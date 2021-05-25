11 победителей = 11 000 рублей! Подводим итоги конкурса выходных

Воу! Мы наградим сразу 11 пользователей по итогам розыгрыша выходных. Каждый из них угадал все исходы матчей конкурса. Капперы, вы – красавчики!



Также мы решили по-другому распределить призовые – каждый победитель получит по 1000 рублей фрибетом в Parimatch.

Подписывайтесь на каждого, чтобы получать топ-прогнозы 😉.

Итоги конкурса 22-23 мая:

1. QuASaR – 6 из 6. Исключен за копипаст.

2. 2Lines – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

3. Betting Expert4139 – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

4. TOTARAMZAY – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.



5. Kosyak – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

6. 🇷🇺 26 – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

7. StavkaIgra – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

8. Александр ДАНИЛИН – 6 из 6. Исключен за копипаст.

9. MihaKlip – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

10. Сергей Исыпов – 6 из 6. Исключен за копипаст.

11. Aquarius – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

12. 🏒В.В.🏒 – 6 из 6. Исключен за копипаст.

13. Казанец – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

14. valex – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

15. Семен Неверов – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов 22 и 23 мая», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.

Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под постом и сделать 6 ставок с описанием на матчи из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

Правила

Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

Что будет дальше?

В июне мы готовим еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉