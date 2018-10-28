Betting Insider
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Ставка дня|ROI -4.97
1.49Победит Боруссия ДортмундБоруссия Д — Герта | Германия. Бундеслига
Ставь лайк, если сделал такую же ставку! 69% пользователей Betting Insider выбрали ставку победа «Боруссии» Д за 1.49 в матче «Боруссия» Д — «Герта».
24
7Повторить за 1.53
Спонсор прогноза
Дон Марафон|ROI -4.68
3.8НичьяБарселона — Реал Мадрид | Испания. Примера
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52
90Повторить за 3.88
Аркадий Ставочкин|ROI 0.1
1.79Тотал меньше 2.5Атлетик — Валенсия | Испания. Примера
У обоих команд клосальные проблемы с атакой.Валенсия 7 голов в 9 игр.при этом она и в обороне хороша всего 8 мячей.Конечно класс исполнителей высок в команде и её обчзательно прорвет когда нибудь,но считаю что это будет не в матче против Атлетика из Бильбао.
0
0Повторить за 1.79
Большой Лебовски |ROI -8.38
2Кардифф Сити фора (2.5)Ливерпуль — Кардифф | Англия. Премьер-лига
Против Юры-ипотеки ! Подписывайтесь те, кто со мной против Чердака
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0Повторить за 2
Edgar Muradyan|ROI 0
2.98Победит Реал Сосьедад или ничьяАтлетико — Реал Сосьедад | Испания. Примера
Победит реал соседад он не может прогревать в этом мячу или ничя 2х
0
0Повторить за 3.06
natulya.kuzmina.1980|ROI 0
1.333Ливерпуль фора (-1.5)Ливерпуль — Кардифф | Англия. Премьер-лига
Думаю тут уверенная П1. Но беру с подстраховкой.
0
0Повторить за 1.333
А.А.А|ROI 0.19
2.19Победит ЛестерЛестер — Вест Хэм | Англия. Премьер-лига
Рискну предположить что лисы победят. Они очень хорошо смотрелись против Арсенала. У Вест Хэма много кадровых проблем.
0
0Повторить за 2.19
Артем Фадеев|ROI 0
1.51Победит АтлетикоАтлетико — Реал Сосьедад | Испания. Примера
Интересно будет посмотреть на реакцию «матрасников» после разгромного поражения от Дортмунда. Наверняка «индейцы» сделают всё возможное для того, чтобы получить сатисфакцию за то унижение. В свою очередь Реал Сосьедад в текущем сезоне играет нестабильно, от басков можно всего ожидать.
0
0Повторить за 1.43
Влад Синьковец1|ROI 1.03
1.73Обе команды забьют - НетЭмполи — Ювентус | Италия. Серия А
У Юве надежная и крепкая защита, они сыграют на ноль
0
0Повторить за 1.73
makar51277|ROI -3.35
1.55Брешия фора (0)Брешия — Козенца | Италия. Серия B
Брешия намного лучше показывает результат. И поэтому в этой игре должны выиграть.
0
0Повторить за 1.51
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