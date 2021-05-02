Betting Insider

Итоги конкурса на первые матчи 1/2 ЛЧ! Раздаем 10 000 рублей

автор Михаил Даньшин

Капперы, всем привет! Как вам первые полуфинальные матчи еврокубков?

Недавно мы проводили конкурс – итоги подводим прямо сейчас! Вот все топ-прогнозисты, которые получат фрибеты на общую сумму 10 000 рублей от Parimatch.

Итоги конкурса (27 – 29 апреля)

1. Anton Evstigneev – 2500 рублей | 5 из 6 прогнозов сыграли

2. 105×68 – 2000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 17.02

3. Андрей Горбунов9  1500 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 15.79

4. Torr – 1000 рублей | 4 из 6; сумма кэфов – 14.11

5. Виталий Слепцов2 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.49

Правдолюб – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.33

По технической причине добавляем еще одного пользователя в топ вне призовых мест. Сумма его приза – соответствует результату по правилам подведения итогов.

6. Роман Чичигин – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.30

7. Катаем Каточки – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 16.01

8. kenzhegul.nurbek-1991 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.95

9. Иван Титов8 – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.94

10. oleg-centner – 500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 15.21

11. Вася Пронин1 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.42

12. 🇷🇺 26 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.42

13. Максим Гараев1 – 3 из 6; сумма кэфов – 14.05

14. Андрей Мельников23 – 3 из 6; сумма кэфов – 13.54

15. ™️ Live ставки на спорт ™️ – 3 из 5; сумма кэфов – 11.46

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать 6 ставок с описанием на матчи еврокубков из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

  • Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз начислялся один балл. 
  • А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

Что будет дальше?

Будет еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉

Комментарии
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Иван Титов8
28% WR-10.33% ROI
а кому нибудь пришёл фрибет за 14-15 апреля?
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Егор Азанов1
57.5% WR-0.05% ROI
Иван Титов8а кому нибудь пришёл фрибет за 14-15 апреля?
Давно уже
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Anton Evstigneev
59.3% WR-0.22% ROI
Добрый день. Я победитель этого конкурса. Чтобы получить фрибет, в теме письма нужно прописать "Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)". Не понятно, в дате участия написать даты, когда я прогнозировал? или когда проходили матчи?
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Иван Титов8
28% WR-10.33% ROI
Anton EvstigneevДобрый день. Я победитель этого конкурса. Чтобы получить фрибет, в теме письма нужно прописать "Конкурс прогнозов на ЛЧ (даты участия)". Не понятно, в дате участия написать даты, когда я прогнозировал? или когда проходили матчи?
когда проходили матчи
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Anton Evstigneev
59.3% WR-0.22% ROI
Иван Титов8когда проходили матчи
спасибо за помощь)) ты получил?
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Иван Титов8
28% WR-10.33% ROI
Anton Evstigneevспасибо за помощь)) ты получил?
за этот конкурс рано ещё, попозже должно быть. я за предыдущий пока не получил ничего
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Anton Evstigneev
59.3% WR-0.22% ROI
Иван Титов8за этот конкурс рано ещё, попозже должно быть. я за предыдущий пока не получил ничего
они тебе обратную связь давали?
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Вася Пронин1
49.2% WR-1.53% ROI
+
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Анатолий Шмелёв
62.5% WR1.28% ROI
Добрый день, у меня угадано 4 из 6..себя в победителях не вижу. Условия все выполнил.
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