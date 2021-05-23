Целевые отчисления в ставках хотят сделать через Единый регулятор
Подразумевается, что целевые отчисления будут распределяться иначе.
Вот как советник президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Юрий Фёдоров прокомментировал инициативу Минспорта изменить форму распределения целевых отчислений. В министерстве такую идею встретили положительно:
«Наше предложение об изменении существующей схемы распределения целевых отчислений в министерстве сочли логичным. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Возможно, будут добавлены некие KPI для каждой федерации – по массовости или олимпийским медалям, например. Но точно я об этом говорить не могу. До сентября мы ждём постановления правительства, которое и регламентирует распределение целевых Единым регулятором».
Что произошло?
В апреле ФСБР и ряд других спортивных федераций направили на имя министра спорта РФ Олега Матыцина открытое письмо, в котором призвали изменить схему, по которой распределяются ЦО.
Напомним, что депутатом Госдумы Игорем Станкевичем было предложено перенести вступление в силу закона о Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ). Согласно имеющимся данным, компания должна заменить собой текущие ЦУПИСы, а также контролировать выплату целевых отчислений.
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