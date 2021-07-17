Присоединись к комьюнити или создай собственное: теперь вы можете сделать свой чат!
Привет, капперы!
Сегодня мы расскажем о функционале, который позволит общаться в Betting Insider по-новому. Теперь вы сможете создать собственный чат!
Важно: пользовательские чаты доступны только в приложении. Вот ссылки на установку для платформ iOS и Android.
Пользовательские чаты – главное
Мы даем каждому пользователю возможность создать чат и начать строить свое сообщество внутри Betting Insider:
- Создавайте чаты на любую тему о спорте и беттинге;
- Получайте бесплатный доступ ко всей аудитории Betting Insider;
- Модерируйте чат с помощью команды поддержки;
- Продвигайте свой чат вместе с редакцией.
Зачем мы их придумали?
Наверняка, вам знакомы чаты в телеграме, в которых невозможно общаться из-за мошенников: бесконечная реклама, раскрутки счетов и просьбы пополнить кошелек. Как же тогда искать единомышленников и честных капперов, с которыми можно обсудить матчи и получать советы, поддержку и помощь?
Сейчас эту задачу мы решаем общим и матчевыми чатами – в них вы оставляете более 5 тысяч сообщений ежедневно. Мы ценим такую активность и ежегодно награждаем лучших чаттеров – вы крутые!
А теперь я могу создать свой чат?
Да! Каждый пользователь может сделать чат и получить доступ ко всей аудитории Betting Insider – без необходимости тратить деньги на продвижение на внешних платформах. Чтобы создать чат, нужно всего несколько действий:
1. Перейти в раздел «Чат»;
2. Тапнуть на иконку создания чата в правом верхнем углу;
3. Заполнить поля с названием (до 80 символов) и описанием (до 240 символов);
4. Нажать на кнопку «Создать чат».
Круто! А какие правила в пользовательских чатах?
В них действуют общие принципы сообщества и расширенные правила по созданию и модерации – вот главные:
1. Спам удаляется, а пользователь может получить бан.
2. Мат, угрозы и оскорбления других пользователей – запрещены;
3. Любые виды мошенничества, а также обман и ложная информация о функционале сервиса – запрещены.
Полные правила вы можете найти тут.
За дружелюбной атмосферой и общением следят команда модерации и комьюнити-менеджеры. Если вы заметили какое-то нарушение, на чат и/или сообщения в нем можно пожаловаться.
Важно: если пользовательский чат не соответствует общим и/или правилам создания чатов – команда модерации вправе удалить чат без объяснения причин.
Хорошо, я соблюдаю все правила. Как мне продвигать свой чат и собирать подписчиков?
Если в вашем чате постоянно общаются пользователи, он будет подниматься в общей ленте – так, пользователи всегда видят список самых активных чатов. Развивайте чат, соблюдайте правила, заводите интересное общение – вы окажетесь наверху списка и получите дополнительное внимание капперов.
Также с продвижением чатов помогает редакция. Если новостная команда видит крутую активность или перспективный чат, в котором ведется интересный диалог, но недостаточно вовлеченных пользователей, – этот чат может получить внимание в наших соцсетях и пуш-уведомлениях.
С любыми вопросами о продвижении вы можете написать на почту редакции: editorial@betting.team.
А еще каждую неделю мы будем выпускать дайджест пользовательских чатов – от самых горячих до набирающих популярность.
У меня есть идея чата, но я не знаю как его правильно оформить. Что делать?
Вы можете посмотреть на пример оформления редакционных чатов:
Заголовок: Экспресс дня
Описание: Обсуждаем только экспрессы. Ищете пресс на день или хотите предложить свой – пишите в чат.
Заголовок: Бонусхантер
Описание: Знаешь, как отыграть самый непростой бонус у бука? Рассказывай свои истории и делись советами по отыгрышу с новичками.
Заголовок: Хоккей
Описание: Макдэвид, Кучеров и Шипачев – знакомые фамилии? Или только начинаешь интересоваться хоккеем? Пиши в чат – тут обсуждаем главный зимний вид спорта.
А если у вас есть интересная идея и нужно помочь с ее оформлением – пишите на editorial@betting.team с темой письма «Пользовательский чат». И наша команда поможет его завести.