28 июля в 21:00 (МСК) «Галатасарай» дома примет «ПСВ». Встреча пройдет в рамках квалификации к Лиге чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Галатасарай»: форма, ставки и прогноз

Для «Галатасарая» путь в Лиге чемпионов с вероятность в 99% завершен. Стамбульцы проиграли первый матч противостояния с «ПСВ» со счетом 1:5. Если это не Game Over, то что?

Чтобы вернуться в игру, «Галатасараю» нужно обыгрывать «ПСВ» с разницей минимум в 4 мяча. Учитывая, что в первой игре команда всего четыре удара в сторону ворот соперника совершила, вероятность прохода турецкой команды невелика.

Пока что травм футболисты «Галатасарая» получить не успели. Узнать предварительный состав команды на матч с «ПСВ» вы можете здесь.

Максимум, что готовы допустить капперы Betting Insider – это ничью. И то, таких пользователей всего 5%. Один из них – Артём Екимцев.





Просто на том, что «Галатасарай» не проиграет, можно неплохой коэффициент поймать. Pin-Up.ru за ставку 1Х дает 1.57.



«ПСВ»: форма, ставки и прогноз

А у «ПСВ» дела идут хорошо. Команда одной ногой в третьем отборочном раунде к Лиге чемпионов, а последний раз она проигрывала в марте. За лето лишь один раз сыграли эйдховенцы вничью. Все остальные матчи завершились победами — местами очень крупные.

«ПСВ» в матче против «Галатасарая» нужно просто не проиграть с разницей в четыре мяча. Думаем, что команда все-таки справится с этой задачей.

Все лидеры «ПСВ» в строю. Узнать предварительный состав голландцев вы можете здесь.

21% наших пользователей ставят на победу «ПСВ». Немного странно видеть такие цифры с учетом того, что в первом матче у «Галатасарая» не было никаких шансов на успех.





На «ПСВ» дают неплохие коэффициенты, поэтому при желании можно даже форой (0) подстраховаться. В Pin-Up.ru за такую ставку коэффициент 1.72 предлагают.



«Галатасарай» – «ПСВ»: счет в последних матчах





Как можно заметить, команды играют в довольно результативный футбол. В Pin-Up.ru можно сделать ставку на ТБ (2,5) в их предстоящей игре за коэффициент 1.60.



«Галатасарай» – «ПСВ»: статистика личных встреч





Неделю назад команды сыграли друг с другом первый очный матч за последние 15 лет. В той игре прошла ставка «Обе забьют». Повторить это пари в предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.44.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Галатасарай» – «ПСВ» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: УЕФА