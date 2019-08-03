Betting Insider

Прогнозы на спорт

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ISKA STAVIT 😈|ROI -10.18
ISKA STAVIT 😈|ROI -10.18
1.95Победит Бенфика
Бенфика — Спортинг|Суперкубок Португалии
Бенфика — Спортинг|Суперкубок Португалии
Бенфика

Бенфика провела уже 5 матчей по окончании выигранного ей в мае месяце чемпионата. 2 товарняка, в 1м из которых уступила Андерлехту, а 2й выиграла у Санта - Клары. и 3 матча в мкч. И все 3 выиграла. А ведь там не мальчики были, и даже не раздераемый конфликтами Андерлехт, а Гвадалахара, Фиорентина и Милан. Более того, только от "лилий" пропустили, а два матча отыграли в сухую.

Спортинг Лиссабон

Спортинг тоже не сидел сложа руки и тоже 5 матчей провёл. Только вот результаты совсем не радуют ни его болельщиков ни руководство команды. Проиграли Валенсии, Брюгге и даже швейцарскому Рапперсвилю. Только 2 ничьи зацепить сумели с Санкт-Галеном и Ливерпулем.

Мой прогноз на данный матч Победит Бенфика КФ 1.95

Всем кто ставит желаю удачи 🖐️😊
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Повторить за 1.94
vlasvoboda|ROI 0
vlasvoboda|ROI 0
1.68Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Интер|Международный кубок чемпионов
Тоттенхэм — Интер|Международный кубок чемпионов
Ну что можно сказать, первая моя ставка и вот такая слабая. Английская бегущая команда, которая может забить всем, кроме Ливерпуля в каком нибудь финале и итальянская машина, которая в этом году, я уверен будет бортовать звёздный ювентус с моросящим де лихтом и старейщим роналду. Кто победит, нельзя знать, и даже интер сбрасывать со счетов нельзя, ибо это турнир так себе, прокатка к сезону. Голами отменяются полюбас, поэтому такая скучная ставка принесет плюс.
0
Повторить за 1.68
Инсайды|ROI 0
Инсайды|ROI 0
1.75Победит ТоттенхэмСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Интер|Международный кубок чемпионов
Тоттенхэм — Интер|Международный кубок чемпионов
Это матч двух очень качественных, но достаточно разных, по специфике ситуаций, в которых они находятся, команд - у Интера глобальная, но такая нужная перестройка, в то время как у Тоттенхэма стабильность (не путать с застоем). Есть много факторов, указывающих на то, что матч будет результативным - это и исполнители в линии атаки, и статус матча (будут отрезки, когда на поле мы увидим далеко не основные составы), и стиль игры обеих команд. Мне эти аргументы кажутся весомыми,

Поэтому мой прогноз - Победить Тоттенхэм и обе забют
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Повторить за 1.75
Андрей Никишин|ROI -8.36
Андрей Никишин|ROI -8.36
1.96Победит Ливерпуль или ничья
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити|Суперкубок Англии
Говорит и показывает Лондон. 4 августа 2019 года, стадион "Уэмбли". Победитель Лиги Чемпионов не уступит в основное время, тем более своему главному обидчику прошлого сезона. Задачи клубов на этот сезон совершенно противоположные. "Ливерпуль" сделает основную ставку на победу в АПЛ, а "Манчестер" постарается сделать всё возможное и невозможное, чтобы отобрать трофей сильнейшего клуба Европы у своего сегодняшнего соперника. Ожидаю упорного поединка, предваряющего интереснейший сезон в самой сильной лиге мирового футбола. Не нужно больше лишних слов. С предвкушением ожидаем стартового свистка Мартина Аткинсона, который рассудит наших сегодняшних соперников. Всем удачи.
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Повторить за 1.952
Dmitro Gats|ROI 2.64
Dmitro Gats|ROI 2.64
1.67Шахтер фора (-2)
Шахтер — Карпаты|Чемпионат Украины
Шахтер — Карпаты|Чемпионат Украины
Сейчас обе команды перестраиваются. У "Шахтёра" новый тренер и играют они иначе, чем при Фонсеке (во всяком случае, стараются). У "Карпат" значительно обновился состав. Поэтому прогнозировать количество голов в этой встрече сложно, но есть интересная тенденция: если "Шахтёр" побеждает в матчах с "Карпатами", то, зачастую, выигрывает не минимально. Так что предлагаю поставить на победу донецкого клуба с форой -2,0
0
Повторить за 1.7
Джokер 🎰|ROI -4
Джokер 🎰|ROI -4
1.6Тотал меньше 2.5
Рубин — ЦСКА|РПЛ
Рубин — ЦСКА|РПЛ
Ну что ж, господа бетторы, нам предстоит непростой поединок и больше пяти процентов здесь я не советую вам ставить. Сразу говорю, что предлагаю вам в этом поединке заиграть общий тотал меньше 2.5. А вот из валуев я предлагаю вам оценить такой исход "П2 и тотал 3,5 меньше" за суперский кэф 2.52! Но это не означает, что на него надо ставить - просто мысли к размышлению. Как мне кажется, московские "армейцы" куда как сильнее сейчас по игре, ну а то что "Рубин" будет сражаться это понятно. Да, хозяева круто провели прошлые встречи и выше "ЦСКА" в таблице, но вас должно смущать поражение "коней" от "Ахмата". Там "армейцы" попросту не собрались и провалили первую встречу. Тем не менее основной ставкой является тотал меньше 2.5 - не думаю, что команды будут играть в открытую. А первый тайм скорее всего и вовсе без голов будет, но "ЦСКА" по потенциалу выглядит посильнее.
0
Повторить за 1.58
Павел Петренко|ROI -13.26
Павел Петренко|ROI -13.26
1.85Победит Зенит
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Зенит Краснодар! Противостояние двух сильных команд, которое смело можно назвать Российским дерби! Кроме этих команд в лиге не осталось сильных соперников, в этом сезоне они будут сражаться за чемпионство.
Что можно сказать об исходе данного матча? Победит Зенит! Сомнений нет никаких. Команда Краснодара играет без своего очень важного игрока Клаэссона, а против сегодняшнего соперника без него будет очень сложно. К тому же игра произойдёт в Питере на родном стадионе Зенита! Не каждый сможет выдержать натиск этих сумасшедших, голодных футболом болельщиков своего города, которые питают свою команду силой и уверенностью в себе.
Зенит выходит в своём боевом составе. Шансы для Краснодара никто дарить не будет.
Предлагаю ставку на победу Зенита! Так же можно рассмотреть индивидуальный тотал хозяев больше 1.5.
2
Сервер|ROI 8.57
Сервер|ROI 8.57
1.8Победит Сток Сити
Сток Сити — КПР (1-2)|Чемпионшип
Сток Сити — КПР (1-2)|Чемпионшип
большое значение. Команда будет бороться за место в десятке, а если «Гончарам» повезет, то и за участие в плей-офф турнира. 16-ое место прошлого года результат неприемлемый. «Обручи» в очередной раз начинают первенство без особых перспектив и будут бороться только за прописку. Я не говорю, что Куинз Парк плохой клуб. Коллектив просто слабее многих в дивизионе. Сток на своём поле, а это многое значит для хорошего старта. Будет большой ошибкой потерять очки. Настрой «Гончаров» будет соответствовать моменту.
3
Дмитрий Даниленко1|ROI -1.33
Дмитрий Даниленко1|ROI -1.33
2.01Победит Бавария
Боруссия Д — Бавария (2-0)|Суперкубок Германии
Боруссия Д — Бавария (2-0)|Суперкубок Германии
Начало сезона в Германии стартует с матча за суперкубок Германии. Мне нравиться игра "Шмелей", но при всем моем уважении, я думаю что обладателем суперкубка вновь станет Бавария. Думаю что матч будет интересный, с забитыми голами и с одной стороны и со второй, и как по мне, счет видится 2-3, 2-4 в пользу Баварии. Скорее всего Левандовский отметится голом(с углавого, но не факт). Не думаю что Фавр сможет что-то сделать Баварской машине....
Но надежда все-таки есть)
1
dmitrnd|ROI 3.69
dmitrnd|ROI 3.69
1.22Победит Жилина или ничья
Жилина — Тренчин (2-1)|Чемпионат Словакии
Жилина — Тренчин (2-1)|Чемпионат Словакии
Жилина не проиграет. Потому что играет на своем поле. Еще аргументы. Места команд в прошлом чемпионате. Хозяева - третье. Гости - восьмое. Разрыв в очках в прошлом чемпионате. Хозяева - сорок четыре. Гости - двадцать два. В текущем чемпионате разрыв уже пять очков в пользу хозяев. Забитые мячи в двух матчах. Хозяева - семь. Гости - два. При таких данных на двойной шанс хозяев приличный коэффициент.
0
sardeyaste|ROI 1.55
sardeyaste|ROI 1.55
1.77Тотал больше 2.5
Манчестер Юнайтед — Милан (2-2)|Международный кубок чемпионов
Манчестер Юнайтед — Милан (2-2)|Международный кубок чемпионов
Приветствую всех!
Итак, начнём с того, что этот чемпионат целиком и полностью шоу.
Матч будет происходить на нейтральном поле, в столице Уэльса,городе Кардифф.
Т.е матч для обоих команд выездной,и преимущества места в данном случае нет ни у кого.
Красные дьяволы в два последних матча показали тот уровень игры,который и должен быть у них на самом деле,обыграв шпор,и Милан.
Но, предыдущие 3 игры были просто ужасом,я всё таки ссылаюсь на то, что Сульшер эксперементировал в матчах со среднечками чтобы показать уровень в более значимых матчах.
И всё таки, держим в уме нестабильность 'хозяев'.
Все ключевые игроки на месте, потерь нет.
Про Милан можно сказать одно,они ещё в поисках себя,очень много не получается,УЖАСНАЯ реализация моментов... Пионтек в пустые ворота попасть не может.Но,учитывая против кого они сегодня играют, то ворота будут пустые 90 минут.
Думаю ОЗ, тут зайдёт, но я пойду дальше и сыграю на тотал.Много замен,быстрые атаки с обеих сторон, и тотал легко сегодня пробьётся.
0
название потом придумаю|ROI -2.67
название потом придумаю|ROI -2.67
4.2Победит Краснодар
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Вообще, по правилам Betting Insider здесь ты должен увидеть анализ данного матча, где я должен подробно расписать и рассказать, почему я сделал именно такой прогноз, при этом обосновывая его какими-либо статистическими или другими доводами. Но делать я этого, конечно же, не буду) А чтобы мой прогноз вышел в топ и чтобы его увидели как можно больше людей, я и написал текст, который ты только что прочитал :)
Ну а если ты дочитал до этого места и, более того, тебе понравился мой прогноз на матч, то не забудь поддержать лайками) ❤️❤️❤️
2
sharap.bet|ROI 3.89
sharap.bet|ROI 3.89
1.82Победа Стандард и тотал больше 2.5 - Да
Стандард — Зюлте-Варегем (4-0)|Чемпионат Бельгии
Стандард — Зюлте-Варегем (4-0)|Чемпионат Бельгии
Стандарт начал сезон с гостевой победы над Серкль Брюгге, забив два безответных гола в концовке. По статистике гости выглядели более уверенно, особенно во втором тайме. Явно не использовали все свои моменты, к тому же, не забили пенальти в первом тайме. Зюльте-Варегем начал сезон с поражениям в домашнем матче против Мехелена, дебютанта высшей лиги. В сегодняшней встрече, по моему мнению, фаворит одержит уверенную победу, предполагаю также что обе команды обменяются голами
0
Андрий Филипков|ROI 2.51
Андрий Филипков|ROI 2.51
2Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Два главных претендента на чемпионство(по-моему скромному мнению) сегодня столкнуться в борьбе. Зенит выглядит на порядок сильнее чем любая команда в чемпионате. Но пока в соперниках у них были только аутсайдеры турнира. Семак не испытал с ними никаких проблем, но вот сегодня могут всплыть все проблемы его команды, ведь Краснодар любит потрепать нервы питерской команде (как это было в матче прошлого сезона). Краснодар не изменяет себе. Несутся вперед сломя голову, порой напрочь забывая об обороне. Кстати ни у одной из команд оборона мне не нравиться (по крайней мере пока). Обычно матчи между этими соперниками получаются обильными на голы + начало сезона даёт о себе знать. Думаю, ошибок в обороне не избежать сегодня ни одной команде, а с такими исполнителями как Азмун, Шапи эти ошибки обязательно перерастут в голы.
0
vadimsmirnov277|ROI -9.84
vadimsmirnov277|ROI -9.84
1.196Победит Зенит или ничья
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Зенит — Краснодар (1-1)|РПЛ
Зенит начал чемпионат с трех побед, но честно сказать соперники питерского клуба были далеко не топ команды, естественно Зенит не имел права терять очки. Краснодар совсем другое дело, топ команда РПЛ, регулярный участник евро кубков просто сильная, яркая команда. Но не нужно забывать что Краснодару 7 августа предстоит дома принимать Порту. Исходя из этого тренер и игроки всеравно будут держать это событие в голове. Возможно главный тренер Краснодара даст некоторым ведущим игрокам отдохнуть, побережот их от травм. Рассчитываю на победу Зенита, или как минимум не проигрыш.
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