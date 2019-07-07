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Прогнозы на спорт

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Рука Мидаса|ROI 12.98
Рука Мидаса|ROI 12.98
2.23сборная США по футболу фора (0)Ставка дня
Ставка дня
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
Успешно заигнорировал вчерашние немного( сугубо для меня) результаты на КАН и КА. Быть может ГК не подкачает в ожиданиях?!

Букмекеры отдали фаворитское предпочтение "хозяевам" мексиканцам , а на гостей которые на практике и будут играть на "родном стадионе" зарядили 3.1 . Как по мне это необоснованно .

Когда мы думаем о футбольной сборной Мексики- мы сразу вспоминаем присущие им быстрые атаки на ворота соперника, много движения на поле , сейчас же футбол который прививает Мартино - напоминает демо-версию тики таки от Хосепа Гвардиолы.

Путь к финалу был не сильно затейливым , а результаты в победных матчах не вызывали чувства какой-то уверенности. Да разбомбили Кубу, но это соперник даже не близкий по индивидуальному уровню футболистов к мексиканцам. Так же были победы над скромной Мартиникой и более менее боевой Канадой, в четверть финале с трудом преодолели препятствии в лице Коста- Рики - пришлось испытать удачу в серии одиннадцати метровых. ну а в полуфинале скромно была обыграна сборная Гаити- для этого так же потребовалось не мало усилий , ведь пришлось играть дополнительные таймы, а единственный гол был забит с пенальти. Не трудно понять что с крепкими соперниками -у мексиканцев тут как тут возникают проблемы.

Что же до Американцев - в которых конторы не сильно верят , то они показали 100% результат, с одним единственным пропущенным мячом в полуфинале от Ямайки и 15тью забитыми за весь турнир. Игра которую ставит Берхалтер своей команде- диаметрально противоположная тому, во что играют мексиканцы. Звездно-полосатые не против отдать мяч сопернику в ожидании своих шансов в кинжальных контр-атаках.

Собирая в кучку такие моменты как : 1ое) мексиканцы отыграли на 60 минут больше ( доп время с Гаити и Коста Рикой) . 2) в состав Штатов имеются исполнители не чуть не хуже мексиканских - Алтидор, Пулишич, Миазга, Маккени. 3) Как по -мне то Сборная США демонстрировала более состоятельную игру , в матчах против низкоклассных сборных - она владела инициативой и разрывала соперников, ну а с командами посерьёзней не смущалась отдать инициативу и деклассировать при меньшем проценте владения мячом такие сборные как Кюрасао и Ямайка. Жду победы США на ГК , но подстрахуюсь

1
Повторить за 2.28
Palagucci|ROI 0
Palagucci|ROI 0
2Обе команды забьют - Да
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
Сборная США на этом турнире выглядит великолепно, учитывая ещё и тот факт, что для соединённых штатов данный турнир есть "домашним". Большинство капперов отдают предпочтение ставке Ф2(0), заведомо сбрасывая со счетов сборную Мексики. Но не стоит забывать, что сборная Мексики забивала в каждом матче этого турнира на стадии плей-офф, равным счётом, как и пропускала тоже немало. Как бы не хотелось "зарядить" фору 0 на США, но здравый смысл подсказывает не торопиться с выводами, ведь мексиканцы на этом турнире явно не желают претендовать лишь на серебро. Особенно, на поле боя соперника, да ещё и в финале с хозяевами. Моя ставка: обе забьют!
0
Повторить за 2
incognito.over|ROI -5.69
incognito.over|ROI -5.69
1.98сборная США по футболу тотал больше 1
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
Вы только не подумайте чего. Нет, я не с предложением на победителя. Меня привлек совершенно другой выбор. Американцы не проиграли ни одного матча в рамках Золотого кубка. Сборной пропущено всего пару голов, от панамцев и ямайцев. «Team USA» на общем фоне выделяется результативным выступлением. Тотал команды четырнадцать голов.

Мексиканцы, которым даже после неубедительных матчей плей-офф с Коста-Рикой и Гаити букмекер отдает предпочтение, смотрятся не так убедительно. Тринадцать голов и две встречи выигранных с пенальти. При этом мексиканская оборона ошиблась дважды с Мартиникой (What?) и по разу с канадцами и костариканцами. И даже 0:0 с гаитянами меня сильно раздражает. Это не чемпион. Куда делся скилл? Или мексиканцы умеют только кубинцам отгружать?

«Янки» под руководством Грегга Берхалтера так близко к титулу. Они не позволят мексиканцам управлять игрой. Для виктории в этом поединке придется забивать. Ставка: ИТБ2(1)
0
Повторить за 2.12
vadimsmirnov277|ROI -8.54
vadimsmirnov277|ROI -8.54
1.53Победит сборная США по футболу или ничья
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика — США|Золотой кубок КОНКАКАФ
В финале Золотого кубка, разыгрываемого между командами Центральной и Северной Америки, ожидаемо играют Мексика и США. До полуфинала мексиканцы выглядели посильнее, но затем у них был очень тяжелый матч против Гаити с подавляющим преимуществом и всего лишь одним забитым голом, да и тот был забит в первом тайме добавленного времени. Мексиканцы загубили в полуфинале огромное количество голевых моментов, так что свой лимит неудач они уже исчерпали. Сборная США показала стопроцентный результат и фортуна в этом матче должна быть на их стороне. Удачи.
0
Повторить за 1.58
Александр Елагин|ROI -2.6
Александр Елагин|ROI -2.6
2.57Сборная Бразилии по футболу фора (-2)
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
По-большому счету финал Кубка Америки состоялся в ночь с 2-го на 3-е июля, когда в Белу-Аризонти встретились извечные соперники - Бразилия и Аргентина, игра завершилась со счетом 2:0 в пользу “Селесао”. Этот матч не стал украшением турнира, но и равнодушным никого не оставил. Все-таки статус соперников был достаточно велик.

На легендарной “Маракане” 7 июля встретятся хозяева турнира бразильцы против сборной Перу, разгромившей в полуфинале победителей двух последних турниров Копа Америка - чилийцев со счетом 3:0. Большинство экспертов ждали в финале великолепный Уругвай с Суаресом и Кавани, но они уступили как раз перуанцам в серии пенальти.

При всем уважении к перуанцам, которые после 74-летнего перерыва пробились в финал Копы, я не верю, что они устоят перед голодными бразильцами. Победа на Копа Америка после провала на чемпионате мира станет для них великим подспорьем после провала на чемпионате мира в России.

В этом противостоянии я ставлю на победу сборной Бразилии с форой (-2) с коэффициентом 2,96. Бразильцы играют без Неймара, выиграть Копу без лидера равно утереть нос толпе скептиков, которые считают, что без звезды “ПСЖ” пентакампеоны теряют половину своей боеспособности.

Источник: СтавкаTV
1
Petr77ru|ROI -2.55
Petr77ru|ROI -2.55
2.72Обе команды забьют - Да
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Сборная Бразилии на всем промежутке до полуфинала лишь единожды испытала сложности. С Парагваем дотянули до серии пенальти, однако в целом бразильцы демонстрируют очень высокий уровень футбола даже когда у команды не все получается , то мастерский уровень форвардов выручает. У сборной Перу получилось пробиться в финал и отступать им уже не куда, поэтому сухая серия бразильцев сегодня может прерваться. В данной встрече Бразилия считается явным фаворитом, но голы должны быть с обеих сторон.
Моя ставка: ОЗ
Пари матч-2,75
Винлайн-2,75
0
Василий Равкин|ROI -1.92
Василий Равкин|ROI -1.92
1.31Победит Сборная Бразилии по футболу
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Во-первых, Бразилия очевидно сильнее по составу, во-вторых играют дома, соответственно, поддержка трибун а также лояльное судейство практически гарантируют победу и выигрыш после довольно длительного перерыва Копы. Однако разгрома как в групповом этапе ожидать не стоит, ибо тот матч по сути был товарищеским, а сегодня на кону финал, первый за чуть ли не полвека. Чили грохнули по делу, а вот матч с Уругваем был никакой в плане атаки, будь Суарес и Кавани поточнее, то счёт мог быть разгромным. А сегодня будет 2-0 в пользу Бразилии
0
Seryozhka|ROI -5.68
Seryozhka|ROI -5.68
1.98сборная Алжира по футболу тотал больше 1.5
Алжир — Гвинея (3-0)|Кубок африканских наций
Алжир — Гвинея (3-0)|Кубок африканских наций
Ну что ж, вчера мы уже увидели игру явного лидера и фаворита всего турнира, которая закончилась самым неожиданным образом. Стоит ли от сегодняшнего андердога ожидать такой же "случайности" в игре с Алжирцами?.. не знаю, но что-то подсказывает, что игра уже будет более насыщенной на опасные моменты, где фавориту придется забить как можно больше, чтобы не упустить заветную путёвку в следующий раунд плей-офф. 3:1
0
Александр Шмурнов|ROI -10.41
Александр Шмурнов|ROI -10.41
1.92Сборная Бразилии по футболу фора (-1.5)
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Вот и наступил долгожданный финал Кубка Америки. Логическая развязка настанет в решающей игре турнира. Сборная Бразилии сразится с национальной командой Перу. Мне посчастливится комментировать данное противостояние вместе с коллегой Константином Геничем. Поэтому и ставку хочется сделать позитивную.

Сборная Бразилии является явным фаворитом финального противостояния с перуанцами. Во-первых, у селесао просто намного более сильный состав, в котором собраны настоящие звезды мирового масштаба. Во-вторых, не забывайте, что турнир проходит на бразильской земле, а это значит, что селесао обеспечена безумная поддержка родных трибун.

В третьих, и в главных, бразильцы очень мощно смотрятся на текущем турнире. Пентакампеоны не пропустили ни одного гола за весь турнир. Их оборона крайне надежна, а в атаке есть звездная тройка Роберто Фирмино - Габриэл Жезус - Филиппе Коутиньо.

Безусловно, у Перу крепкая команда, но у нее очень мало шансов выстоять в грядущей игре. Поэтому жду уверенную игру в исполнении хозяев турнира. Исходя из этого, ставлю на победу сборной Бразилии с форой (-1,5).

Источник: СтавкаTV
0
Тяма Leandoer|ROI -5.31
Тяма Leandoer|ROI -5.31
1.51Сборная Перу по футболу фора (2)
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Вряд ли в финале повторится результат матча этих же команд на групповой стадии. Перуанцы значительно прибавили в плей-офф и получили заряд уверенности после того как прошли Уругвай и Чили, а сами бразильцы на этом турнире чередуют уверенные победы с нулевыми ничьими. У финала всегда свои правила и победа Бразилии, если она и состоится в основное время, не будет легкой. Потому тут есть смысл в ставке на плюсовую фору Перу.
0
Правдолюб|ROI -3.78
Правдолюб|ROI -3.78
3.28Ничья
Чайка — Чертаново (0-1)|ФНЛ-Олимп
Чайка — Чертаново (0-1)|ФНЛ-Олимп
«Чайка» прилетела к нам из второго дивизиона. Где всех крушила направо и налево. «Чертаново» в прошлом сезоне пылил в дивизионе первом и очень любил играть вничью, особенно в последних турах. Думаю, в этой встрече озорные хозяева будут стараться доказать, что не лишние в дивизионе классом повыше, а гости просто постараются урвать хотя бы одно очко. Наиболее вероятный исход – мирный – со счетом 1-1. Причем счет должны открыть хозяева, первый матч первого дивизиона, да еще и дома, тут надо постараться порадовать болельщиков.

0
kurakin.pavel|ROI -3.93
kurakin.pavel|ROI -3.93
2.01Победа Сборная Бразилии по футболу и тотал больше 2.5 - Да
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Бразилия — Перу (3-1)|Кубок Америки
Прогноз

Сборная Бразилии испытала проблемы всего в одном поединке – в четвертьфинале Парагвай смог добраться до серии пенальти. Однако, в целом «пентакампеоны» демонстрируют на турнире свой высочайший класс – даже в тех поединках, где у команды получается далеко не все, выручают индивидуальные действия форвардов.
У сборной Перу получилось пробиться в финал и отступать ей уже некуда, поэтому сухая серия бразильцев вполне сегодня может и прерваться. Очевидным фаворитом является Бразилия и наверняка она постарается все решить в основное время -  в обороне у «инков» есть проблемы и воспользоваться ими хозяева турнира вполне способны.
0
dmitrnd|ROI 2.83
dmitrnd|ROI 2.83
1.141Победит Кавасаки Фронтале или ничья
Кавасаки Фронтале — Саган Тосу (0-0)|Чемпионат Японии
Кавасаки Фронтале — Саган Тосу (0-0)|Чемпионат Японии
Кавасаки не проиграет. Потому что играет дома. Еще аргументы. Места в таблице. Хозяева - третье. Гости - семнадцатое. Разница в очках 31-16. Забитые мячи в 16-17 матчах. Хозяева - двадцать пять. Гости - двенадцать. Пропущенные мячи во всех матчах. Хозяева - одиннадцать. Гости - двадцать пять. Очные встречи. В последних пяти Кавасаки не проигрывал. Пропущенные мячи во всех матчах. Хозяева - одиннадцать. Гости - двадцать пять. Очные встречи. В последних пяти Кавасаки не проигрывал
0
Алексей Крутяков1|ROI 0.27
Алексей Крутяков1|ROI 0.27
1.72Торпедо фора (0)
Факел — Торпедо (0-1)|ФНЛ-Олимп
Факел — Торпедо (0-1)|ФНЛ-Олимп
Торпедо возглавил Игнашевич, автозаводцы уверенно выиграли свое первенство одержав двадцать побед, у команды появились спонсоры, видно желание руководства клуба привести клуб в элиту, даже решили перестраивать стадион, в межсезонье команда усилилась, по мимо тренера пришли много неплохих футболистов, было проведено пять товарищеских игр, где не потерпели ниодного поражения. Что касается Факела, да не понятно что за команда предстанет перед нами, играли ужасно,искусственно остались в ФНЛ, усилений никаких, денег как и мотивации нет. Товарок не проводили, следовательно нет сыгранности и нужных кондиций
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0
No nameeeeee|ROI -4.77
No nameeeeee|ROI -4.77
1.81Шаньдун Лунэн тотал больше 1.5
Бейцзин Жэньхэ — Шаньдун Лунэн (0-2)|Чемпионат Китая
Бейцзин Жэньхэ — Шаньдун Лунэн (0-2)|Чемпионат Китая
Всем утро / день / вечер добрый.
Сегодня нет каких то супер известных матчей, но есть чемпионат Китая, который славится своей стабильностью и крайне приятен для разбора .
Сегодня я хочу сделать ставку на индивидуальный тотал гостей больше 1.5.
Для такой ставки у меня есть несколько аргументов
1. Хозяева в среднем за матч пропускают 1.77 голов по статистике xG
2. Гости в среднем за матч забивают 1.59 голов по той же статистике.
Если не будет сушилово,то ставка должна проходить с 65-70% вероятностью
0
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