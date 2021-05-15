16 мая в 14:00 (МСК) «Динамо» дома сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в рамках 30-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

победа «Динамо» – 3.28;

победа ЦСКА – 2.41;

ничья – 3.43.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Динамо»: форма, ставки и прогноз

«Динамо» провалило концовку сезона, и теперь уже точно не сыграет в еврокубках. В последних 3-х матчах команда Шварца набрала только одно очко и не забила ни одного гола. Увы, но сезон для динамовцев закончен.

Победа, поражение, ничья – все равно. Ничего, кроме престижа, очки в игре с ЦСКА «Динамо» не принесут. 6-е место – это максимум, на что могут рассчитывать динамовцы по завершении 30-го тура. А 6-е место, как известно, даже в Лигу конференций не выводит.

Помочь «Динамо» в игре с ЦСКА не сможет Ордец. Узнать предварительный состав «Динамо» вы можете здесь.

На победу «Динамо» готовы поставить только 11% наших капперов. Оно неудивительно – для команды Шварца этот матч уже ничего не значит. Однако у danil942302 в пользу «Динамо» есть статистические аргументы:

В целом, если вы верите в «Динамо», то можно взять ставку 1Х. В Pin-Up.ru на такой исход дают 1.58.

ЦСКА: форма, ставки и прогноз

А ЦСКА в прошлом туре прервал-таки серию неудач. До игры с «Краснодаром» у «армейцев» было 3 поражения в 4-х матчах. В том числе в главном московском дерби. И против «Краснодара» команда Олича начала очень плохо, пропустив первой. Но буквально через 5 минут парни сравняли счет, а уже во втором тайме дожали соперников. 3:1 – уверенная победа ЦСКА

Шансов выйти в Лигу конференций у ЦСКА практически нет. Во-первых, «армейцев» устраивает только победа. Во-вторых, нужно, чтобы «Сочи» или «Рубин» свои матчи проиграли. И то, если проиграет только одна из этих команд, Лиги конференций может и не быть. Расклад сложный, но «армейцев» в любом случае устраивает только победа.

В воскресенье сыграть за ЦСКА не смогут Влашич, Зайнутдинов, Магнуссон и Набабкин.. Узнать предварительный состав «армейцев» вы можете здесь.

На победу «Милана» готовы поставить 45% наших капперов. Результат ожидаемый, ведь у «Динамо» мотивации никакой нет, а ЦСКА нужны только 3 очка. Примерно в таком же ключе рассуждает и Kosyak:

«Динамо» в последние годы часто огорчало ЦСКА. Поэтому, если отталкиваться от «армейцев», наверное, лучше подстраховаться форой (0). 1.73 нам за такую ставку в Pin-Up.ru дают.

«Динамо» – ЦСКА: счет в последних матчах

ЦСКА пропускает на протяжении 5-ти матчей подряд. «Динамо» же 3 игры кряду не может забить. Гол или не гол «Динамо» – что брать? Берите «Обе забьют – нет». Даже если «Динамо» и забьет, возможно, у нее получится не пропустить. Коэффициент 2.1 за такую ставку предлагают в Pin-Up.ru.

«Динамо» – ЦСКА: статистика личных встреч

3 из 5-ти последних очных встреч команд заканчивались «низом». Более того, сразу две игры заканчивались со счетом 0:0. Поставить на ТМ (2,5) в воскресенье в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.9.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Динамо» – ЦСКА покажет телеканал «Матч Страна». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ». Также посмотреть матч можно в «Винлайне». Для этого нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Источник главного изображения: РПЛ