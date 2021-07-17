Присоединись к комьюнити или создай собственное: теперь вы можете сделать свой чат!

Привет, капперы!

Сегодня мы расскажем о функционале, который позволит общаться в Betting Insider по-новому. Теперь вы сможете создать собственный чат!

Важно: пользовательские чаты доступны только в приложении. Вот ссылки на установку для платформ iOS и Android.

Пользовательские чаты – главное

Мы даем каждому пользователю возможность создать чат и начать строить свое сообщество внутри Betting Insider:

Создавайте чаты на любую тему о спорте и беттинге;

Получайте бесплатный доступ ко всей аудитории Betting Insider;

Модерируйте чат с помощью команды поддержки;

Продвигайте свой чат вместе с редакцией.

Зачем мы их придумали?

Наверняка, вам знакомы чаты в телеграме, в которых невозможно общаться из-за мошенников: бесконечная реклама, раскрутки счетов и просьбы пополнить кошелек. Как же тогда искать единомышленников и честных капперов, с которыми можно обсудить матчи и получать советы, поддержку и помощь?

Сейчас эту задачу мы решаем общим и матчевыми чатами – в них вы оставляете более 5 тысяч сообщений ежедневно. Мы ценим такую активность и ежегодно награждаем лучших чаттеров – вы крутые!

А теперь я могу создать свой чат?

Да! Каждый пользователь может сделать чат и получить доступ ко всей аудитории Betting Insider – без необходимости тратить деньги на продвижение на внешних платформах. Чтобы создать чат, нужно всего несколько действий:

1. Перейти в раздел «Чат»;

2. Тапнуть на иконку создания чата в правом верхнем углу;





3. Заполнить поля с названием (до 80 символов) и описанием (до 240 символов);





4. Нажать на кнопку «Создать чат».





Круто! А какие правила в пользовательских чатах?

В них действуют общие принципы сообщества и расширенные правила по созданию и модерации – вот главные:

1. Спам удаляется, а пользователь может получить бан.

2. Мат, угрозы и оскорбления других пользователей – запрещены;

3. Любые виды мошенничества, а также обман и ложная информация о функционале сервиса – запрещены.

Полные правила вы можете найти тут.

За дружелюбной атмосферой и общением следят команда модерации и комьюнити-менеджеры. Если вы заметили какое-то нарушение, на чат и/или сообщения в нем можно пожаловаться.

Важно: если пользовательский чат не соответствует общим и/или правилам создания чатов – команда модерации вправе удалить чат без объяснения причин.

Хорошо, я соблюдаю все правила. Как мне продвигать свой чат и собирать подписчиков?

Если в вашем чате постоянно общаются пользователи, он будет подниматься в общей ленте – так, пользователи всегда видят список самых активных чатов. Развивайте чат, соблюдайте правила, заводите интересное общение – вы окажетесь наверху списка и получите дополнительное внимание капперов.

Также с продвижением чатов помогает редакция. Если новостная команда видит крутую активность или перспективный чат, в котором ведется интересный диалог, но недостаточно вовлеченных пользователей, – этот чат может получить внимание в наших соцсетях и пуш-уведомлениях.

С любыми вопросами о продвижении вы можете написать на почту редакции: editorial@betting.team.

А еще каждую неделю мы будем выпускать дайджест пользовательских чатов – от самых горячих до набирающих популярность.

У меня есть идея чата, но я не знаю как его правильно оформить. Что делать?

Вы можете посмотреть на пример оформления редакционных чатов:

Заголовок: Экспресс дня

Описание: Обсуждаем только экспрессы. Ищете пресс на день или хотите предложить свой – пишите в чат.





Заголовок: Бонусхантер

Описание: Знаешь, как отыграть самый непростой бонус у бука? Рассказывай свои истории и делись советами по отыгрышу с новичками.





Заголовок: Хоккей



Описание: Макдэвид, Кучеров и Шипачев – знакомые фамилии? Или только начинаешь интересоваться хоккеем? Пиши в чат – тут обсуждаем главный зимний вид спорта.





А если у вас есть интересная идея и нужно помочь с ее оформлением – пишите на editorial@betting.team с темой письма «Пользовательский чат». И наша команда поможет его завести.

Если у вас остались вопросы или есть фидбек, которым хочется поделиться, пишите на почту support@betting.team – нам важны ваши отзывы. Спишемся в чате!

Пользовательские чаты доступны только в приложении. Ссылки на установку: iOS, Android.