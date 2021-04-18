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Как Россия выступит на Евровидении 2021? Букмекеры назвали фаворитов конкурса

автор Сергей Рябкин

Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на победителя конкурса Евровидение-2021, который пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. 

🇲🇹 Мальта – 4.25

Букмекеры считают фаворитом мальтийскую певицу Destiny с песней Je Me Casse. На нее победу дают кэф 4.25.

🇨🇭Швейцария – 5.50

На втором месте идет представитель Швейцарии Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers. На победу певца дают кэф 5.00.

🇫🇷 Франция – 6.00

Замыкает тройку лидеров Барбара Прави из Франции с песней Voila. Франция как основной спонсор конкурса автоматически будет участвовать в финале. На успех француженки дают коэффициент 6.00.

Кто входит в топ-10 фаворитов?

  1. Мальта – 4.25.
  2. Швейцария – 5.00.
  3. Франция8.00.
  4. Болгария10.00.
  5. Швеция – 10.00.
  6. Италия11.00.
  7. Литва15.00.
  8. Исландия15.00.
  9. Финляндия21.00.
  10. Кипр26.00.

По мнению букмекеров, представляющей Россию Маниже (песня Russian Woman) удастся пройти в финал. Но она, скорее всего, не поднимется выше 15-го места (кэф на ее победу – 41.00).

Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision 

Кто победит на Евровидении 2021? Пишите свои прогнозы в комментариях!

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Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Более просвященные в этом плане, что можете сказать?)Интересно было бы почитать мнения!
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Ильдар Галиев2
38.5% WR-1.02% ROI
Мне песня Барбары понравилась, главное чтобы психов не выбирали, остальные пусть проходят)
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Archi "Golden Boy"🎫
56% WR-2% ROI
morgenstern победит
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Archi "Golden Boy"🎫
56% WR-2% ROI
😂
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Бауыржан Абдиров
0% WR0% ROI
Походу Швейцария победит
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Канарейка
47.1% WR-3.14% ROI
Ставлю на Францию, Мбаппе с банки выйдет и сделает разницу)
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
1. Швейцария , 2. Фрснцыя , места , здорово и тут нужно делать прогнозы и ставки не только в футболе , и Евровидение тоже люблю смотреть и слушать музыку понятную и душевную , поэтому мне нравится 2 и 3 вариант , и кажется они достойный победы желаю им удачи .
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