В своем твиттере известный журналист Фабрицио Романо сообщил о том, что Антонио Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

Фабрицио Романо сообщает о том, что переговоры с лондонским клубом находятся на продвинутой стадии. Антонио Конте в ближайшее время может подписать долгосрочный контракт. Клуб и итальянский специалист обсуждают дальнейшие планы развития, зарплату и трансферную политику.

Также весьма вероятно, что к клубу присоединится и новый спортивный директор. Им станет Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе».

Напомним, что букмекеры уже оценили, кто может стать следующим тренером «Тоттенхэма». Все коэффициенты и варианты в линии можно посмотреть тут.



Источник: https://twitter.com/FabrizioRo...