Уфа провела достаточно интересный первый матч: они перестроились на схему 3-4-3, игра команды достаточно интересным образом поменялась: по владению переиграли Урал (52% против 47% против одной из самых атакующих команд РПЛ), в их матче было забито аж 5 мячей (в прошлом сезоне был лишь один такой матч).
Уфа играла достаточно авантюрно: давайте посмотрим на усреднённые позиции игроков - у Урала сразу четверо оказывались очень близко к воротам (Бикфалви, Егорычев, Панюков и Эль-Кабир), а Уфа, во-первых, сама по себе изначально играла с тремя центральными защитниками (да, латерали страховали, но это было не очень надёжно), во-вторых, Йокич очень часто смещался в левый полуфланг при позиционных атаках Уфы (как правило, для лонгболлов).
Да и вообще, сам по себе вариант с 3-4-3 против Урала (с его мощнейшими по игре в атаке фланговыми защитниками) кажется чем-то на грани большого риска и безумства - всё это даёт надежду на то, что Уфа если и не станет атаковать лучше, то хотя бы будет играть в более открытый футбол. Именно такие странные решения могут спасти РПЛ и сделать её более атакующей лигой.
Краснодар
Краснодар проиграл свой первый матч в сезон грозненскому Ахмату, но вряд ли это поражение стало для кого-то очень большим сюрпризом - все знают о проблемах Краснодара с полузащитниками, эта линия почти обновилась (Газинский травмирован, Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинули стан "быков"), в то время как у Ахмата изменения если и произошли, то в положительную сторону.
У Краснодара и без того есть определённые нюансы в игре: например, левый защитник Дмитрий Стоцкий играет ложного фулбэка и при позиционных атаках смещается в опорную зону, а не идёт дальше во фланг. Это можно объяснить и качествами Намли, который чуть оттягивается и делает эту работу за него, и тем, что Руслану Камболову нужна помощь в опорной зоне, так как он явно не тянет позицию разыгрывающего опорника, ему нужно время на адаптацию (но я всё равно считаю, что он до Газинского не дорастёт).
Если коротко, то у Краснодара просто куча проблем, которые напрямую связаны с самими футболистами - лидеры прошлых сезонов команду покинули, ещё часть основного состава получила травмы, а новым футболистам нужно время на адаптацию.
Прогноз на данный матч Победа Краснодар КФ 1.9
Всем кто ставит желаю удачи 🖐️😊