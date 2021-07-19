«Црвена Звезда» не проиграет в Алмате. Прогноз на матч «Кайрат» – «Црвена Звезда»

21 июля в 17:00 (МСК) «Кайрат» дома сыграет с «Црвена Звезда». Встреча состоится в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут первый матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Кайрат»: форма, ставки и прогноз

«Кайрат» Алматы в первом раунде розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2021/22 прошел «Маккаби» Хайфа. В первой встрече в гостях казахи сыграли вничью (1:1), отыгравшись во второй половине игры. Во второй ответной игре у себя дома выиграли (2:0), где отметились: Вагнер Лав и Айбол Абикен.

В Чемпионате Казахстана «Кайрат» идет на третьем месте с 37 очками в активе. Казахский чемпионат в самом разгаре и там уже было сыграно 19 игр, в которых:

10 побед;

7 ничейных исходов;

2 поражения.

От «Тобола», идущего первым отставание в 5 очков, а от второй «Астаны» четыре. В последнем туре Чемпионата Казахстана алматынская команда разгромила «Атырау» (5:0).

В составе алматынской команды в этом сезоне Чемпионата Казахстана выделяются следующие игроки:

Шушеначев (9 голов);

Канте (8);

Лав (7).

На победу «Кайрата» наши капперы оставили 42% общих прогнозов на матч.

Победу «Кайрата» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.25. Хороший кэф дают на событие 1X за 1.55 – неплохой вариант закинуть событие в экспресс ставку.

«Црвена Звезда»: форма, ставки и прогноз

«Црвена Звезда» в первом раунде розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2021/22 не участвовала, так как добыла путевку в этот турнир со второго раунда. В прошлом сезоне 2019/20 сербская команда два первых этапа прошла, на третьем потерпела неудачу, проиграв кипрской «Омонии» по пенальти (2:4), в основное время сыграв (1:1).

В Чемпионате Сербии «Црвена Звезда» сыграла одну встречу, которая завершилась вничью с командой «Войводина» (0:0).

Самая популярная ставка среди наших пользователей – это победа клуба «Црвена Звезда». 57% ставок пришлось именно на этот вариант.

На победу футбольного клуба «Црвена Звезда» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.36. Для экспресса будет хорошее событие X2, такую ставку можно сделать за кэф 1.31.

«Кайрат» – «Црвена Звезда»: счет в последних матчах





«Кайрат» в последних четырех играх стабильно забивал в каждой, в среднем по 2,5 гола за матч. «Црвена Звезда» в последних четырех играх забивала в среднем 1,5 гола за игру. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.83.



«Кайрат» – «Црвена Звезда»: статистика личных встреч





У «Кайрата» и «Црвены Звезды» в четырех сыгранных очных встречах было минимум 2 гола за время матча. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.63 на событие «ТБ (2)».



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча второго раунда квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами: «Кайрат» и «Црвена Звезда» можно посмотреть в бк Winline, бесплатно, после регистрации и авторизации.

Автор прогноза: Денис Антипов