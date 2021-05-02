Итоги конкурса на первые матчи 1/2 ЛЧ! Раздаем 10 000 рублей
Капперы, всем привет! Как вам первые полуфинальные матчи еврокубков?
Недавно мы проводили конкурс – итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму 10 000 рублей от Parimatch.
Итоги конкурса (27 – 29 апреля)
1. Anton Evstigneev – 2500 рублей | 5 из 6 прогнозов сыграли
2. 105×68 – 2000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 17.02
3. Андрей Горбунов9 1500 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 15.79
4. Torr – 1000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 14.11
5. Виталий Слепцов2 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.49
Правдолюб – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.33
По технической причине добавляем еще одного пользователя в топ вне призовых мест. Сумма его приза – соответствует результату по правилам подведения итогов.
6. Роман Чичигин – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.30
7. Катаем Каточки – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.01
8. kenzhegul.nurbek-1991 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.95
9. Иван Титов8 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.94
10. oleg-centner – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.21
11. Вася Пронин1 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.42
12. 🇷🇺 26 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.42
13. Максим Гараев1 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.05
14. Андрей Мельников23 – 3 из 6; сумма кэфов – 13.54
15. ™️ Live ставки на спорт ™️ – 3 из 5; сумма кэфов – 11.46
Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.
Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать 6 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.
Правила
- Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз начислялся один балл.
- А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.
Что будет дальше?
Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉