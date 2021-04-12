Артета покинет «Арсенал» ради «Барселоны»? Букмекеры обновили линию на нового тренера каталонского клуба

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Сезон-2020/2021 стал непростым для для всех поклонников «Барсы»: команду покинул ряд ключевых игроков: Семеду, Артур, Ракитич, Видаль, Суарес и Рафинья. Также по ходу сезона каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «ПСЖ» со счетом 2:5 (1:4, 1:1).

Однако сине-гранатовые сохраняют шансы на победу в Кубке Испании и Ла Лиге: 17 апреля они сыграют в финале Кубка с «Атлетиком», а отставание от лидера чемпионата, «Атлетико», всего два очка.

Однако недавнее поражение в класико со счетом 1:2 открыло тему для споров: достаточно ли у Рональда Кумана квалификации, чтобы и в новом сезоне руководить «Барсой»? Букмекеры не остались в стороне и обновили линию на нового тренера каталонского клуба.

Топ-7 претендентов выглядит следующим образом:

Микель Артета – 3.50 (вероятность – 29% );

(вероятность – ); Хави – 3.60 (28%);

(28%); Роберто Мартинес – 6.00 ( 17 %);

( %); Хавьер Гарсия Пимьента – 6.00 ( 17 %);

( %); Патрик Клюйверт – 9.00 ( 11 %);

( %); Юлиан Нагельсманн – 10.00 ( 10 %);

( %); Луис Энрике – 12.00 (8%).

Примечательно, что всего месяц назад главным фаворитом на замену Куману был Роберто Мартинес. Букмекеры давали кэф 4.30. Следом за ним шел Хави – 6.50.

Кто станет новым тренером «Барселоны»? Или Куман не покинет свой пост? Пишите прогноз в комментариях