В Госдуме одобрили перенос закона о Едином регуляторе азартных игр
Депутатом Госдумы Игорем Станкевичем было предложено перенести вступление в силу закона о Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ). Согласно имеющимся данным, компания должна заменить собой текущие ЦУПИСы, а также контролировать выплату целевых отчислений.
«Поправка очень небольшая, касается только сроков закона, принятого в декабре 2020 года», – заявил Игорь Станкевич на заседании Госдумы.
В ходе заседания 19 мая был принят законопроект о переносе срока начала работы закона о ЕРАИ.
Для чего создан законопроект?
Подобный регулятор создан с целью повысить контроль проведения азартных игр. Кроме того, обеспечить прозрачное финансирование спорта. Закон должен был вступить в силу весной 2022 года, теперь – 1 октября 2021-го.
Что ждать от законопроекта?
- Представители индустрии ждут, что от закона пострадают лицензированные БК, а оффшорные наоборот, только выиграют.
- Котировки на сайтах российских букмекеров станут ниже.
- Кроме того, в связи с принятием закона, многие БК могут уйти с российского рынка.
Что думают представители БК?
Дискуссии в сфере букмекерского бизнеса ведутся еще с прошлого года. Так, Руслан Медведь, deputy CEO Parimatch в России заявил, что подобное ужесточение законодательства ставит под вопрос целесообразность ведения букмекерского бизнеса.
«После принятия данного закона, государственный контроль за отраслью теряется. Мы выступаем против данной инициативы», – заявил Председатель правления СРО букмекеров и Президент BetBoom Константин Макаров.
«Пара компаний точно уйдут с российского рынка»
Генеральный директор и соучредитель букмекерской компании Tennisi Руслан Сулейманов также комментировал ситуацию: «Знаю пару компаний, которые всерьез думают об уходе с российского рынка. Но у нас пока все хорошо».
Чтобы вам было проще разобраться, мы подготовили для вас хронологию:
15 октября 2020. Бизнес-завтрак «Букмекеры. Что они творят?» – спикеры обсудили актуальные проблемы российского беттинга.
8 декабря 2020 года. В бюджете не досчитались 5,7 млрд рублей – в первом чтении приняли законопроект о создании ЕРАИ.
23 декабря 2020 года. «Котировки станут ниже – игрок будет платить часть целевых отчислений». Руслан Сулейманов (Гендиректор Tennisi) рассказал о последствиях нового закона для капперов.
23 декабря 2020 года. «Пару компаний думают об уходе с российского рынка».
23 декабря 2020 года. Что изменится для букмекеров и капперов в 2021-м? Отвечаем на главные вопросы о «Едином регуляторе азартных игр».
11 февраля 2021 года. В связи с изменениями в законодательстве, вырастет количество теневых БК.
25 февраля 2021 года. Юрист компании Law and Trust International рассказала про новые законопроекты в России.
Мы запросили комментарий у представителей индустрии, чтобы получить их мнение о переносе сроков запуска ЕРАИ.
(Пост дополняется)