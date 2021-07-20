22 июля в 10:30 (МСК) Египет сыграет с Испанией в рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр. Матч состоится на стадионе «Саппоро Дом» в Саппоро. Аналитики Pin-Up.ru предлагают следующие котировки на исход:

победа Испании – 1.24;

победа Египта – 15.4;

ничья – 5.3.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

Египет: форма, ставки и прогноз

Египет рассматривают как одного из аутсайдеров группы C. Но с одной стороны, у команды есть хорошие шансы на плей-офф. Египтянам нужно обыгрывать Австралию, играть вничью с Аргентиной и ждать, как сыграют соперники. Это Олимпийские игры, большинство игроков молоды, поэтому турнир максимально непредсказуемый.

В матче с Испанией сборную Египта устроит и ничья. Если египтяне проиграют с небольшим счетом, это тоже будет хорошим результатом. Ведь по мнению букмекеров, испанцы – фавориты турнира в Токио.

Проблем с травмами у сборной Египта пока что нет. Узнать предварительный состав египтян вы можете здесь.

Нашлись те, кто поставили на Египет! Ну а почему бы и нет? Такие коэффициенты не часто поймаешь. А футбол – это не та игра, где обязательно побеждает более сильный коллектив.





Если вы хотите сыграть от Египта, то можно и просто фору плюсовую взять. Например, (+1,5) за 1.98 в Pin-Up.ru.



Испания: форма, ставки и прогноз

У Испании есть очень важное преимущество. На Олимпиаду приедут игроки, которые играли в полуфинале чемпионата Европы (Симон, Ольмо, Педри, Ойарсабаль). Более того, к этой четверке еще и Асенсио присоединится. Думаю, что на любом крупном международном турнире такая сборная бы точно не затерялась.

Испания – фаворит Олимпиады, поэтому начать путь к золоту нужно очень уверенно. Благо соперник позволяет. Если испанцы не обыграют египтян минимум в два мяча, к команде могут возникнуть вопросы.

Свои травмы испанцы еще не успели получить. Узнать предварительный состав сборной Испании вы можете здесь.

Победа сборной Испании – это самая популярная ставка у пользователей Betting Insider. Причем, учитывая, каким фаворитом выставляют испанцев, коэффициент на их победу не кажется таким уж маленьким. Maksim Kalenlov с винстриком из 4-х матчей тоже так считает.





В целом, можно и просто от результативности испанцев сыграть. Например, на ИТ2Б (2,5) в Pin-Up.ru дают коэффициент 2.32.



Египет – Испания: счет в последних матчах





В последний раз команды играли на Олимпиаде еще в 2012-м году. К слову, тогда Египет прошел в четвертьфинал, а Испания осталась за бортом плей-офф. Рискнуть и поставить на победу Египта в предстоящем матче можно за коэффициент 15.40.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч Египет – Испания можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

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