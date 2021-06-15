На Кубке Америки выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Турнир стартовал 14 июня

Источник информирует, что на Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, был выявлен 41 случай заражения коронавирусом.

Сообщается, что заболели 30 футболистов и один член делегаций. Также заразились 10 сотрудников отеля, в котором находятся игроки и их делегации в Бразилиа.

Ранее стало известно, что два случая заражения коронавирусом зафиксировано в сборной Колумбии и двенадцать случаев – в сборной Венесуэлы.

Напомним, что Кубок Америки изначально должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но был перенесен в Бразилию.

Источник: https://rsport.ria.ru/20210615...