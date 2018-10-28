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Генич|ROI -0.53
7.7Ничья и тотал больше 2.5 - ДаБарселона — Реал Мадрид | Испания. Примера
Несмотря на то что у «Барселоны» нет Месси, все-таки она более структурирована и более понятна с Эрнесто Вальверде, чем нынешний «Реал» Хулена Лопетеги. Плюс у «Реала» не только большие игровые проблемы, но и кадровые. Говорят, что вообще для Лопетеги это может быть последний матч. Зная несдержанность Флорентино Переса, как пишет испанская пресса, он хотел уволить Лопетеги еще после победного матча над «Викторией» в Лиге чемпионов, но сдержался. Решил потерпеть до матча чемпионата против «Барселоны».

Не будет Марсело, скорее всего, не будет Карвахаля. Справа будет Одриосола, но все-таки это не замена Карвахалю. А слева вообще непонятно кто будет, так как Федерико Вальверде туда переместился после травмы Марсело в Лиге чемпионов.

У «Барселоны» нет Месси, и говорят, что команда заметно слабее без Месси. Но это и так понятно, хотя с «Интером» провели очень добротный и неплохой матч.

Давать прогноз на Эль-Класико всегда очень сложно. Самое банальное – это сказать «обе забьют», даже несмотря на то что в Суперкубке «Реал» выиграл 2:0, или в прошлом сезоне проиграл на «Сантьяго Бернабеу» 0:3. Но, как правило, команды друг другу забивают. Думаю, что забьют и здесь, все-таки игра «Барселоны» в обороне уязвима. Пара Пике – Лангле не сказать, что выглядит очень убедительно, плюс Альба убегает вперед, чем «Реал» может воспользоваться. Не забываем, что у «Реала», несмотря на игровые проблемы, состав очень хороший. Как сказал Вальверде – они будут злые, и подбор игроков позволяет им рассчитывать на положительный результат.

Поэтому, мне кажется, что перекос в линии в пользу «Барселоны» он немножечко провоцирует больше ставить на каталонцев, но мне почему-то кажется, что здесь лучше и интереснее было бы сыграть от «Реала». У «Реала» свои шансы не проиграть на «Камп Ноу», безусловно, будут. Если вспомнить последний матч на «Камп Ноу», то он завершился вничью 2:2. Я не исключаю, что в первом Эль-Класико без Месси и Роналду, «Реал» может на «Камп Ноу» не проиграть.

В первую очередь «Реал» постарается сосредоточиться на обороне, с расчетом на контратаки, но а у «Барселоны» кто-то должен подхватить знамя – Суарес, Коутиньо или Дембеле. Я думаю, что, скорее всего, будет ничья – не нашим, ни вашим, чтобы вы меня потом не полоскали в комментариях. Ничья через обе забьют, может это будет 1:1, может 2:2, но мне кажется, что «Реал» не проиграет на «Камп Ноу» на данном отрезке сезона, и Лопетеги свой пост в «Реале» сохранит.

Источник: Рейтинг Букмекеров
15
18Повторить за 8.1
Спонсор прогноза
Дон Марафон|ROI -4.68
3.8НичьяБарселона — Реал Мадрид | Испания. Примера
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83
131Повторить за 4.05
Андронов|ROI 1.16
1.89Победит БарселонаБарселона — Реал Мадрид | Испания. Примера
Первое «класико» за много лет, которое пройдет и без Месси, и без Роналду. Мне кажется, что «Барселона» гораздо лучше себя чувствует в преддверии этого матча. И если «Реал» все еще продолжает искать свой футбол с новым главным тренером, и без ушедшего Роналду, то «Барселона», даже потеряв из-за травмы Лионеля Месси, чувствует себя довольно уверенно. Она будет играть при своей публике, с позиции силы, конечно. С других позиций с нынешним «Реалом» никто не играет, даже скромные по силам аутсайдеры. Они исходят из своих возможностей.

Мне кажется, «Барселона» фаворит этого матча, причем довольно однозначный. То же самое думают и букмекеры. Но вот в этой ситуации 1,95 на чистую победу «Барселоны» — это то, что и нужно. Не надо выдумывать какие-то сложные ставки на этот матч. Самая простая, наверное, является и самой правильной.

Источник: Рейтинг Букмекеров
10
4Повторить за 1.89
Бубнов|ROI -4.07
3.62Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - ДаЕнисей — Локомотив | Россия. Премьер-лига
Прогноз: 0:1. Хотя «Локомотив» раз за разом проигрывает в Лиге чемпионов, игра в премьер-лиге потихоньку стабилизируется. Команда Семина должна побеждать аутсайдера.

Источник: Sportbox
3
0Повторить за 3.62
Саша Насир|ROI 1.73
4.25Ничья и тотал меньше 4.5 - ДаНаполи — Рома | Италия. Серия А
Обе команды ладят с тактикой
Обе любят забивать
Да фаворит наполи ,
В недавнем матче между ПСЖ и Наполи фаворит тоже был

Я уверен в том, что наполи не проиграет , но в победу, на 100% я не верю
Не стоит забывать ,из-за чего недоезжает половина экспрессов

С учетом вышеперечисленного я бы сделал две ставки
основную - 1Х
и дополнительную - ничья с тоталом меньше 4,5
0
0Повторить за 4.25
Майкл Оyэн|ROI -1.33
4.4Победа Манчестер Юнайтед и тотал меньше 2.5 - ДаМанчестер Юнайтед — Эвертон | Англия. Премьер-лига
"Ириски" одержали победы в трех подряд турах АПЛ, но против МЮ им в последнее время играть тяжело. Команда Марко Силвы прогрессирует, но то же можно сказать и о "Дьяволах". Подопечные Жозе Моуринью провели очень хороший второй тайм против "Челси". Думаю, португальский тренер постарается, чтобы стартовый отрезок его команда на этот раз провела успешно. Моя ставка: "Юнайтед" победит, будет забито не больше двух голов.

Источник: footboom
1
0Повторить за 4.4
Димас Иванович|ROI 20.32
1.909Айнтрахт Франкфурт тотал больше 1.5Нюрнберг — Айнтрахт Ф | Германия. Бундеслига
Есть мега ставка(для меня) на этот матч...удары в створ от Айнтрахта Тб 4.5 за КФ 1.6...тб 5 КФ 2 ...Тб 5.5 КФ 2.5
Теперь поподробнее
Берём по 4 последние игры в чемпионате
Нюрнберг...удары в створ ворот соперников Нюрнберга 12,8,4,10
Удары в створ от Айнтрахта 13,4,7,2(+Ле в ворота Аполлона 8,в ворота Лацио 7)
0
0Повторить за 1.909
Алексей Федоров6|ROI 0.26
1.78РБ Лейпциг тотал больше 1.5РБ Лейпциг — Шальке | Германия. Бундеслига
P.S. Друзья, на этом ресурсе нет оч много хороших ставок. Я зарегистрирован на многих платных зарубежных и отечественных каналах и сайтах. Проход более чем достойный!
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0
1Повторить за 1.78
А.А.А|ROI 2.18
1.65ЦСКА фора (0)ЦСКА — Краснодар | Россия. Премьер-лига
У армейцев было больше времени на восстановление. Быки играли тяжелый матч в четверг, они будут играть на ничью. А ЦСКА дома должен взять три очка у прямого конкурента. Команда это понимает
0
0Повторить за 1.65
Титов|ROI -10.22
1.89Победит БарселонаБарселона — Реал Мадрид | Испания. Примера
Не будет Месси, это, конечно, проблема для «Барселоны». Но хорошо, что была возможность попробовать сыграть без него против «Интера» в Лиге чемпионов. Попробовали — получилось. По всем показателям «Барселона» была сильнее «Интера». Команда попробовала, как играть без Месси, и поняла, что нужно делать. Это важно перед игрой с «Реалом».

«Барселона» играет дома. У меня даже нет сомнений, что она победит. «Реал» в своем нынешнем состоянии, когда еле-еле обыгрывает «Викторию Пльзень», проигрывает «Леванте», не соперник для каталонцев. Пока нет лидера у «Реала». Бэйл то играет, то травмирован. Ситуация не самая радостная. Остальные тоже не берут на себя. Сдал Бензема.

Думаю, надо ставить на победу «Барселоны». У меня мало сомнений в ее победе.

Источник: Рейтинг Букмекеров
3
0Повторить за 1.89
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