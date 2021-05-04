Разыгрываем 10 000 рублей за прогнозы на 6 матчей 1/2 ЛЧ, ЛЕ, Бундеслиги и чемпионата Португалии!
Ответные матчи 1/2 ЛЧ и ЛЕ состоятся уже на этой неделе. Скоро мы узнаем финалистов в еврокубках и проведем конкурс на 10 000 рублей! Но теперь из матчей розыгрыша еще Бундеслига и чемпионат Португалии.
Условия и список матчей — ниже.
Важно: итоги розыгрыша подведем после 12 мая. Результаты последнего конкурса можно посмотреть тут.
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
4 мая
- (22:00) «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
5 мая
- (22:00) «Челси» — «Реал»
6 мая
- (19:30) «Герта» — «Фрайбург»
- (20:30) «Бенфика» — «Порту»
- (22:00) «Рома» — «МЮ»
- (22:00) «Арсенал» — «Вильярреал
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.
1-е место – 2500 рублей
2-е место – 2000 рублей
3-е место – 1500 рублей
4-е место – 1000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 12 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.