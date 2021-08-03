5 августа в 21:00 (МСК) «Галатасарай» дома примет «Сент-Джонстон». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги Европы. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:



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«Галатасарай»: форма, ставки и прогноз

Стамбульцы с треском вылетели из квалификации Лиги чемпионов. И если раньше они спокойно пошли бы в групповой этап Лиги Европы, то теперь в него нужно также квалифицироваться.

«Галатасарай» начал сезон с двух поражений, одно из которых закончилось со счетом 1:5. Естественно, фанаты хотят не просто прохода «Сент-Джонстона», а тотального уничтожения этой команды

Все лидеры «Галатасарая» в строю. Узнать предварительный состав команды на матч с «Сент-Джонстоном» вы можете здесь.

75% капперов Betting Insider ставят на победу стамбульцев. И никого из них не смущает низкий коэффициент события.

Если вы хотите кэф побольше, то, скорее, лучше фору (-1,5) «Галатасарая» заиграть. В Pin-Up.ru за нее 1.91 дают.

«Сент-Джонстон»: форма, ставки и прогноз

«Сент-Джонстон» – это скромная команда из Шотландии. Которая выиграла кубок в прошлом сезоне. И на пути к финалу, между прочим, прошла «Рейнджерс» Джеррарда. Но то был один матч. По факту мы имеем дело с обычным шотландским середняком.

Ничья в гостях против «Галатасарая» будет самым настоящим чудом. После такого можно на кураже и дома за победу побороться.

Пока что «Сент-Джонстон» обходится без травм. Узнать предварительный состав шотландцев вы можете здесь.

В «Сент-Джонстон» бетторы практически не верят, и они готовы допустить лишь то, что команда поучаствует в результативной игре. От результата шотландцев никто играть не хочет.

Всего за один гол «Сент-Джонстона» Pin-Up.ru дает коэффициент 1.97. Команда не играла еще ни одного официального матча в этом сезоне, поэтому кто знает, на что она способна на свежих ногах.



«Галатасарай» – «Сент-Джонстон»: счет в последних матчах

Ставка ТБ (2,5) проходила в 7-ми последних матчах «Галатасарая». Повторить такое пари в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.7.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Галатасарай» – «Сент-Джонстон» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Автор прогноза: Александр Москвин





