Что будет с Кубком Америки? Тите могут уволить. Аргентина примет участие в турнире

Возможно, Кубок Америки в этом сезоне пройдет без главного фаворита. Бразилия является хозяйкой турнира.

Сейчас Бразилия призывает все сборные отказаться от участия в турнире, но Аргентина уже подтвердила, что будет выступать на Кубке Америки.

Вспоминаем всю хронологию событий:

06.06.2021 Глава Федерации футбола Бразилии отстранен комитетом по этике на 30 дней от работы из-за жалобы помощницы. Сообщается, что Рожерио Кабокло постоянно пил на работе и унижал своих сотрудников.

06.06.2021 Тите могут уволить из сборной Бразилии за нежелание участвовать в Кубке Америки.

Сообщается, что глава местной футбольной Федерации Рожерио Кабокло пообещал, что Тите, из-за своего открытого нежелания участвовать в турнире, будет уволен. Его место займет Ренато Гаушо, который ранее тренировал «Гремио».

Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару считает Кубок Америки отличной возможностью укрепить свои позиции на политической арене.

06.06.2021 Аргентина подтвердила свое участие в турнире.

05.06.2021 Суарес и Месси обсудили участие Уругвая в Кубке Америки. Уругваец сказал, что сборная не планирует бойкотировать турнир.

04.06.2021 Бразилия решила отказаться от участия в Кубке Америки из-за непростой эпидемиологической ситуации.

31.05.2021 Было объявлено, что Кубок Америки пройдет в Бразилии.

31.05.2021 КОНМЕБОЛ рассматривает возможность переноса турнира в США или Чили и Парагвай.

31.05.2021 Из-за тяжелой ситуации в стране с коронавирусом Аргентина потеряла право проведения Кубка Америки.

20.05.2021 Колумбия лишается права проведения Кубка Америки из-за тяжелой политической ситуации. В стране идут протестные акции. Аргентина становится единоличным хозяином турнира.