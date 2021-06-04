Сборная Бразилии хочет сняться с Кубка Америки (AS)

Бразильцы хотят совместно с другими южноамериканскими командами выступить против проведения Кубка Америки в этом году.

Связано это с тем, что турнир было решено провести в Бразилии, хотя изначально планировалось, что Кубок Америки состоится в Колумбии и Аргентине. Но из-за политических трудностей в Колумбии и нестабильной медицинской обстановки в Аргентине было принято решение перенести соревнование в Бразилию, где ситуация с коронавирусом также остается тяжелой.

Кубок Америки должен стартовать 13 июня 2021 года. Посмотреть кэфы на главных фаворитов турнира можно здесь.

Источник: https://as.com/futbol/2021/06/...