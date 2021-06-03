Сборная Бразилии на Кубке Америки: коэффициенты, состав и тренды

Одновременно с Евро-2020 в Бразилии стартует 47-й розыгрыш Кубка Америки. Как выступит сборная Бразилии на домашнем турнире? Смогут ли они защитить свой титул?

Мы уже писали о составе сборной Аргентины. Об этом вы можете прочитать здесь. Теперь разбираемся со сборной Бразилии.

Сборная Бразилии считается явным фаворитом этого турнира:

Бразилия – 2.10. Аргентина – 3.75. Колумбия – 8.00.

Состав сборной на турнир:

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон;

Защитники: Дани Алвес, Данило, Алекс Сандро, Ренан Лоди, Эдер Милитао, Верисиму, Маркиньос, Тьяго Силва;

Полузащитники: Каземиро, Дуглас Луис, Рибейро, Фабиньо, Фред, Лукас Пакета, Эвертон;

Нападающие: Неймар, Ришарлисон, Винисиус, Фирмино, Барбоса, Габриэль Жезус.

Коэффициент на то, что Неймар станет лучшим бомбардиром турнира – 7.00. Кроме того, букмекеры уверены в том, что именно бразильцы выиграют свою группу. Кэф на данный исход – 1.28.

5 лучших трендов на матчи сборной Бразилии

Бразилия одержала победу в 7 из последних 8 матчах.

из последних матчах. ОЗ: Нет. Ставка сыграла в 5 из 6 последних матчах.

из последних матчах. Фора (-1,5). Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчах на Кубке Америки.

из последних матчах на Кубке Америки. Забьет первой и победит. Ставка сыграла в 4 из 6 последних матчах на Кубке Америки.

из последних матчах на Кубке Америки. ИТБ (1,5). Ставка сыграла в 8 из 10 последних официальных матчах.

Последние достижения на Кубке Америки

2019 – Победа;

2016 – Не вышли из группы, заняв третье место;

2015 – Поражение в четвертьфинале;

2011 – Поражение в четвертьфинале.

Напомним, что сборная Бразилии 9 раз завоевывала Кубок Америки. Последний раз – в 2019 году.

А вы верите, что Бразилия вновь станет обладателем Кубка Америки? Напишите свое мнение в комментариях!