29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция), состоится финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Во второй раз за последние три финала и в третий раз за 13 лет в решающем матче встретятся английские команды.

Для «Ман Сити» это первый финал в истории, а для их тренера, Пепа Гвардиолы – третий. До этого испанский специалист дважды выигрывал финалы ЛЧ вместе с «Барселоной: в 2009 и 2011 годах. В обоих случаях в финале каталонцы были сильнее «Ман Юнайтед» (2:0, 3:1).

Для «Челси» это будет третий финал Лиги чемпионов. До этого в 2008 они уступили «МЮ» (1:1, по пен. 5:6.), а в 2012 обыграли Баварию (1:1, по пен. 4:3).

Если вы верите, что победителем ЛЧ впервые станет «Ман Сити» (учитывая доп. время и серию пенальти), то на данный исход дается кэф 1.45. Победа «Челси» в матче котируется кэфом 2.90.

Кто возьмет заветный трофей? Напишите свое мнение в комментариях!