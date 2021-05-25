11 победителей = 11 000 рублей! Подводим итоги конкурса выходных
Воу! Мы наградим сразу 11 пользователей по итогам розыгрыша выходных. Каждый из них угадал все исходы матчей конкурса. Капперы, вы – красавчики!
Также мы решили по-другому распределить призовые – каждый победитель получит по 1000 рублей фрибетом в Parimatch.
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Итоги конкурса 22-23 мая:
1. QuASaR – 6 из 6. Исключен за копипаст.
2. 2Lines – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
3. Betting Expert4139 – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
4. TOTARAMZAY – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
5. Kosyak – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
6. 🇷🇺 26 – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
7. StavkaIgra – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
8. Александр ДАНИЛИН – 6 из 6. Исключен за копипаст.
9. MihaKlip – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
10. Сергей Исыпов – 6 из 6. Исключен за копипаст.
11. Aquarius – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
12. 🏒В.В.🏒 – 6 из 6. Исключен за копипаст.
13. Казанец – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
14. valex – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
15. Семен Неверов – 6 из 6. Выигрыш – 1 000 рублей.
Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru – в теме письма укажите «Конкурс прогнозов 22 и 23 мая», а внутри напишите номер счета в Parimatch, а также телефон, с которым регистрировались в БК.
Напомним, для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под постом и сделать 6 ставок с описанием на матчи из списка. Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.
Правила
- Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
Что будет дальше?
В июне мы готовим еще больше конкурсов. Заходите почаще в блог и включите уведомления, чтобы ничего не пропустить! 😉