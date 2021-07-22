24 июля в 20:00 (МСК) «Локомотив» дома примет тульский «Арсенал». Встреча состоится в рамках 1 тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

«Локомотив» новый начал неуверенно. 0:3 в Суперкубке России от «Зенита» – это явно не то, чего ждал от своих подопечных Марко Николич. Причем это уже второе крупное поражение от «Зенита» за последние три месяца. Правда, в мае были еще более унизительные 1:6.

Теперь «Локо» нужно реабилитироваться, и где это делать, как ни на домашнем матче против не самого сильного «Арсенала»? Безусловно, фанаты в этой игре ждут только победы.

Помочь «Локомотиву» из-за травмы не сможет Зе Луиш. Узнать предварительный состав «железнодорожников» вы можете здесь.

Капперы Betting Insider тоже думают, что «Локо» нужно побеждать. Один из них – Артём Екимцев. «Арсеналу» он не оставляет никаких шансов.





В целом, можно рискнуть и даже фору (-1,5) хозяев поля заиграть. Внушительные 2.94 Pin-Up.ru за такой исход дает.

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

Если брать предсезонку и прошлый сезон РПЛ, то у тульского «Арсенала» 7 поражений в последних 8-ми матчах. И то, победили туляки только слабенький «Карабах» со счетом 1:0.

«Арсенал» в матче с «Локо» будет рад и ничьей. Вряд ли подопечные Дмитрия Парфенова против зацепить очко на выезде против одного из лидеров чемпионата.

Все лидеры тульского коллектива в строю. Узнать предварительный «Арсенала» вы можете здесь.

На «Арсенал» не ставит практически никто. Капперы готовы брать другие исходы, например, ТБ (2,5). Один из таких игроков – Александр Лисенков3.





Если вы хотите сыграть от «Арсенала», то проще всего будет на Х2 поставить. 2.17 за такой исход в Pin-Up.ru дают.



«Локомотив» – «Арсенал»: счет в последних матчах





Как можно заметить, в матчах обеих команд часто проходит ставка «Обе забьют – нет». Повторить ее в предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.76.



«Локомотив» – «Арсенал»: статистика личных встреч





В 3-х из 4-х последних очных матчах команд проходила ставка ТБ (2,5). Заключить такое же пари в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.18.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Локомотив» – «Арсенал» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: ФК «Локомотив».