Суперлига: Переса забанили, 12 клубов обсуждают закрытие проекта, а Макгрегор думает о покупке «МЮ»

Реакция ФИФА, УЕФА и болельщиков уже вынудила «Челси», «Сити», «Атлетико» и другие клубы отказаться от участия в Суперлиге. Руководства клубов готовят документы для выхода из Суперлиги.

21:05 Все это происходит на фоне действий болельщиков. Фанаты «Челси» перекрыли команде проезд к стадиону – к ним вышел технический советник клуба Петр Чех, пытаясь разрешить ситуацию.

21:20 В «Ливерпуле» тоже возникли сомнения по поводу участия в новом турнире, но клуб пока не делал заявлений.



21:30 В «МЮ» также не все спокойно: Харри Магуайр на собрнаии выступил против вице-президента клуба Эда Вудворда. Люк Шоу поддержал капитана.

21:40 Стало известно, что лично Роман Абрамович решил пойти на такие меры. По его мнению, клуб больше не может продолжать настаивать на создании турнира. Он провел совещание с членами правления клуба и разрешил начать подготовку документов о выходе «Челси».

21:53 Стало известно, что Эд Вудворд покидет свой пост. Главная причина – неудача Суперлиги. Именно Вудворд был одним из главных связующих между европейским футболом и банком JP Morgan, который должен был дать проекту 3,5 млрд евро только для старта.





22:01 «Барселона» не хочет идти против своих фанатов. Как заявил президент клуба Жоан Лапорта, клуб не будет входить в Суперлигу без одобрения собрания сосьос. Решение за ними.

22:37 После заявления семьи Глейзеров, которая владеет «МЮ», о возможной продаже клуба, Конор Макгрегор написал у себя в твиттере:

«Думаю о том, чтобы купить «Манчестер Юнайтед». Что думаете об этом?»

22:39 The Telegraph сообщил, что «Реал» не допустят до еврокубков, пока Перес является президентом клуба.

01:30 Все 6 английских клубов объявили о выходе из Суперлиги. К ним также присоединились «Интер» и «Милан».

02:00 Суперлига объявила о приостановлении турнира.

Сейчас Все 12 клубов Суперлиги работают над выходом из турнира из-за реакции фанатов.

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Напомним, что президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер высказался о том, что «Челси» и «Сити» необходимо исключить из нынешнего розыгрыша ЛЧ, так как они поддержали идею создания Суперлиги.

А вы поддерживаете идею создания Суперлиги? Напишите об этом в комментариях!