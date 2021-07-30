Итоги голосования за ​«Лучшего каппера Евро-2020». Раздаем 15 000 рублей

Капперы, всем привет! Недавно мы проводили голосование на звание «Лучшего пользователя на Евро-2020!», в котором именно вы выбирали того, кто лучше всех проявил себя во время ЧЕ-2020.

Свои голоса за того или иного каппера вы оставляли в специальной форме и комментариях, за что мы вам благодарны!

Однако мы решили подвести итоги без второго этапа. Итак, лучшим пользователем Евро-2020 стала ⚽️Татьяна Васильевна⚽️!

А вот список тех, кто проголосовал за ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ и получит фрибет 500 рублей от Parimatch:

Важный пост для получения фрибета

Как получить фрибет

Куда обращаться за призом? Пишите на ryabkin@tribuna.com.

Еще раз благодарим каждого пользователя за активность во время Евро-2020!