5 июня в 03:30 (МСК) Бразилия в Порту-Алегри сыграет с Эквадором. Встреча состоится в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



победа Бразилии – 1.30;

победа Эквадора – 5.90;

ничья – 11.00.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

Бразилия: форма, ставки и прогноз

Сборная Бразилии сыграет первый матч в 2021 году. Это будет продолжение отборочного цикла к ЧМ-2022, где команда Тите уже сыграла 4 встречи. Все четыре игры закончились победами. Более того, общий счет этих четырех встреч – 12:2.

Бразильцы находятся в отличном положении и даже несколько поражений подряд позволят им сохранить место в топ-4 южноамериканской подгруппы. Сейчас у коллектива Тите комфортное преимущество, поэтому осечка допустима.

Из больших звезд из-за травмы за сборную не едет играть только Коутиньо. Все остальные лидеры в строю. Узнать предварительный состав Бразилии вы можете здесь.

Из-за низкого коэффициента игроки не особо ставят на победу сборной Бразилии. Но Олег Герасименко, у которого сейчас неплохой винстрик, предпочитает спокойно сыграть от фаворита.





Наверное, если и играть от сборной Бразилии, то лучше фору (-1,5) хотя бы взять. В Pin-Up.ru за нее дают 1.83.

Эквадор: форма, ставки и прогноз

Эквадор, в целом, тоже неплохо по дистанции отбора к ЧМ двигается. В 4-х матчах команда Густаво Альфаро одержала 3 победы. Сейчас она занимает 3-е место в южноамериканской подгруппе, имея хорошее преимущество перед 6-м местом.

Но очевидно, что разбрасываться результатами эквадорцам нельзя. Коллектив Альфаро настигают мощные Чили, Уругвай и Колумбия, плюс есть много других опытных бойцов. Чтобы удержать место в топ-4 нужно стараться набирать очки в каждом матче.

Из больших звезд за сборную Эквадора играл, пожалуй, только Антонио Валенсия. Но пару недель назад он решил закончить карьеру в национальной сборной. Узнать предварительный состав Эквадора вы можете здесь.

В Эквадор совсем никто не верит. Максимум, что готовы допустить наши капперы, это что гости забьют. сергей давыдов, чтобы взять коэффициент повыше, добавил еще гол бразильцев:





Вариантов сыграть от Эквадора масса. Начиная от Х2, заканчивая плюсовыми форами. Наверное, лучше остановиться на втором варианте, ведь счет 1:0, к примеру, устраивает Бразилию. И она довольно часто добывала минимальные победы. Поставить на фору Эквадора (+1,5) в Pin-Up.ru можно за 2.02.

Бразилия – Эквадор: счет в последних матчах





Как можно заметить, в двух последних встречах с участием сборной Бразилии «верх» не пробивался. В последнем матче Эквадора было забито меньше 3-х мячей. Поставить на ТМ (3,5) в предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за 1,53.

Бразилия – Эквадор: статистика личных встреч





В последний раз очно команды играли в 2017-м году. В четырех последних встречах против Бразилии эквадорцы не забили ни одного гола. Поставить на ИТ2М (0,5) в предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за 1.89.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча Бразилия – Эквадор покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала.

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