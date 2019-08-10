Betting Insider

Прогнозы на спорт

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Михаил@Tarasenko|ROI -6
Михаил@Tarasenko|ROI -6
2.91Победа Арсенал и тотал больше 2.5 - Да
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
"Арсенал" удивил меня трансфером Николя Пепе. Кроме того, я рад, что команду покинули ненужные ей футболисты – Лоран Косьельны и Карл Дженкинсон. Жду от "канониров", что они прибавят. За чемпионский титул команда пока не готова бороться, но после приобретения Луиса я думаю, что "Арсенал" финиширует на третьем месте. "Ньюкасл" сделал несколько интересных приобретений. Но Стив Брюс – не Рафа Бенитес. При нем команда не будет играть столь осторожно, как при испанце. Я думаю, что забьют обе команды". И
0
Повторить за 2.79
Дмитрий Самойленко|ROI -1.49
Дмитрий Самойленко|ROI -1.49
2.14Победит Арсенал Тула
Арсенал Тула — Уфа|РПЛ
Арсенал Тула — Уфа|РПЛ
Уж не знаю, почему на канониров дома дают такой большой коэффициент. Арсенал, как никто другой в нашем чемпионате, спокойно убирает команды, примерно равные по силам (матч с крыльями в гостях и последний, с тамбовом, после поражения от нефти, яркое тому доказательство). Уфа же играет в старательно бесшабашный футбол, дает играть и себе, и сопернику, и в этих условиях у них мало шансов против четко выстроенной игры Арсенала.
0
Повторить за 2.14
Александр Кержаков|ROI 2.86
Александр Кержаков|ROI 2.86
1.87Тотал меньше 2.5
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
Не успели мы оглянуться, а Английская Премьер-Лига уже возвращается! Казалось бы, еще недавно “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” бодались вплоть до последнего тура за чемпионский титул, а остальные 18 клубов наблюдали за этой великой битвой в сторонке. Однако уже стартует новый чемпионат, в котором перед первым туром шансы у всех равны. Может быть, именно “Манчестер Юнайтед” или “Челси” сумеют оказать этой парочке сопротивление. Кстати, в стартовом туре нас и ждет противостояние манкунианцев и лондонцев.

“Манчестер Юнайтед” производит перед сезоном двоякое впечатление. С одной стороны, “красные дьяволы” сохранили свою главную звезду Поля Погба, на которого по разным источникам претендовали и “Реал”, и “Барселона”. Плюс ко всему, у руля команды остался Оле-Гуннар Сульшер. Однако были и приобретения. За рекордные для мирового футбола 80 миллионов евро был приобретен Харри Макгуайр. Этот трансфер стал самым дорогим для защитника в истории.

“Челси” изменился намного сильнее. Команду покинул ее мозг и, как мне кажется, главный творец прошлогодней победы в Лиге Европы, тренер Маурицио Сарри. Плюс ко всему, в мадридский “Реал” ушел Эден Азар, который был крайне важен для атаки лондонцев. Теперь у руля встал Фрэнк Лэмпард. Мы помним, каким прекрасным футболистом он был, но как тренер он вызывает большие вопросы.

Мне кажется, что манкунианцы не должны проиграть в этом матче, потому что они просто меньше изменились, чего не скажешь о лондонцах. Еще ожидаю в данной встрече низ, потому что обе команды будут действовать осторожно, дабы не пропустить. Исходя из этого, выбираю комбинированную ставку - “Манчестер Юнайтед” не проиграет + тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.88
TWERKA.bet|ROI 0.87
TWERKA.bet|ROI 0.87
1.46Манчестер Юнайтед тотал больше 1
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
В последнее время МЮ играет с Челси более чем успешно. Даже если оставить в стороне другие турниры и взять непосредственно чемпионат Англии, статистика выглядит две победы и две ничьих и одно поражение. И ещё Мю играет дома

МЮ на Олд Траффорд Челси не побеждали с 5 мая 2013 года!!!
Я думая серия продолжится

Во-первых Сульшер имел гораздо больше времени на работу с командой, чем Лэмпард. Во-вторых, без Азара атака Челси может провалиться минимум в первых турах. На перераспределение игроков и выстраивание внятной тактики потребуется время. Уход Ромелу Лукаку, никак нельзя ставить что игра Мю зависела от него , ни в коем случае


Ну и еще МЮ можно считать чемпионом предсезонки. Шесть побед в шести матчах с общим в том числе над Интером, Тоттенхэмом и Миланом. Это даёт определённую информацию о степени готовности и физических кондициях

А Челси нужно время , все таки новый тренер Лэмпард у которого нет тренерского опыта в топ клубах ,может сильно сказаться...

В общем можно смело ставить на тотал общ 1,5 либо тотал 1б на Мю
0
Повторить за 1.47
ДОК|ROI 0.68
ДОК|ROI 0.68
1.94Победит Ньюкасл или ничья
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Эту ставку я делаю исходя из текущей обстановке. Статистика личных встреч не актуальна в данном случае, т.к. 5 игроков основного состава Арсенала не сыграют в данном матче. Учитывая что это первый тур (команды все мотивированы) и Ньюкасл играет у себя дома прогнозирую хотя бы один гол хозяев. Не стоит забывать что у Арсенала не сыграет Озил. Без него Арсенал по-прежнему способен забивать. Также не сыграют ряд защитников Арсенала, это ещё одна причина при которой Ньюкасл откроет счёт в этом матче. Думаю хозяева не проиграют
1
Повторить за 1.98
ISKA STAVIT 😈|ROI -10.21
ISKA STAVIT 😈|ROI -10.21
1.6Победит Спартак или ничья
Ахмат — Спартак|РПЛ
Ахмат — Спартак|РПЛ
Ахмат

"Ахмат" набирает очки полка только исключительно дома - в 1-м туре грозненцы обыграли "Краснодар" (1:0), а в прошлом - "Оренбург" (2:1). На выезде "Ахмат" не только не набирает очки, но и забить не может - 1:0 в матче с "Рубином", 3:0 - с "Ураом". К счастью, "Спартак" прибывает в Грозный, а это значит, что у команды Рахимова есть шансы на успех.

Старт сезона в исполнении "Ахмата" не впечатляет, но зато действия некоторых игроков вызывают восторг. Настоящим лидером в дебюте сезона оказался Бериша - мотор контратак и филигранных действий в атаке грозненской команды. Глядя на игру албанца несколько смущаешься - почему этот игрок не перешёл летом в более мощный клуб? В остальном же "Ахмат" выглядит посредственно. И даже опорная зона с Ивановым совершает ошибки - вспомните, как Олег подарил гол "Рубину" в концовке.

Спартак

"Спартак" выиграл в первом матче квалификации ЛЕ у швейцарского "Туна", но сколько сил было затрачено! Ведя в счёте 0:2 "Спартак" сотворил классику, но вырвал победу - 2:3. Закономерный исход поединка, когда у тебя в обороне - проходной двор. Это отметили многие эксперты и люди, причастные к красно-белым. "Тун" команда куда более низкого ранга, чем "Спартак", они ошибались, дарили сопернику мячи, но и борьбу навязать смогли.

Как отреагирует команда, которая и без того в каждом выездном матче пропускает по паре? (2:0 с "Тамбовом", и 2:2 - с "Ростовом"). Руководство клуба занялось логистикой - после матча в Швейцарии команда проведёт тренировку на месте и двинется сразу в Грозный - времени на восстановление очень мало.

С "Ахматом" красно-белым приходится каждый раз сложно. Над Кононовым продолжает нависать Домоклов меч - если в ближайших турах результат не придёт, то состоится первая тренерская отставка в сезоне. И пока дела таковы, что это может произойти - "Спартак" не впечатляет , но все же думаю Спартак не проиграет .

Мой прогноз на данный момент Спартак 2х КФ 1.6

Всем кто ставит желаю удачи 🖐️😊
0
Повторить за 1.58
Рука Мидаса|ROI 6.25
Рука Мидаса|ROI 6.25
2.06Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Арсенал - короли летнего трансферного окна, ну по-крайней мере так считают болельщики этого клуба. Пустив пыль в глаза - информацией о очень скудном трансферном бюджете клуба - руководство Арсенала потратилось едва ли не больше всех. Однако стоит отметить, что большинство дорогостоящих трансферов - растянул в выплатах на долгие годы . Взять в пример новичка Пепе, который в прошлом году был одним из главных открытий французской Лиги 1- исходя из слов некоторых источников - стоимость игрока составила 85 миллионов евро - и данная сума будет растянута на многие многие транши - сроком в 5 лет. Так же был взят в аренду у Реала- Себальос, куплен французский защитник и тут же отправлен в аренду в тот же коллектив у которого был приобретен(Салиба, Сент-этьен) , потратились канониры и на бразильца Мартиннели . Были куплены Луиз у Челси и Киран Тирни у Селтика. Ушли Рэмси, Чех(завершил карьеру), Уэлбек, Нкетия, продали Ивоби в Эвертон, Оспину в Наполи.

Но судя по всему Унай Эмери забыл основную причину всех бед Арсенала в прошлом году , причина довольно-таки ясна- оборона. Игра защитников канониров в прошлом году порой вызывала приступы истерического смеха, фокусами стабильно отличался Шкодран Мустафи, в свои минуты ему не уступал Косьельни, считающимся самым надежным оборонцем Баллерин -временами тоже чудил, но сейчас ему не до смеха- испанец восстанавливается после травмы. Купленный на левый фланг обороны Киран Тирни - так же не готов принять участие в данном поединке, как оказалось игрок травмирован и будет отсутствовать в районе месяца. Подписали Давида Луиза на замену с бунтом ушедшему Косьельни. И что мы имеем в итоге ? - из здоровых и способных принять участие в матче - остались лишь Сократис,Холдинг, Луиз , и юнец Наилз. Центральная ось осталась без изменений , подающий надежды Гендузи, отыгравший более менее прилично первый круг Торрейра и Джака. Я думаю , что в плане результатов оборонительного характера у команды Эмери ничего не изменится . В прошлом сезоне был лишь 1 прецедент когда Лено и кампания сохранили свои ворота на замке, во всех остальных случаях ворота канониров в гостевых поединках были распечатаны. Не редкие были игры , когда канонирам и вовсе дико везло- то и дело оппонентов подводила реализация или спасал каркас ворот.

Главная потеря Ньюкасла за это лето - Рафа Бенитес, любимчик болельщиков "сорок" уехал в Китай- в очередной раз не дождавшись каких либо гарантий от владельца Эшли в плане трансферов и других футбольных вопросов. За Рафой в Китай уехал Рондон , а набравший под конец сезона феноменальную форму Айозе Перез сменил прописку с Сент Джеймс Парка на Кинг Пауэр Стэдиум - за 35 миллионов отправился к лисам один из главных забивал сорок . Пришел Стив Брюс - был куплен Жоэлинтон и Сан Максимен.

Выезды к Ньюкаслу -всегда проблема, даже для клубов ТОП -6, об этом знают не понаслышке и пенсионеры и мерсисайдцы и канониры -так же как и выше перечисленные получившие здесь свои мячи, а Ман Сити и вовсе потерпел здесь одно из не многих своих поражений .

Однако вопрос не стоит в том -наберет ли Арсенал 3 очка? Канонирам это более чем по силам - лондонский коллектив в своих руках имеет бешеный атакующий потенциал в лице Абумеянга, Лаказзета , Пепе, Озила, Себальоса- но вот не пропустить - это вряд ли. Даже без идейный Брайтон в прошлом году в каждой личке огорчал канониров, огорчали не более атакующие Кардифф дома, и примитивный и безнадежный Хаддерсфилд - не ограничился одним , доставив массу проблем пушкарям. МЫ в праве ожидать от этой встречи обмен голов и даже более , Арсеналу необходимо демонстрировать свой настрой и подтверждать амбиции - а причина удручающих результатов сезона 18/19 стали как раз гостевые поединки.
0
Повторить за 2.03
Zygimantas Jasnauskas|ROI 1.27
Zygimantas Jasnauskas|ROI 1.27
2.25Победит Лестер
Лестер — Вулверхэмптон|АПЛ
Лестер — Вулверхэмптон|АПЛ
Лестер потерял защитный талисман в форме Гарри Магуайра, который был на рынке для передачи в «Манчестер Юнайтед» за мировую рекордную плату и столкнулся с жесткой вступительной битвой против Волков. Волки победили Лестер в прошлом сезоне в гонке за Европу, но Лестер выиграл последние две игры, играя на стадионе King Power. Ожидайте, что Лестер сделает это 3 на рыси.«Лестер Сити» выиграл все четыре разминки и в последних двух играх с «Волками» одержал победу. Поэтому я думаю, что победит Лестер Сити/
1
Повторить за 2.24
Александр Виснапу|ROI 6.38
Александр Виснапу|ROI 6.38
1.99Победит Лилль
Лилль — Нант|Лига 1
Лилль — Нант|Лига 1
Для «Лилля» прошлый сезон прошел весьма успешно. По итогам чемпионата Франции команда заняла 2-е место турнирной таблицы и заработала право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. После таких результатов, к первой игре сезона «Лилль» подходит в статусе фаворита – коэффициент на победу хозяев около 1,8. «Нант» же не может похвастаться такими результатами. Команда в прошлом сезоне заняла скромное 11-е место турнирной таблицы Лиги 1. В предстоящем поединке вероятность победы гостей оценивается котировкой в районе 5.

 

Результаты при подобных коэффициентах

При похожих котировках «Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в личной встрече команд в прошлом сезоне Лиги 1 со счетом 2:1.


Статистика для ставок

Очень вероятно, что для «Лилля» этот матч станет достаточно результативным. В 5 предыдущих личных встречах в Лиге 1 команда забивала минимум 2 гола в ворота соперника. Пари на такой результат в предстоящем поединке оценивается коэффициентом около 2,1.

 

Стоит отметить, что в 3 последних личных встречах на поле «Лилля» хозяева становились авторами первого гола. Котировки на то, что и предстоящей встрече команда откроет счет, находятся в районе 1,7.

 

«Лилль» в 7 из 8 предыдущих встречах в Лиге 1 не подавал более 4 угловых ударов за игру. Вероятно, что и в ближайшей игре подопечные Кристофа Галтье разыграют такое же количество стандартов с угла поля.  

 

Важные новости

За неделю до старта чемпионата «Нант» объявил, что главный тренер Вахид Халилходжич покидает свой пост. Его место занял французский специалист Кристиан Гуркюфф.
0
Повторить за 2.03
Алексей Сенюк|ROI -6.87
Алексей Сенюк|ROI -6.87
1.76ПСЖ фора (-2.5)
ПСЖ — Ним|Лига 1
ПСЖ — Ним|Лига 1
А вот и новый сезон подъехал. Прошлый увенчался незабываемой игрой ПСЖ. Такой череды сливов я не видел ни у одной топ команды. Заслужил ли ПСЖ кредит доверия? Вероятно, нет. В межсезон ПСЖ вошёл противоречиво. Победы над дном футбольного мира продолжились ничьей с не такими уж и мощными командами. Но в последний матч ПСЖ решил напомнить о себе, и забрал суперкубок у Ренна. С Ним ПСЖ ни разу не играл менее чем 3 гола со своей стороны. Покажут ли столичные свой уровень в предстоящем матче или продолжат вояж на дно - увидим. Но я надеюсь что команда провела работу над ошибками и мощно войдёт в 19/20.
0
Повторить за 1.75
ttttttttt|ROI -2.08
ttttttttt|ROI -2.08
1.99Победит Арсенал
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Арсенал отлично провел трансферную кампанию, чего только стоит Николя Пепе и Давид Луиз, эстественно этим игрокам нужно сыграться, но игроки которые были подписаны в дедлайн играть будут вряд-ли, а те которые приобретены ранее уже успели сыграться. Смотрел практически все матчи Канониров на предсезонке и их игра очень понравилась, видно что Эмери перестраивает команду и у него это неплохо получаеться. Ньюкасл же в свою очередь тоже на трансферном рынке не пассивничал, они совершили рекордный трансфер в истории клуба, им стал нападающий Жоэлинтон за 44 миллиона из Хоффенхайма. Честно говоря за такую сумму можно было найти игрока лучше. Так же клуб подписал несколько неплохих игроков атаки. Сороки не являються претендентами на вылет, но и клубом 10-ки АПЛ я бы их тоже не назвал. Арсенал должен победить в этом матче, возможно минимально, но победит, я в них верю.
0
Повторить за 1.94
Вадим Корецький|ROI -0.31
Вадим Корецький|ROI -0.31
1.79Карпаты фора (0)
Карпаты — Мариуполь|Чемпионат Украины
Карпаты — Мариуполь|Чемпионат Украины
Карпати поки що є котом в мішку, адже робити оцінки по їхньому футболу проти грандів важко. Так, виглядало дисципліновано й компактно, але пропустили п'ять голів – це проблема класу чи організації гри? Матч проти Маріуполя повинен дати відповідь, наскільки "леви" сильні, але перспектива набрати перші очки дуже серйозна. У азовців немає основного форварда, вони втомлені довгими переїздами та грою з АЗ, а попереду ще одна. Підопічних Олександра Бабича реально взяти "теплими", тому Карпати можна назвати невеличким фаворитом цього протистояння.
0
Повторить за 1.79
ROIGOD|ROI 2.54
ROIGOD|ROI 2.54
1.85Арсенал тотал больше 1.5
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Ньюкасл — Арсенал|АПЛ
Самое лучшее трансферное окно по моему мнению.
Никаких переоценённых и бесполезных Азаров и Гризманов они не покупали.
Всё только по делу, и только лучших в своём деле.
Уже вижу как Луис отдаёт свои коронные подачи в разрез прямо в лапы к Обамеянгу...
Не помогут сегодня Арсеналу уже точно Озил, и под вопросом Лякасетт.
Но это не помешает столь мощному сейчас Арсеналу начать этот сезон минимум с 2-ух голов, темболее соперник у них далеко даже не средняк...
0
Повторить за 1.83
Stalker.Ru|ROI 7.29
Stalker.Ru|ROI 7.29
1.56Лестер тотал больше 1
Лестер — Вулверхэмптон|АПЛ
Лестер — Вулверхэмптон|АПЛ
⚽️ Последние 5 личных встреч закончились 3 раза победой «волков « , 1 победой «лис « и одной ничьей .
Крайняя встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «волков «.
⚽️Лестер за последние 5 игр не проиграл ни разу (4 победы и 1 ничья ), при чем в каждом матче забивал минимум два мяча, думаю этот раз не будет исключением, учитывая что хозяева наверняка захотят взять реванш за прошлое поражение.
⚽️ Вулверхэмптон пропускал в 4-х из 5-ти последних гостевых матчах.
0
Повторить за 1.55
vadimsmirnov277|ROI -10.65
vadimsmirnov277|ROI -10.65
1.34Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
Челси в этом сезоне не приобрел ни одного нового игрока. Всему виной трансферный бан, наложенный на команду.
Однако потери команды невосполнимы. Ушел один из лучших игроков мира Эден Азар, который тащил команду. Также ушел "главный по раздевалке" Давид Луиз. Я уже не говорю про Морату и Игуаина.
Им на замену вызваны средние игроки, ранее пылившие по арендам в различных командах.
Спасать ситуацию призван великий Фрэнк Лампард. 
Уверен, что волшебства не произойдет. Челси возглавил таблицу по прибыли от купли/продажи игроков с внушительной суммой около 200 млн. фунтов. Вот на столько денег и ухудшатся результаты. Ну не верю я в чудеса.
А по существу могу сказать, что Челси и с Азаром никогда не обыгрывал МЮ на Олд Траффорд. 
А что же будет сейчас, когда Челси ослаб, а МЮ хорошо укрепился?
Победа Юнайтед практически не вызывает у меня сомнений. Или ничья как минимум.
0
Повторить за 1.333
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