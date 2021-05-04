Betting Insider

Разыгрываем 10 000 рублей за прогнозы на 6 матчей 1/2 ЛЧ, ЛЕ, Бундеслиги и чемпионата Португалии!

автор Юрий Еремичев

Ответные матчи 1/2 ЛЧ и ЛЕ состоятся уже на этой неделе. Скоро мы узнаем финалистов в еврокубках и проведем конкурс на 10 000 рублей! Но теперь из матчей розыгрыша еще Бундеслига и чемпионат Португалии.

Условия и список матчей — ниже.

Важно: итоги розыгрыша подведем после 12 мая. Результаты последнего конкурса можно посмотреть тут

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

4 мая

5 мая

6 мая

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 12 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

Напиши комментарий, чтобы участвовать в конкурсе

Комментарии
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