Betting Insider

Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом» (Фабрицио Романо)

автор Алексей Шабалдин

В своем твиттере известный журналист Фабрицио Романо сообщил о том, что Антонио Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

Фабрицио Романо сообщает о том, что переговоры с лондонским клубом находятся на продвинутой стадии. Антонио Конте в ближайшее время может подписать долгосрочный контракт. Клуб и итальянский специалист обсуждают дальнейшие планы развития, зарплату и трансферную политику.

Также весьма вероятно, что к клубу присоединится и новый спортивный директор. Им станет Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе».

Напомним, что букмекеры уже оценили, кто может стать следующим тренером «Тоттенхэма». Все коэффициенты и варианты в линии можно посмотреть тут.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRo...

Комментарии
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Тоттенхэм в последние годы мне был симпатичен при Почеттино. Команда доходила до финала ЛЧ,выбив в захватывающих матчах Манчестер Сити. 
Надеемся на дальнейшее хорошее будущее Тоттенхэма!
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