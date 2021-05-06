Betting Insider

«Манчестер Сити» – «Челси»: букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

автор Сергей Рябкин

29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция), состоится финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Во второй раз за последние три финала и в третий раз за 13 лет в решающем матче встретятся английские команды. 

(1.95) «Манчестер Сити» – «Челси» (4.30)

Для «Ман Сити» это первый финал в истории, а для их тренера, Пепа Гвардиолы – третий. До этого испанский специалист дважды выигрывал финалы ЛЧ вместе с «Барселоной: в 2009 и 2011 годах. В обоих случаях в финале каталонцы были сильнее  «Ман Юнайтед» (2:0, 3:1). 

Для «Челси» это будет третий финал Лиги чемпионов. До этого в 2008 они уступили «МЮ» (1:1, по пен. 5:6.), а в 2012 обыграли Баварию (1:1, по пен. 4:3). 

Если вы верите, что победителем ЛЧ впервые станет «Ман Сити» (учитывая доп. время и серию пенальти), то на данный исход дается кэф 1.45. Победа «Челси» в матче котируется кэфом 2.90.

Кто возьмет заветный трофей? Напишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Иван Прекрасный
39.3% WR-4.88% ROI
Даешь победу Сити! Пусть докажут, что Пеп - гений!
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Иван ПрекрасныйДаешь победу Сити! Пусть докажут, что Пеп - гений!
А Тухель свою банду тоже неплохо ведёт к трофея и думаю, что шансы вполне даже равны)
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Ну а так в общем плане будет очень интересный финал!Сити ,конечно,считают фаворитом и возможно это и оправдано, но почему-то думается, что Челси вполне тоже просто так не отдадут трофей и не думаю,что всё ясно в данном противоборстве! Тухель вполне может настроить свою банду на нужный лад).Кто ещё что думает по данному поводу и по данному предстоящему английскому финалу?)
Ответить
Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraНу а так в общем плане будет очень интересный финал!Сити ,конечно,считают фаворитом и возможно это и оправдано, но почему-то думается, что Челси вполне тоже просто так не отдадут трофей и не думаю,что всё ясно в данном противоборстве! Тухель вполне может настроить свою банду на нужный лад).Кто ещё что думает по данному поводу и по данному предстоящему английскому финалу?)
Думаю, Сити все-таки возьмёт. идут неплохо они
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Средство ПобедыДумаю, Сити все-таки возьмёт. идут неплохо они
По логике вещей, да,но почему-то появилась вера и в Челси)Прям тоже неплохи они, да и знают они как против друг друга действовать)
Ответить
Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraПо логике вещей, да,но почему-то появилась вера и в Челси)Прям тоже неплохи они, да и знают они как против друг друга действовать)
да, тухель что-то с ними сделал
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Средство Победыда, тухель что-то с ними сделал
Да,приятно удивляет его работа.Очень быстро при том эффективность сработала
Ответить
Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraДа,приятно удивляет его работа.Очень быстро при том эффективность сработала
вот этом они могут вытянуть
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Средство Победывот этом они могут вытянуть
А вот английского финала в рамках Лиги Европы мы не увидим видимо)
Ответить
Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
да, жаль. было бы круто
Ответить