Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм»: «Хочу выигрывать крупнейшие призы с командой»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен покинуть клуб, если им не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Как писали некоторые СМИ, сам футболист хотел бы остаться в Англии. В числе желаемых клубов Харри назвал «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

В ответ на это «Сити» заявил, что клуб готов подписать Кейна лишь в том случае, если не получится купить Холланда у «Боруссии» или Мбаппе у «ПСЖ».

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что не намерен отпускать Кейна ни в один из английских клубов. Срок действующего контракта Кейна с лондонской командой истекает в 2024 году.

«ПСЖ» заявил, что готовы предложить контракт Кейну лишь в том случае, если клуб покинет Мбаппе. Еще одним фактором в выборе парижского клуба является то, что возглавляет его Маурисио Почеттино, долгое время работавший в «Тоттенхэме».

«Хочу выигрывать крупнейшие призы с командой. Пока не удается. Жаль, но уж как есть»

Недавно нападающий получил приз в номинации «Лучший игрок года», на церемонии London Football Awards. В своей речи он вновь намекнул о своем желании уйти: «Здорово получать индивидуальные награды. Но прямо сейчас моя цель – выигрывать трофеи с командой», – подытожил Кейн.

Фил Невилл о форварде для «Ман Юнайтед»

Бывший защитник «МЮ» Фил Невилл не остался в стороне и высказался относительно желания Кейна сыграть за клуб из Манчестера: «Сейчас многие говорят о Харри Кейне, и я уверен, что он – нападающий мирового уровня. Но у них сейчас есть Кавани. У уругвайца есть все, что нужно, и не надо тратить деньги на игрока «Тоттенхэма».

Месяц назад Кейн заявлял, что примет решение после Евро-2020.

Напомним, что Кейн в этом сезоне АПЛ провел за «Тоттенхэм» 31 матч, где забил 21 гол и сделал 13 ассистов.

Где лучше продолжить карьеру Кейну? Дайте свой совет в комментариях!