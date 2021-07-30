Итоги голосования за «Лучшего каппера Евро-2020». Раздаем 15 000 рублей
Капперы, всем привет! Недавно мы проводили голосование на звание «Лучшего пользователя на Евро-2020!», в котором именно вы выбирали того, кто лучше всех проявил себя во время ЧЕ-2020.
Свои голоса за того или иного каппера вы оставляли в специальной форме и комментариях, за что мы вам благодарны!
Однако мы решили подвести итоги без второго этапа. Итак, лучшим пользователем Евро-2020 стала ⚽️Татьяна Васильевна⚽️!
А вот список тех, кто проголосовал за ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ и получит фрибет 500 рублей от Parimatch:
- BugaY;
- slavyan.8;
- Иван Дунаев4;
- Иван Титов8;
- Andrey Glebov;
- Betting Expert4139;
- Владимир Никулушкин;
- Anton Solodov;
- vl01mir@mail.ru;
- Евгений Салиндер1;
- Андрей Иванов150;
- 🤑💰Mike9ab💰🤑;
- Badya64rus Badya;
- zheka sold;
- Kuka;
- Valya19;
- Сергей Данилов33;
- Юра Ильин5;
- Анатолий Елизарьев1;
- Юрий Рудак2.
Важный пост для получения фрибета
Куда обращаться за призом? Пишите на ryabkin@tribuna.com.
Еще раз благодарим каждого пользователя за активность во время Евро-2020!
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