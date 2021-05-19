В Госдуме одобрили перенос закона о Едином регуляторе азартных игр

Депутатом Госдумы Игорем Станкевичем было предложено перенести вступление в силу закона о Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ). Согласно имеющимся данным, компания должна заменить собой текущие ЦУПИСы, а также контролировать выплату целевых отчислений.

«Поправка очень небольшая, касается только сроков закона, принятого в декабре 2020 года», – заявил Игорь Станкевич на заседании Госдумы.

В ходе заседания 19 мая был принят законопроект о переносе срока начала работы закона о ЕРАИ.

Для чего создан законопроект?

Подобный регулятор создан с целью повысить контроль проведения азартных игр. Кроме того, обеспечить прозрачное финансирование спорта. Закон должен был вступить в силу весной 2022 года, теперь – 1 октября 2021-го.

Что ждать от законопроекта?

Представители индустрии ждут, что от закона пострадают лицензированные БК , а оффшорные наоборот, только выиграют.

, а оффшорные наоборот, только выиграют. Котировки на сайтах российских букмекеров станут ниже.

Кроме того, в связи с принятием закона, многие БК могут уйти с российского рынка.

Что думают представители БК?

Дискуссии в сфере букмекерского бизнеса ведутся еще с прошлого года. Так, Руслан Медведь, deputy CEO Parimatch в России заявил, что подобное ужесточение законодательства ставит под вопрос целесообразность ведения букмекерского бизнеса.

«После принятия данного закона, государственный контроль за отраслью теряется. Мы выступаем против данной инициативы», – заявил Председатель правления СРО букмекеров и Президент BetBoom Константин Макаров.

«Пара компаний точно уйдут с российского рынка»

Генеральный директор и соучредитель букмекерской компании Tennisi Руслан Сулейманов также комментировал ситуацию: «Знаю пару компаний, которые всерьез думают об уходе с российского рынка. Но у нас пока все хорошо».

Чтобы вам было проще разобраться, мы подготовили для вас хронологию:

15 октября 2020. Бизнес-завтрак «Букмекеры. Что они творят?» – спикеры обсудили актуальные проблемы российского беттинга.

8 декабря 2020 года. В бюджете не досчитались 5,7 млрд рублей – в первом чтении приняли законопроект о создании ЕРАИ.

23 декабря 2020 года. «Котировки станут ниже – игрок будет платить часть целевых отчислений». Руслан Сулейманов (Гендиректор Tennisi) рассказал о последствиях нового закона для капперов.

23 декабря 2020 года. «Пару компаний думают об уходе с российского рынка».

23 декабря 2020 года. Что изменится для букмекеров и капперов в 2021-м? Отвечаем на главные вопросы о «Едином регуляторе азартных игр».

11 февраля 2021 года. В связи с изменениями в законодательстве, вырастет количество теневых БК.

25 февраля 2021 года. Юрист компании Law and Trust International рассказала про новые законопроекты в России.

Мы запросили комментарий у представителей индустрии, чтобы получить их мнение о переносе сроков запуска ЕРАИ.

(Пост дополняется)