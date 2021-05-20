Карим Бензема не играл за сборную 6 лет: в 2015-м его отстранили после конфликта с Матье Вальбуэна и информацией о шантаже партнера по национальной команде.

Однако сейчас многие СМИ пишут о том, что нападающий будет включен в заявку из 26 игроков на Евро-2020.

После вызова игрока в сборную, букмекеры считают французов фаворитами чемпионата Европы, наравне с англичанами.

Бензема – лучший бомбардир сборной Франции?

По мнению букмекеров, именно у Карима наибольшие шансы стать лучшим бомбардиром французов: кэф на его победу – 2.80. Следом за ним идут:

Мбаппе – 3.00 ;

; Гризманн – 4.20.

А если вы считаете, что Бензема станет лучшим бомбардиром Евро-2020, то на этот исход предлагают коэффициент 17.00. Главным фаворитом же является Харри Кейн – 6.00.

Напомним, что за сборную Франции Карим провел 81 матч, в которых отличился 27 раз.

Как выступит сборная Франции на Евро-2020? Станет чемпионом? Напишите свое мнение в комментариях!