придумает ничего, им будет очень тяжело... Ставить слепо на победу мансити не рекомендую.. Желаю удачи всем.. Надеюсь поможет вам...
1
Mewfew|ROI -2.63
1.75Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Первый раз практикуют такую ставку.
Сити умеет едва ли не лучше всех играть по счёту.
Гвардиола сказал :- Хорошо, что мы не сыграли 0;0, т.к мы знаем, что делать в ответном матче.
Манчестер Сити сегодня вполне может пройти дальше, допустим сделает команда 2:0 и можно сыграть от обороны, без риска, чем бежать вперёд и получить нелепую контратаку.
Повторюсь, Сити знает, что они должны делать и грамотно играют по счёту.
0
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