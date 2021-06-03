Сборная Бразилии на Кубке Америки: коэффициенты, состав и тренды
Одновременно с Евро-2020 в Бразилии стартует 47-й розыгрыш Кубка Америки. Как выступит сборная Бразилии на домашнем турнире? Смогут ли они защитить свой титул?
Мы уже писали о составе сборной Аргентины. Об этом вы можете прочитать здесь. Теперь разбираемся со сборной Бразилии.
Сборная Бразилии считается явным фаворитом этого турнира:
- Бразилия – 2.10.
- Аргентина – 3.75.
- Колумбия – 8.00.
Состав сборной на турнир:
Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон;
Защитники: Дани Алвес, Данило, Алекс Сандро, Ренан Лоди, Эдер Милитао, Верисиму, Маркиньос, Тьяго Силва;
Полузащитники: Каземиро, Дуглас Луис, Рибейро, Фабиньо, Фред, Лукас Пакета, Эвертон;
Нападающие: Неймар, Ришарлисон, Винисиус, Фирмино, Барбоса, Габриэль Жезус.
Коэффициент на то, что Неймар станет лучшим бомбардиром турнира – 7.00. Кроме того, букмекеры уверены в том, что именно бразильцы выиграют свою группу. Кэф на данный исход – 1.28.
5 лучших трендов на матчи сборной Бразилии
- Бразилия одержала победу в 7 из последних 8 матчах.
- ОЗ: Нет. Ставка сыграла в 5 из 6 последних матчах.
- Фора (-1,5). Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчах на Кубке Америки.
- Забьет первой и победит. Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчах на Кубке Америки.
- ИТБ (1,5). Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных матчах.
Последние достижения на Кубке Америки
2019 – Победа;
2016 – Не вышли из группы, заняв третье место;
2015 – Поражение в четвертьфинале;
2011 – Поражение в четвертьфинале.
Напомним, что сборная Бразилии 9 раз завоевывала Кубок Америки. Последний раз – в 2019 году.