Betting Insider

Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм»: «Хочу выигрывать крупнейшие призы с командой»

автор Юрий Еремичев

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн намерен покинуть клуб, если им не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Как писали некоторые СМИ, сам футболист хотел бы остаться в Англии. В числе желаемых клубов Харри назвал «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». 

В ответ на это «Сити» заявил, что клуб готов подписать Кейна лишь в том случае, если не получится купить Холланда у «Боруссии» или Мбаппе у «ПСЖ».

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что не намерен отпускать Кейна ни в один из английских клубов. Срок действующего контракта Кейна с лондонской командой истекает в 2024 году.

«ПСЖ» заявил, что готовы предложить контракт Кейну лишь в том случае, если клуб покинет Мбаппе. Еще одним фактором в выборе парижского клуба является то, что возглавляет его Маурисио Почеттино, долгое время работавший в «Тоттенхэме».

«Хочу выигрывать крупнейшие призы с командой. Пока не удается. Жаль, но уж как есть»

Недавно нападающий получил приз в номинации «Лучший игрок года», на церемонии London Football Awards. В своей речи он вновь намекнул о своем желании уйти: «Здорово получать индивидуальные награды. Но прямо сейчас моя цель – выигрывать трофеи с командой», – подытожил Кейн.

Фил Невилл о форварде для «Ман Юнайтед»

Бывший защитник «МЮ» Фил Невилл не остался в стороне и высказался относительно желания Кейна сыграть за клуб из Манчестера: «Сейчас многие говорят о Харри Кейне, и я уверен, что он – нападающий мирового уровня. Но у них сейчас есть Кавани. У уругвайца есть все, что нужно, и не надо тратить деньги на игрока «Тоттенхэма».

Месяц назад Кейн заявлял, что примет решение после Евро-2020.

Напомним, что Кейн в этом сезоне АПЛ провел за «Тоттенхэм» 31 матч, где забил 21 гол и сделал 13 ассистов.

Где лучше продолжить карьеру Кейну? Дайте свой совет в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.07% ROI
Ну в идеале Тоттенхэм ему вполне родная команда и желательно бы остаться там думаю)
Надеемся на светлое будущее Тоттенхэма!
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Капперник
66.3% WR4.3% ROI
StavkaIgraНу в идеале Тоттенхэм ему вполне родная команда и желательно бы остаться там думаю) Надеемся на светлое будущее Тоттенхэма!
Да, таким образом он настоящий глор окажется. Простите за слово. Не люблю его. Тоттенхэм неплохая команда, но им не везет, это факт.
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StavkaIgra
58.3% WR-4.07% ROI
КапперникДа, таким образом он настоящий глор окажется. Простите за слово. Не люблю его. Тоттенхэм неплохая команда, но им не везет, это факт. 
При Почеттино они неплохо играли и в ЛЧ выбивали Сити и доходили до финала ЛЧ. Нужен подобный тренер)
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
КапперникДа, таким образом он настоящий глор окажется. Простите за слово. Не люблю его. Тоттенхэм неплохая команда, но им не везет, это факт. 
а что еще делать парню? он не Месси, чтобы тащить на себе клуб. каждый хочет брать трофеи на разных уровнях. либо пусть купят кого-то ему в пару. Тоттенхэм это английский манер российского динамо
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Капперник
66.3% WR4.3% ROI
StavkaIgraПри Почеттино они неплохо играли и в ЛЧ выбивали Сити и доходили до финала ЛЧ. Нужен подобный тренер)
Да, и пара трансферов. С чуваком ниже согласен
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БРУНО ФЕРНАНДЕШ
53.4% WR-1.08% ROI
ему лучше перейти в Челси . У них нет топ форварда. Есть толко стабильный ТИМО ВЕРНЕР😂
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