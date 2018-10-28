Сообщество Betting Insider - первая в России социальная сеть для игроков на ставках.

Это идея Sports.ru, которая по сути превращает беттинг в самостоятельный профессиональный спорт со своими звездами индустрии и наблюдающей за ними аудиторией.

Почему Betting Insider - лучшее место для игроков и простых любителей прогнозов на спорт? Благодаря системе прозрачной статистики и тотального доступа ко всей информации мы сделали Betting Insider невыносимым местом для сказочников и фокусников, которые любят скрывать неудачные ставки и подменивать статистику.

Пользователям betting.team доступна вся информация о любом игроке: процент прибыльности, последние прогнозы, текущая форма и уровень компетенции в конкретном спорте. Если вы сами игрок, то выберите самого сильного и стабильного, а затем изучите его прогнозы на спорт и алгоритм мышления. Если вы наблюдатель, то просто получите удовольствие от классных чужих мыслей или заработайте на них, повторив ставку сильнейшего.

Хорошие бесплатные прогнозы на Betting Insider доступны каждому!

Betting.team - это не только статистика прогнозов на спорт, но и матчей. В нашем матч-центре вас вооружат до зубов убойной информацией: личная статистика команд, последние результаты, новые коэффициенты и разнообразные инструменты для анализа.

Благодаря системе абсолютной взаимосвязи на ресурсе - вы прямо в матч-центре можете щелкнуть на слово “Прогнозы” и перейти в ленту всех ставок, посвященному данному матчу. Ну а далее, к примеру, изучить только те, которые сделаны бетторами с наивысшем личным коэффициентом проходимости ставок.

Betting Insider также выходит на рынок с новаторским сервисом “Инсайды матчей”. Он научит вас обращать внимание на аномальные изменения коэффициентов и вычислять странные матчи. Овладейте поведенческим анализом и находите идеи уже на стадии движения коэффициентов.