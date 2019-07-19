Betting Insider

Прогнозы на спорт

Общая
Подписки
Георгий Черданцев|ROI -13.05
Георгий Черданцев|ROI -13.05
1.49Обе команды забьют - Да
Бавария — Реал Мадрид|Международный кубок чемпионов
Бавария — Реал Мадрид|Международный кубок чемпионов
Кроме забитых мячей ничего другого в отношении этого матча в голову не приходит. Бавария уже сыграла один контрольный матч в США под красивым названием Международный кубок чемпионов, Реал только открывает сезон. Замен команды проводят много, до начала чемпионатов ещё есть время, так что о целостности игры речь не идёт. А вот голы забивать можно: тот же Реал пропускал во всех своих предыдущих матчах этого турнира. Ставки:

«Обе забьют» за 1.48
«Реал забьет в 1-м тайме» за 1.76

Источник: БК Олимп
2
Повторить за 1.48
ISKA STAVIT 😈|ROI -10.13
ISKA STAVIT 😈|ROI -10.13
1.92Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Уфа — Краснодар|РПЛ
Уфа — Краснодар|РПЛ
Уфа

Уфа провела достаточно интересный первый матч: они перестроились на схему 3-4-3, игра команды достаточно интересным образом поменялась: по владению переиграли Урал (52% против 47% против одной из самых атакующих команд РПЛ), в их матче было забито аж 5 мячей (в прошлом сезоне был лишь один такой матч).

Уфа играла достаточно авантюрно: давайте посмотрим на усреднённые позиции игроков - у Урала сразу четверо оказывались очень близко к воротам (Бикфалви, Егорычев, Панюков и Эль-Кабир), а Уфа, во-первых, сама по себе изначально играла с тремя центральными защитниками (да, латерали страховали, но это было не очень надёжно), во-вторых, Йокич очень часто смещался в левый полуфланг при позиционных атаках Уфы (как правило, для лонгболлов).

Да и вообще, сам по себе вариант с 3-4-3 против Урала (с его мощнейшими по игре в атаке фланговыми защитниками) кажется чем-то на грани большого риска и безумства - всё это даёт надежду на то, что Уфа если и не станет атаковать лучше, то хотя бы будет играть в более открытый футбол. Именно такие странные решения могут спасти РПЛ и сделать её более атакующей лигой.

Краснодар

Краснодар проиграл свой первый матч в сезон грозненскому Ахмату, но вряд ли это поражение стало для кого-то очень большим сюрпризом - все знают о проблемах Краснодара с полузащитниками, эта линия почти обновилась (Газинский травмирован, Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинули стан "быков"), в то время как у Ахмата изменения если и произошли, то в положительную сторону.

У Краснодара и без того есть определённые нюансы в игре: например, левый защитник Дмитрий Стоцкий играет ложного фулбэка и при позиционных атаках смещается в опорную зону, а не идёт дальше во фланг. Это можно объяснить и качествами Намли, который чуть оттягивается и делает эту работу за него, и тем, что Руслану Камболову нужна помощь в опорной зоне, так как он явно не тянет позицию разыгрывающего опорника, ему нужно время на адаптацию (но я всё равно считаю, что он до Газинского не дорастёт).

Если коротко, то у Краснодара просто куча проблем, которые напрямую связаны с самими футболистами - лидеры прошлых сезонов команду покинули, ещё часть основного состава получила травмы, а новым футболистам нужно время на адаптацию.

Прогноз на данный матч Победа Краснодар КФ 1.9

Всем кто ставит желаю удачи 🖐️😊
5
Повторить за 1.9
Александр Шмурнов|ROI -11.01
Александр Шмурнов|ROI -11.01
2.06Обе команды забьют - Да
Ростов — Спартак|РПЛ
Ростов — Спартак|РПЛ
Отправляюсь в Ростов со смешанными чувствами. Не очень понимаю, что произойдет в матче “Ростова” и “Спартака”, потому что в принципе там “Спартак” неудачно играет.

Прошлую встречу мне также довелось комментировать, и тогда “Спартак” уступил со счетом 1:2, хотя матч в целом был равным, и трудно было найти в нем фаворита. Так же трудно найти его и сейчас. Все таки “Спартак” при всей своей невыразительности в матче с “Сочи” создал достаточно моментов, чтобы говорить о том, что есть определенные ходы в атаке. Да, все правильно говорят те критики Олега Кононова, что нет явного рисунка, нет поставленной игры. Ее нет, но мастеров-исполнителей достаточно высокого уровня в “Спартаке” хватает, и ждать, что он рассыплется, развалится и совсем ничего не забьет в Ростове, я думаю, не нужно.

“Ростов” конечно же при Валерии Карпине играет против “Спартака” при особом наслаждении. Иногда это не получается, но главное, что “Ростов” никогда не играет со “Спартаком” в какой-то вялый футбол. “Ростов” всегда напряжен и сосредоточен. Теперь, с таким Шомуродовым, который кстати и забил тот самый победный гол в ворота “Спартака” в прошлом сезоне, “Ростов” имеет все шансы выиграть вновь, ну и во всяком случае - не остаться без гола.

Вот поэтому я и ищу ставку, которая была бы по-настоящему близкой к реальности, но с приличным коэффициентом. На мой взгляд, эта ставка кроется в забитых мячах. Итак, в матче между “Ростовом” и “Спартаком”, я выбираю ставку обе команды забьют. Букмекеры предлагают за нее коэффициент 2. За это и буду болеть!

Источник: СтавкаTV
0
Повторить за 2.06
Антон Антон2|ROI 0.28
Антон Антон2|ROI 0.28
1.75Ростов фора (0)
Ростов — Спартак|РПЛ
Ростов — Спартак|РПЛ
Уверен что спартак сегодня не выиграет. Спартак в матче с сочи показал невнятную игру. Сочи был ближе к голу в том матче чем красно белые. Их вытянул судья. Если разбирать судейство арбитра в том матче, то сразу видно что оно было одностороннее. Сегодня спартак уже не отвертится. Ростов не сочи. В последнем матче гацкана за ростов игроки мотивированы выигрывать. Плюс у ростова домашнее поле, полные трибуны болельщиков. У спартака нет шансов. Фора ноль на ростов это ставка с подстраховкой.
0
Повторить за 1.75
DimanShchedrin|ROI -1.03
DimanShchedrin|ROI -1.03
2.46Тотал больше 2.5
Ростов — Спартак|РПЛ
Ростов — Спартак|РПЛ
Думаю что в этом матче будет все очень напряжно. Спартак без Зе и Ростов без Гацкана 🤔. Думаю Москвичи забьют обязательно свой гол на контро-атаках или же как это часто бывает с стандартов. А вот Ростовчане будут как всегда при своих зрителях биться только на победу. Да и заслуга тренера в уровне команды ( не середнячок, а лидера) заставляет относится к ним с полной концентрацией. Будет обескураживающий матч.
0
Повторить за 2.46
🇷🇺 26|ROI 3.22
🇷🇺 26|ROI 3.22
1.52Люцерн тотал больше 1
Санкт-Галлен — Люцерн|Чемпионат Швейцарии
Санкт-Галлен — Люцерн|Чемпионат Швейцарии
🇨🇭 ⚽️ 1 тур в ещё одной забивной лиге ..
Люцерн в предсезонной подготовки показал что может и умеет забивать и даже забивали Айнтрахту и Кристал Пэласу . А теперь встреча судя по истории личных встреч с удобным соперником для Люцерна . В последних 10 играх на счету Люцерна 9 побед в которых было забито в каждом матче больше 1 гола Люцерна и зафиксирована 1 ничья 1:1 . В связи с началом сезона не решусь ставить на исход , но вот что гол гостей , а то и пары голов думаю следует ожидать ....
Всем удачи !
0
Повторить за 1.38
Алексей Андронов|ROI 0.43
Алексей Андронов|ROI 0.43
1.92Тотал меньше 2
Крылья Советов — Арсенал Тула|РПЛ
Крылья Советов — Арсенал Тула|РПЛ
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить ТБ 2 в матче «Крылья Советов» — «Арсенал». Вот его доводы:

1. И правда, когда чемпионат начинался весной, на его старте всегда было мало голов, не не сейчас – а букмекеры по старой памяти их занижают.
2. Недооценивать атакующий потенциал «Крыльев Совета» неправильно. Команда явно не собирается играть по принципу «все в обороне, а впереди как получится».
3. К тому же стадионы, построенные к ЧМ-18, должны дать футболистам ощущение удовольствия от игры. А удовольствие от футбола получаешь, когда играешь в атаку.

Источник: РБ
11
Повторить за 1.9
Виктор Гусев|ROI -3.37
Виктор Гусев|ROI -3.37
2.44Победит Ростов
Ростов — Спартак|РПЛ
Ростов — Спартак|РПЛ
Делаем прогноз на матч второго тура чемпионата России. “Ростов” и “Спартак” сыграют в Ростове-на-Дону. Данное противостояние, как мне кажется, должно получиться крайне интересным и претендует на статус центрального матча среди всех игр тура. Дело в том, что обе команды выиграли свои стартовые матчи, продемонстрировав пусть и разный уровень футбола, но, тем не менее, добившись положительного для себя результата.

Команды выйдут на поле в роли лидеров чемпионата, они набрали по три очка в стартовом туре. “Ростов” обыграл “Оренбург”- 2:1, а “Спартак” на своем поле обыграл дебютанта “Сочи” при невзрачной игре - 1:0. Нападение сыграло неадекватно, но проблемы есть и в защите. Оборона не выглядела уверенно в матче с аутсайдером. “Ростов” в своем матче против более сильного соперника выглядел мощнее. У южан хороши Шомуродов, Ионов, Еременко. Я не назову ни одной фамилии спартаковца, который выделяется. У красно-белых проблемы с плеймейкером. Кто будет заниматься организацией атак?

В прошлом сезоне “Ростов” на своем поле обыграл “Спартак” Кононова - 2:1. И совсем недавно Карпин переиграл Кононова в Кубке Париматч Премьер.

Если попытаться сделать прогноз в пользу “Спартака”, то даже не за что зацепиться. Какие тут скрытые резервы? У меня нет комплиментов для красно-белых, кроме общей статистики противостония - у “Ростова” 12 побед, у “красно-белых” 31 победа при 10 ничьих.

После “Ростова” у “Спартака” игра с “Тамбовом”, а южане поедут в Тулу после двух домашних игр. В прошлом сезоне мы говорили о высокой организации игры “Ростова”, в новом чемпионате команда выглядит не менее убедительно, более того, Карпин предлагает новые варианты тактики.

Все эти вещи позволяют мне сделать прогноз в пользу хозяев - “Ростов” выиграет с коэффициентом 2,65.

Источник: СтавкаTV
0
Повторить за 2.44
uenserr|ROI 7
uenserr|ROI 7
2.4Победа Краснодар и тотал меньше 3.5 - Да
Уфа — Краснодар|РПЛ
Уфа — Краснодар|РПЛ
Уфа - Краснодар

Уфа скорее всего будут играть от глухой обороны. Так же этому должно поспособствовать три пропущенных мяча в игре с Уралом, думаю что Евсеев сделает дополнительный акцент на оборону. Ну и Краснодар, не смотря на хорошую предсезонку и победу в кубке матч премьер, все таки клуб понес серьезные потери в центре поля, требуется сыгранность в официальных матчах, плюс вторая игра на выезде думаю тоже не добавит активности в атаке. Так что предполагаю что Краснодар забьет один, а дальше постарается играть в эконом режиме. Взял бы 2х и ТМ(3.5), но данная ставка в приложении отсутствует.
0
Повторить за 2.27
Константин Генич|ROI -1.03
Константин Генич|ROI -1.03
1.43Победит ЦСКА
ЦСКА — Оренбург|РПЛ
ЦСКА — Оренбург|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на сухую победу первой команды в матче ЦСКА – «Оренбург». Вот его доводы:

1. «Оренбург» не показал ничего, кроме стандартов и подач, в матче первого тура. Вместе Суторминым из команды ушел какой-либо нестандартный креатив.
2. В первом домашнем матче сезона, на глазах полностью заполненных трибун, ЦСКА важно сыграть на ноль. А при игре от обороны нужно пробивать соперника контратаками.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.4
valeriy.smirnov|ROI 12.34
valeriy.smirnov|ROI 12.34
2.51Интер фора (0)
Манчестер Юнайтед — Интер|Международный кубок чемпионов
Манчестер Юнайтед — Интер|Международный кубок чемпионов
На сегодняшний день МЮ существенно опережает Интер только в плане маркетингового спроса, если говорить об уровне непосредственно команд – то они приблизительно равны. Очевидное преимущество англичан кроется именно в этапе подготовке – подопечные Солскьяера явно лучше готовы. Однако, как ни крути, это все равно выставочный матч, в котором не будет явного фаворита. Скорее всего, оба клуба больше будут озадачены переговорами о потенциальном трансфере Лукаку, нежели результатом. Посему предлагаем оттолкнуться от коэффициента, а он куда лучше за успех итальянцев. Ставка: победа Интера с форой (0), в линии за подобный риск платят щедрым возвратом
0
Повторить за 2.93
vadimsmirnov277|ROI -8.24
vadimsmirnov277|ROI -8.24
1.69Крылья Советов фора (0)
Крылья Советов — Арсенал Тула|РПЛ
Крылья Советов — Арсенал Тула|РПЛ
Чемпионат России. Второй тур.
В последних трех матчах тульский Арсенал обыгрывал Крылья Советов, сейчас по моим подсчетам Крылья проиграть не должны. Крылья Советов провели очень хорошую игру против ЦСКА и заслуженно взяли три очка. И при этом даже нанесли 6 ударов в створ, а ЦСКА всего 2 удара. Арсенал на своем поле сыграл в ничью с Динамо 1-1 и нанес всего 2 удара в створ, при том что Динамо не славиться супер надежной обороной.
0
Повторить за 1.71
Я не капер|ROI -3.99
Я не капер|ROI -3.99
2.43Победит Ростов
Ростов — Спартак|РПЛ
Ростов — Спартак|РПЛ
Последний раз московский Спартак обыгрывал Ростов на его поле в 2013 году когда москвичами руководил нынешний главный тренер Ростова Валерий Карпин. Игры в Ростове спартаковцам даются очень сложно, а учитывая ужасный первый тур и липовую победу над новичком чемпионата - сегодня даже 1 очко для гостей будет считаться удачным результатом, но хозяева этого не допустят. Сегодня думаю будет победа Ростова, можно даже рискнуть и взять фору -1.
0
Повторить за 2.44
Aлексей|ROI 0.52
Aлексей|ROI 0.52
2.38Победит Ростов
Ростов — Спартак|РПЛ
Ростов — Спартак|РПЛ
В первом матче «желто-синие» были не слишком хороши в реализации моментов, но тем не менее, сумели обыграть дома обескровленный уходом нескольких футболистов Оренбург 2-1. Дважды забив в первом тайме, команда Валерия Карпина в дальнейшем надежно отыграла в обороне, не дав сопернику особо развернуться у своей штрафной.

Спартак в первом туре играл с дебютантом Премьер-Лиги Сочи, и оставил довольно блеклое впечатление. «Барсы» две трети матча смотрелись лучше оппонента, несмотря на многочисленные судейские ошибки в пользу соперника, но на 93-й минуте команда Олега Кононова все-таки забила со стандарта, но и в эпизоде с голом не обошлось без нарушения правил, которое арбитр не заметил.

В отличие от сочинцев, Ростов обладает более сыгранной обороной и хорошо поставленной игрой, да плюс ко всему, будет играть перед своими болельщиками, что придаст им дополнительную мотивацию, не говоря уже о принципиальности этого противостояния для Валерия Карпина. Спартак же, пока выглядит слабо, в атаке играет слишком просто, и даже с большим трудом создавал моменты у ворот Сочи. С ростовчанами будет еще сложнее, и вполне вероятно, что «желто-синие» одержат еще одну победу в чемпионате.
0
Повторить за 2.44
Владислав Коноплёв|ROI -3.09
Владислав Коноплёв|ROI -3.09
1.44Тотал меньше 3.5
Манчестер Юнайтед — Интер|Международный кубок чемпионов
Манчестер Юнайтед — Интер|Международный кубок чемпионов
Манчестер Юнайтед встречается с Интером в международном кубке чемпионов. Этот турнир расценивается командами исключительно как предсезонный. Сульшер занимается выстраиванием Юнайтеда, в двух последних матчах соперники были на два класса ниже и тем не менее, юнайтед не отличился голевой эйфорией. Что касается Интера, то туда пришёл Антонио Конте, все его знают по работе в Челси и Ювентусе - он умеет строить оборону и организовывать команду.
0
Повторить за 1.44
Все прогнозы

Сообщество Betting Insider - первая в России социальная сеть для игроков на ставках.

Идея создать сообщество Betting Insider, в котором объединились профессиональные бетторы, новички и просто любители спорта по сути превращает беттинг в самостоятельный профессиональный спорт со своими звездами индустрии и наблюдающей за ними аудиторией.

Почему Betting Insider - лучшее место для игроков и простых любителей прогнозов на спорт? Благодаря системе прозрачной статистики и тотального доступа ко всей информации мы сделали Betting Insider очень неуютным местом для сказочников и фокусников, которые любят скрывать неудачные ставки и подменивать статистику. Это место, где любители делать ставки на спорт и лица, заинтересованные в развитии спортивной аналитики могут абсолютно откровенно обменяться мыслями по поводу развития индустрии, тенденций развития беттинга и нюансов различных стратегий.

Пользователям betting.team доступна любая информация о каждом игроке: процент прибыльности, последние прогнозы, текущая форма и уровень компетенции в конкретном спорте. Если вы сами игрок, то выберите самого сильного и стабильного, а затем изучите его прогнозы на спорт и алгоритм мышления. Если вы наблюдатель, то просто получите удовольствие от чужих классных мыслей или заработайте на них, повторив ставку наиболее успешного беттора.

Хорошие бесплатные прогнозы на Betting Insider доступны каждому!

Betting.team - это не только статистика прогнозов на спорт, но и подборка полных статистических данных о матчах команд. В нашем матч-центре вас вооружат до зубов убойной информацией об индивидуальной статистике команд, последних результатах спортивных поединков, новых коэффициентах и разнообразных инструментах для анализа и прогноза.

Благодаря системе абсолютной взаимосвязи на ресурсе вы прямо в матч-центре можете кликнуть по ссылке “Прогнозы” и перейти в ленту всех ставок, посвященной выбранному матчу. Ну а далее, к примеру, изучить только те, которые сделаны бетторами с наивысшим личным коэффициентом проходимости ставок.

Betting Insider также выходит на рынок с новаторским сервисом “Инсайды матчей”. Он научит вас обращать внимание на аномальные изменения коэффициентов и вычислять странные матчи. Овладейте поведенческим анализом и находите идеи уже на стадии движения коэффициентов.

Чтобы стать членом сообщества Betting Insider, достаточно зайти на главную страницу сайта betting.team и кликнуть по ссылке «Войти», расположенной в правом верхнем углу. Если у вас нет аккаунта в сообществе Betting Insider или на сайте betting.team, система предложит пройти быструю и несложную процедуру регистрации. В дальнейшем зарегистрированный аккаунт будет действителен как для сайта betting.team, так и для социальной сети Betting Insider.

Отметим, что принимать участие в жизни сообщества можно не только с десктопной версии, но и с помощью приложений для IoS и Android, которые постоянно совершенствуются и обновляются.

Регистрируйтесь в сообществе Betting Insider и присоединяйтесь к миру прогнозов на спорт и беттинга!