Кто выиграет в матче «Бавария» – «ПСЖ»? А как сыграют «Порту» и «Челси»? Конкурс прогнозов на 10 000 рублей
Еврокубки вернулись! Чтобы определить лучших капперов, мы проведем розыгрыш на первые матчи 1/4 ЛЧ и ЛЕ.
Банк – 10 000 рублей. Условия и список матчей – ниже. Вперед, капперы!
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи еврокубков, список – ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
6 апреля
- (22:00) «Сити» – «Боруссия»
- (22:00) «Реал» – «Ливерпуль»
7 апреля
- (22:00) «Порту» – «Челси»
- (22:00) «Бавария» – «ПСЖ»
8 апреля
- (22:00) «Гранада» – «МЮ»
- (22:00) «Арсенал» – «Славия»
- (22:00) «Аякс» – «Рома»
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.
1-е место – 2500 рублей
2-е место – 2000 рублей
3-е место – 1500 рублей
4-е место – 1000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 18 апреля мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.