Мы рассказывали вам о ставках на победы «Интера» и «Баварии». Теперь мы решили узнать, сколько можно было заработать, если ставить на победы «Ман Сити» в АПЛ.

Условия все те же: на каждый матч мы ставили сумму размером 1 000 рублей. Однако точкой отсчета стал не первый тур, а второй. Матч первого тура против «Астон Виллы» был перенесен на 20 января. А закончили мы на 36-м туре, когда «Ман Сити» досрочно выиграл АПЛ.

Тур 2. «Вулверхэмптон» — «Ман Сити» (1:3). Кэф 1.48 на П2. Прибыль -1000 руб. Банк: -1 000

Тур 3. «Ман Сити» — «Лестер» (2:5). Не сыграл кэф 1.31 на П1. Прибыль +310 руб. Банк: -690

Тур 4. «Лидс» — «Ман Сити» (1:1). Не сыграл кэф 1.31 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: -1690

Тур 5. «Ман Сити» — «Арсенал» (1:0). Кэф 1.54 на П1. Прибыль +540 руб. Банк: -1 150

После пятого тура «Ман Сити» занимал восьмое место в чемпионате, уступая лидирующему «Ливерпулю» 4 очка.

Тур 6. «Вест Хэм» — «Ман Сити» (1:1). Не сыграл кэф 1.42 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: -2 840

Тур 7. «Шеффилд» — «Ман Сити» (0:1). Кэф 1.31 на П2. Прибыль +310 руб. Банк: -2 530

Тур 8. «Ман Сити» — «Ливерпуль» (1:1). Не сыграл кэф 1.91 на П1. Прибыль -1000 руб. Банк: -3 530

Тур 9. « Тоттенхэм» — «Ман Сити» (2:0). Не сыграл кэф 1.80 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: -4 530

Тур 10. «Ман Сити» — «Бернли» (5:0). Кэф 1.14 на П1. Прибыль +140 руб. Банк: -4 390

После 10-го тура «Сити» располагался на шестом месте, отставая все от того же «Ливерпуля» на 5 очков.

Тур 11. «Ман Сити» — «Фулхэм» (2:0). Кэф 1.11 на П1. Прибыль +110 руб. Банк: -4 280

Тур 12. «МЮ» — «Ман Сити» (0:0). Не сыграл кэф 1.70 на П2. Прибыль -1 000 руб. Банк: -5 280

Тур 13. «Ман Сити» — «Вест Бромвич» (1:1). Не сыграл кэф 1.11 на П1. Прибыль -1 000 руб. Банк: -6 280

Тур 14. «Саутгемптон» — «Ман Сити» (0:1). Кэф 1.50 на П2. Прибыль +500 руб. Банк: -5 780

Тур 15. «Ман Сити» — «Ньюкасл» (2:0). Кэф 1.14 на П1. Прибыль +140 руб. Банк: -5 640

Тур 17. «Челси» — «Ман Сити» (1:3). Кэф 2.11 на П2. Прибыль +2 110 руб. Банк: -3 530

В январе «Сити» выиграл 6 матчей из 6-ти, продолжая лидировать в чемпионате. Отрыв от второго места составил уже 7 очков.

Тур 18. «Ман Сити» — «Брайтон» (1:0). Кэф 1.16 на П1. Прибыль + 160 руб. Банк: -3 370

Тур 19. «Ман Сити» — «Кристал Пэлас» (4:0). Кэф 1.18 на П1. Прибыль +180 руб. Банк: -3 190

Тур 1. «Ман Сити» — «Астон Вилла» (2:0). Кэф 1.30 на П1. Прибыл +300. Банк: -2 890

Тур 20. «Вест Бромвич» — «Ман Сити» (0:5). Кэф 1.16 на П2. Прибыль +160 руб. Банк: -2 730

Тур 21. «Ман Сити» — «Шеффилд» (1:0). Кэф 1.16 на П1. Прибыль +160 руб. Банк: -2 570

Тур 22. «Бернли» — «Ман Сити» (0:2). Кэф 1.18 на П2. Прибыль +180 руб. Банк: -2 390

Тур 23. «Ливерпуль» — «Ман Сити» (1:4). Кэф 2.13 на П2. Прибыль +2 130 руб. Банк: -260

В феврале «горожане» стартовали в плей-офф ЛЧ, обыграв в первом матче «Боруссию» М со счетом 2:0. Кроме того, они продолжили свою победную серию: в этом месяце они выиграли 7 матчей 7-ми.

Тур 24. «Ман Сити» — «Тоттенхэм» (3:0). Кэф 1.33 на П1. Прибыль +330 руб. Банк: 70

Тур 16. «Эвертон» — «Ман Сити» (1:3). Кэф 1.31 на П2. Прибыль +310. Банк: 380

Тур 25. «Арсенал» — «Ман Сити» (0:1). Кэф 1.48 на П2. Прибыль +480 руб. Банк: 860

Тур 26. «Ман Сити» — «Вест Хэм» (2:1). Кэф 1.27 на П1. Прибыль +270 руб. Банк: 1 130

Тур 29. «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» (4:1). Кэф 1.22 на П1. Прибыль +220 руб. Банк: 1 350

Тур 27. «Ман Сити» — «МЮ» (0:2). Не сыграл кэф 1.50 на П1. Прибыль -1 000 руб. Банк: 350

Тур 33. «Ман Сити» — «Саутгемптон» (5:2). Кэф 1.16 на П1. Прибыль +160 руб. Банк: 510

Тур 28. «Фулхэм» — «Ман Сити» (0:3). Кэф 1.41 на П2. Прибыль +410 руб. Банк: 920

Весна для подопечных Гвардиолы прошла весьма удачно: команды вышла в финал Лиги чемпионов и выиграла Кубок Английской Лиги.

Тур 30. «Лестер» — «Ман Сити» (0:2). Кэф 1.61 на П2. Прибыль +610 руб. Банк: 1 530

Тур 31. «Ман Сити» — «Лидс» М (1:2). Не сыграл кэф 1.37 на П1. Прибыль -1 000 руб. Банк: 530

Тур 32. «Астон Вилла» — «Ман Сити» (1:2). Кэф 1.32 на П2. Прибыль +320 руб. Банк: 850

Тур 34. «Кристал Пэлас» — «Ман Сити» (0:2). Кэф 1.32 на П2. Прибыль +320 руб. Банк: 1 170

Тур 35. «Ман Сити» — «Челси» (1:2). Не сыграл кэф 2.00 на П1. Прибыль -1 000 руб. Банк: 170.

В матче 36-го тура «МЮ» проиграл «Лестеру» со счетом 1:2. Благодаря этому «Ман Сити» досрочно завоевал чемпионство.

Итоговый банк составил 170 рублей.

А вы ставили на «Ман Сити» в этом чемпионате? Напишите в комментариях!